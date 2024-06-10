Электронных повесток или направлений на ВВК в "Резерв+" не будет, - "слуга народа" Вениславский
Верховная Рада и правительство не планируют вводить электронные повестки для военнообязанных через электронные кабинеты.
Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член Комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский в интервью "РБК Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Этот вопрос мы обсуждали и очень дискутировали над ним во время работы над законопроектом о мобилизации. И конечная позиция была консенсусная - электронных повесток через электронные кабинеты не будет", - подчеркнул он.
Также не планируется введение электронных направлений на военно-врачебные комиссии. Это не предусмотрено законом о мобилизации.
"Мы не регламентировали в законе о мобилизации возможность направления через электронный кабинет любых сообщений или направлений на ВВК. Поэтому с точки зрения закона направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя", - добавил Вениславский.
Пожалуйста, подождите...
Охотились в лесах.
Над ними полный месяц
Сиял на небесах.
- Смотрите, это - месяц!
Зевнув, сказал один.
Другой сказал: - Тарелка!
А третий крикнул: - Блин!
Три смелых зверолова
Бродили целый день,
А вечером навстречу
К ним выбежал олень.
Один сказал: - Ни слова,
В кустарнике олень!
Другой сказал: - Корова!
А третий крикнул: - Пень! (с)
вони відповідають за свої слова ?
Вони ж хазяєва свого слова - хочуть дають, хочуть забирають..такі собі відношення у неправовому полі..
Тобто фактично зебуїновий наказ не порушений. Головне правильно назвати, щоб піпел зжер.
Хоча все , починаючи з хліба подорожчає на 30 %.
Недайбі, ще й електронна система пошле на електронний гуй!
У "Резерв+" впровадять функцію електронного направлення на ВЛК "обмежено придатним", - Міноборони Джерело:
Вони всередині свого кагала не можуть домовитися, що *******!
Але ж гра слів. В законі не передбачено, то передбачать постановою Кабміну. Не в перший раз розводити лохів.
А взагалі, незалежно від предмету дискусії, зелень - найгірше, що може бути в політиці. Зовсім не відповідають за свої слова. Сьогодні кажуть одне, завтра інше, роблять взагалі трешняк без ніяких обговорень. Все як вчив кон чен зе. От як їм можна вірити хоч з якогось питання?
- пока нєбило ...
- знатить будут ...