Количество погибших гражданских в Украине в мае резко возросло из-за атак РФ по Харьковщине, - ООН

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в мае из-за атак РФ погибли по меньшей мере 174 гражданских лица, еще 690 были ранены.

Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ООН, количество жертв в мае выросло на 31% по сравнению с апрелем. Там также добавили, что количество жертв за май является самым высоким с июня 2023 года.

"Увеличение количества жертв среди гражданского населения связано с наземным наступлением российских вооруженных сил с территории Российской Федерации на Харьковскую область. Атаки в Харьковской области вызвали 53% общих жертв среди гражданского населения в мае", - говорится в отчете миссии.

Кроме этого, в ООН отметили, что за май больше всего разрушений претерпели учреждения образования и здравоохранения на Харьковщине. В отчете миссии добавили, что "особенно массовые разрушения произошли в Волчанске".

Ранее в ООН сообщали, что с начала эскалации войны в феврале 2022 года более 600 детей погибли и более 1420 получили ранения по всей Украине.

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