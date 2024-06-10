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Новости мобилизации
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мобилизация (2607) приложение (168) Вениславский (248) повестка (149)

Электронных повесток или направлений на ВВК в "Резерв+" не будет, - "слуга народа" Вениславский

У Раді відповіли, чи вводитимуть електронні повістки

Верховная Рада и правительство не планируют вводить электронные повестки для военнообязанных через электронные кабинеты.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член Комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский в интервью "РБК Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос мы обсуждали и очень дискутировали над ним во время работы над законопроектом о мобилизации. И конечная позиция была консенсусная - электронных повесток через электронные кабинеты не будет", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассылка повесток через "Резерв+" пока не планируется, - Минобороны

Также не планируется введение электронных направлений на военно-врачебные комиссии. Это не предусмотрено законом о мобилизации.

"Мы не регламентировали в законе о мобилизации возможность направления через электронный кабинет любых сообщений или направлений на ВВК. Поэтому с точки зрения закона направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя", - добавил Вениславский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только работники полиции имеют право принудительно доставлять человека в ТЦК, - "слуга народа" Вениславский
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Топ комментарии
+23
чи варто вірити зеленому випердку
вони відповідають за свої слова ?
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10.06.2024 09:45
+22
Подожду обеда, пока не опровергнут))
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10.06.2024 09:45
+15
Ще хтось вірить в заяви слуг невідомого народу?
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10.06.2024 09:45
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Подожду обеда, пока не опровергнут))
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10.06.2024 09:45 Ответить
Три смелых зверолова
Охотились в лесах.
Над ними полный месяц
Сиял на небесах.

- Смотрите, это - месяц!
Зевнув, сказал один.
Другой сказал: - Тарелка!
А третий крикнул: - Блин!

Три смелых зверолова
Бродили целый день,
А вечером навстречу
К ним выбежал олень.

Один сказал: - Ни слова,
В кустарнике олень!
Другой сказал: - Корова!
А третий крикнул: - Пень! (с)
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10.06.2024 11:00 Ответить
зелені просто починають пригадувати, що їх, взагалі-то, обрали люди, які були за "пєрєстать стрілять" і готові були "зійтись десь по-сєрєдінє"
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10.06.2024 16:22 Ответить
чи варто вірити зеленому випердку
вони відповідають за свої слова ?
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10.06.2024 09:45 Ответить
Зеленим вірити - себе обманювати. Це як з мораторієм на компослуги.

Вони ж хазяєва свого слова - хочуть дають, хочуть забирають..такі собі відношення у неправовому полі..
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10.06.2024 09:51 Ответить
Знаєте як вони це назвали- не пдвищення тарифів, а приведення до ринкової вартості.
Тобто фактично зебуїновий наказ не порушений. Головне правильно назвати, щоб піпел зжер.
Хоча все , починаючи з хліба подорожчає на 30 %.
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10.06.2024 10:31 Ответить
Ото і з повістками щось вигадають. Я взагалі дупля не відбиваю, як можна на ту Дію посилатись, якщо вона жодним законом не передбачена! А якщо у людини кібер або телефонофобія?)) Або з релігійних уподобань не користується?
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10.06.2024 10:39 Ответить
Ще хтось вірить в заяви слуг невідомого народу?
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10.06.2024 09:45 Ответить
чого невідомого??хто башляє тих і обслуговують шлюхи екстрокласу
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10.06.2024 10:00 Ответить
Електронних повісток чи направлень на ВЛК у "Резерв+" не буде

Недайбі, ще й електронна система пошле на електронний гуй!
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10.06.2024 09:47 Ответить
А це що???

У "Резерв+" впровадять функцію електронного направлення на ВЛК "обмежено придатним", - Міноборони Джерело:
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10.06.2024 09:50 Ответить
єто другоє
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10.06.2024 09:50 Ответить
Це вже і нє "трєтьє" і навіть не десяте.
Вони всередині свого кагала не можуть домовитися, що *******!
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10.06.2024 09:53 Ответить
Вірю))) - ні. Ніхто уже нічому не вірить. Клоуни сер
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10.06.2024 09:50 Ответить
Повісток і направлень на ВЛК не буде, бо ніхто не завантажує Резерв+.
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10.06.2024 09:57 Ответить
https://censor.net/ua/news/3493741/*******************************************
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10.06.2024 09:58 Ответить
Але це не точно...
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10.06.2024 10:01 Ответить
В кремлі спостерігається дифіцит кадрів ІТ-працівників,невстигають обробляти дані з Резерв + ,Оберіг і Дії.Скоро будуть набирати таджиків і навчати по прискореній процедурі за 6 місяців.
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10.06.2024 10:05 Ответить
Ну якщо ця влада запевняє що не буде, значить точно буде)))
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10.06.2024 10:07 Ответить
Якщо в додатку Резерв, буде пункт - воюєте за право на розпоряджання часткою в сумі 300 000 доларів, в надрах України. (12тр/40млн. населення), то і повісток не треба - черги будуть, особливо, якщо в додатку Приват прийде повідомлення про поповнення рахунку.
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10.06.2024 10:08 Ответить
Спочатку казали, що електронних повісток не буде. Люди почали завантажувати Резерв +. Повилазили говоруни, які почали анонсувати електронні повістки на влк. Підозоюю, після цього реєстрація в Резерв+ зупинилася. Тепер Веніславський розказує інше.
Але ж гра слів. В законі не передбачено, то передбачать постановою Кабміну. Не в перший раз розводити лохів.

А взагалі, незалежно від предмету дискусії, зелень - найгірше, що може бути в політиці. Зовсім не відповідають за свої слова. Сьогодні кажуть одне, завтра інше, роблять взагалі трешняк без ніяких обговорень. Все як вчив кон чен зе. От як їм можна вірити хоч з якогось питання?
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10.06.2024 10:10 Ответить
Бенеславскому веры нет...
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10.06.2024 10:23 Ответить
Кабмін підмахне чергову незаконну постанову і все буде.
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10.06.2024 10:23 Ответить
Через укрпошту и почтальона, который ходит когда все на работе и без вручения в руки можно, а через додаток нельзя? )) Ну-ну...
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10.06.2024 10:28 Ответить
ВІРЮ
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10.06.2024 10:42 Ответить
- у вас на стройкє несчастниє случаї билі?
- пока нєбило ...
- знатить будут ...
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10.06.2024 11:07 Ответить
Ой, піздьож!
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10.06.2024 11:41 Ответить
Да, да, да. Верим. У нас же власть всегда придерживается слова. Так же как вначале говорили что штрафы не будут повышать, водительское удостоверение отбирать, счета замораживать а потом недвижимость отбирать
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10.06.2024 12:16 Ответить
А нахрен он тогда нужен??? Все его ставили ради повесток и ВЛК !!! Надеюсь как всегда брешут ))
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10.06.2024 12:24 Ответить
В нас як заіжди читаєш таку новину і перше питання - де влада хоче на....бати? Федрило фон Веніславський, відправ свої дітям за кордон повістку!
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10.06.2024 12:38 Ответить
Какие ещё в звезду электронные повестки, бычары ТЦК будут двери в квартиры вышибать, вопрос в другом, когда они начнут врываться в квартиры в поисках ухилянтов.
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10.06.2024 13:35 Ответить
все буде, потрібна пауза. цікаво чи він зареєструвався в Резерві
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10.06.2024 19:13 Ответить
ТАК КОГДА ОБЪЯВЯТ ВОЙНУ !?)
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11.06.2024 00:44 Ответить
ЧЕРЕЗ 12 ЛЕТ )))
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11.06.2024 00:45 Ответить
 
 