Кількість загиблих цивільних в Україні у травні різко зросла через атаки РФ по Харківщині, - ООН

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, у травні через атаки РФ загинули щонайменше 174 цивільні особи, ще 690 були поранені.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ООН, кількість жертв у травні зросла на 31% порівняно з квітнем. Там також додали, що кількість жертв за травень є найвищою з червня 2023 року.

"Збільшення кількості жертв серед цивільного населення пов’язане з наземним наступом російських збройних сил з території Російської Федерації на Харківську область. Атаки в Харківській області спричинили 53% загальних жертв серед цивільного населення в травні", - йдеться у звіті місії.

Крім цього, в ООН зазначили, що за травень найбільше руйнувань зазнали заклади освіти та охорони здоров’я на Харківщині. У звіті місії додали, що "причому особливо масові руйнування відбулися у Вовчанську".

Раніше в ООН повідомляли, що від початку ескалації війни в лютому 2022 року понад 600 дітей загинули і понад 1420 дістали поранення по всій Україні.

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