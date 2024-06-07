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Новости Санкции против России
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Депутаты ПАСЕ требуют от ЕС ужесточить санкции против металлургии РФ: она до сих пор зарабатывает миллиарды на войну

ЄС закликали посилити санкції проти російської металургії

Евросоюз работает уже над 14 пакетом санкций, но действующие запреты до сих пор не помешали России зарабатывать миллиарды долларов и продолжать противоправную и жестокую агрессию против Украины. Именно поэтому ЕС должен действовать жестче, и работать не только над введением новых санкций, но и усиливать уже имеющиеся.

Об этом говорится в обращении к Верховному представителю ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепу Боррелю от депутатов трех стран - Украины, Польши и Эстонии, передает Цензор.НЕТ.

"Существует лазейка, которую активно использует кремлевский режим: она заключается в том, что в ЕС есть предприятия, принадлежащие или связанные с Россией. Люди, которые ими владеют, пользуются всеми привилегиями, живут в демократическом обществе, и, одновременно, - злоупотребляют привилегиями, чтобы обеспечить обогащение кремлевского режима", - указывают депутаты.

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В качестве примера подписанты приводят Новолипецкую металлургическую компанию (НЛМК) и ее конечного владельца - Владимира Лисина. НЛМК владеет и управляет металлургическими заводами в Дании, Италии и Бельгии. При этом НЛМК является крупнейшим производителем электротехнической стали в России: компания помогает Кремлю изготавливать ракетные комплексы "Тор" и "Оса", радиолокационные станции для С-400 и межконтинентальные баллистические ракеты.

"Основой российской экономики является металлургия, а также нефтегазодобывающая промышленность. Кремль зарабатывает миллиарды, цинично нарушая международную торговлю и справедливую конкуренцию. Ни у кого в мире нет столько доступных энергетических ресурсов. Это позволяет российским компаниям производить дешевую продукцию и активно демпинговать на рынке, нанося ущерб европейским и азиатским конкурентам", - говорится в письме.

Нардепы напомнили, что ЕС уже ввел санкции против некоторой металлопродукции из РФ. Но путем лжи и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года.

"Однако 12-й пакет санкций ослабил ранее введенные ограничения. Он позволил РФ импортировать слябы вплоть до октября 2028 года в огромных количествах, и эти послабления пролоббировали НЛМК и их партнеры/союзники в ЕС. Каждая тонна российской металлопродукции - это кровь украинцев. Только в 2024 году промедление с введением полноценных ограничений даст России минимум 2 миллиарда долларов. И они превратятся в новые ракеты для бомбардировки Украины", - подчеркнули депутаты.

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Они призвали ЕС быть жестче: последовательнее вводить санкции и полностью прекратить возможность импорта российской металлопродукции в ЕС. Только так можно ослабить российскую экономику и достичь переломного момента в войне, угрожающей безопасности всей Европы.

Письмо к Боррелю подписали народный депутат Украины, председатель Комитета по вопросам миграции и беженцев ПАСЕ Алексей Гончаренко, депутат парламента Эстонии, председатель эстонской делегации в ПАСЕ Эрик Кросс, и депутат Сейма Польши, председатель польской делегации в ПАСЕ Аркадиуш Мулярчик.

Напомним: в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024-го по сентябрь 2028-го установлен в размере 8,5 млн т с более детальной разбивкой по периодам. Предыдущие санкции на импорт слябов были введены в октябре 2022 года, в рамках 8-го пакета санкций. Тогда было принято решение, что он может продлиться до конца сентября 2024-го в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.

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ЄС закликали посилити санкції проти російської металургії
ЄС закликали посилити санкції проти російської металургії
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Санкции необходимо увеличивать в десятикратных размерах.А лучше ввести ємбарго на єкономические связи с рф.
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07.06.2024 15:55 Ответить
Сьогодні в Kaufland бачив російські сосиски
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07.06.2024 16:09 Ответить
Нєт! Ані на ето пойтіть нє магУт!
Нєльзя так вот сразу разарвать взаімовиґадниє тарґово еканамічєскіє связі, каториє налаживалісь дєсяткі лєт!
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07.06.2024 16:53 Ответить
 
 