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мобілізація (2876) додаток (462) Веніславський (270) повістка (178)

Електронних повісток чи направлень на ВЛК у "Резерв+" не буде, - "слуга народу" Веніславський

У Раді відповіли, чи вводитимуть електронні повістки

Верховна Рада та уряд не планують запроваджувати електронні повістки для військовозобов'язаних через електронні кабінети.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", член Комітету ВР із нацбезпеки Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Це питання ми обговорювали й дуже дискутували над ним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розсилка повісток через "Резерв+" поки що не планується, - Міноборони

Також не планується запровадження електронних направлень на військово-лікарські комісії. Це не передбачено законом про мобілізацію.

"Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", - додав Веніславський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські не вручають повістки військовозобов’язаним, - Вигівський

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Топ коментарі
+23
чи варто вірити зеленому випердку
вони відповідають за свої слова ?
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10.06.2024 09:45
+22
Подожду обеда, пока не опровергнут))
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10.06.2024 09:45
+15
Ще хтось вірить в заяви слуг невідомого народу?
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10.06.2024 09:45
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Подожду обеда, пока не опровергнут))
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10.06.2024 09:45 Відповісти
Три смелых зверолова
Охотились в лесах.
Над ними полный месяц
Сиял на небесах.

- Смотрите, это - месяц!
Зевнув, сказал один.
Другой сказал: - Тарелка!
А третий крикнул: - Блин!

Три смелых зверолова
Бродили целый день,
А вечером навстречу
К ним выбежал олень.

Один сказал: - Ни слова,
В кустарнике олень!
Другой сказал: - Корова!
А третий крикнул: - Пень! (с)
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10.06.2024 11:00 Відповісти
зелені просто починають пригадувати, що їх, взагалі-то, обрали люди, які були за "пєрєстать стрілять" і готові були "зійтись десь по-сєрєдінє"
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10.06.2024 16:22 Відповісти
чи варто вірити зеленому випердку
вони відповідають за свої слова ?
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10.06.2024 09:45 Відповісти
Зеленим вірити - себе обманювати. Це як з мораторієм на компослуги.

Вони ж хазяєва свого слова - хочуть дають, хочуть забирають..такі собі відношення у неправовому полі..
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10.06.2024 09:51 Відповісти
Знаєте як вони це назвали- не пдвищення тарифів, а приведення до ринкової вартості.
Тобто фактично зебуїновий наказ не порушений. Головне правильно назвати, щоб піпел зжер.
Хоча все , починаючи з хліба подорожчає на 30 %.
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10.06.2024 10:31 Відповісти
Ото і з повістками щось вигадають. Я взагалі дупля не відбиваю, як можна на ту Дію посилатись, якщо вона жодним законом не передбачена! А якщо у людини кібер або телефонофобія?)) Або з релігійних уподобань не користується?
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10.06.2024 10:39 Відповісти
Ще хтось вірить в заяви слуг невідомого народу?
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10.06.2024 09:45 Відповісти
чого невідомого??хто башляє тих і обслуговують шлюхи екстрокласу
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10.06.2024 10:00 Відповісти
Електронних повісток чи направлень на ВЛК у "Резерв+" не буде

Недайбі, ще й електронна система пошле на електронний гуй!
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10.06.2024 09:47 Відповісти
А це що???

У "Резерв+" впровадять функцію електронного направлення на ВЛК "обмежено придатним", - Міноборони Джерело:
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10.06.2024 09:50 Відповісти
єто другоє
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10.06.2024 09:50 Відповісти
Це вже і нє "трєтьє" і навіть не десяте.
Вони всередині свого кагала не можуть домовитися, що *******!
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10.06.2024 09:53 Відповісти
Вірю))) - ні. Ніхто уже нічому не вірить. Клоуни сер
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10.06.2024 09:50 Відповісти
Повісток і направлень на ВЛК не буде, бо ніхто не завантажує Резерв+.
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10.06.2024 09:57 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3493741/*******************************************
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10.06.2024 09:58 Відповісти
Але це не точно...
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10.06.2024 10:01 Відповісти
В кремлі спостерігається дифіцит кадрів ІТ-працівників,невстигають обробляти дані з Резерв + ,Оберіг і Дії.Скоро будуть набирати таджиків і навчати по прискореній процедурі за 6 місяців.
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10.06.2024 10:05 Відповісти
Ну якщо ця влада запевняє що не буде, значить точно буде)))
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10.06.2024 10:07 Відповісти
Якщо в додатку Резерв, буде пункт - воюєте за право на розпоряджання часткою в сумі 300 000 доларів, в надрах України. (12тр/40млн. населення), то і повісток не треба - черги будуть, особливо, якщо в додатку Приват прийде повідомлення про поповнення рахунку.
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10.06.2024 10:08 Відповісти
Спочатку казали, що електронних повісток не буде. Люди почали завантажувати Резерв +. Повилазили говоруни, які почали анонсувати електронні повістки на влк. Підозоюю, після цього реєстрація в Резерв+ зупинилася. Тепер Веніславський розказує інше.
Але ж гра слів. В законі не передбачено, то передбачать постановою Кабміну. Не в перший раз розводити лохів.

А взагалі, незалежно від предмету дискусії, зелень - найгірше, що може бути в політиці. Зовсім не відповідають за свої слова. Сьогодні кажуть одне, завтра інше, роблять взагалі трешняк без ніяких обговорень. Все як вчив кон чен зе. От як їм можна вірити хоч з якогось питання?
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10.06.2024 10:10 Відповісти
Бенеславскому веры нет...
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10.06.2024 10:23 Відповісти
Кабмін підмахне чергову незаконну постанову і все буде.
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10.06.2024 10:23 Відповісти
Через укрпошту и почтальона, который ходит когда все на работе и без вручения в руки можно, а через додаток нельзя? )) Ну-ну...
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10.06.2024 10:28 Відповісти
ВІРЮ
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10.06.2024 10:42 Відповісти
- у вас на стройкє несчастниє случаї билі?
- пока нєбило ...
- знатить будут ...
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10.06.2024 11:07 Відповісти
Ой, піздьож!
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10.06.2024 11:41 Відповісти
Да, да, да. Верим. У нас же власть всегда придерживается слова. Так же как вначале говорили что штрафы не будут повышать, водительское удостоверение отбирать, счета замораживать а потом недвижимость отбирать
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10.06.2024 12:16 Відповісти
А нахрен он тогда нужен??? Все его ставили ради повесток и ВЛК !!! Надеюсь как всегда брешут ))
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10.06.2024 12:24 Відповісти
В нас як заіжди читаєш таку новину і перше питання - де влада хоче на....бати? Федрило фон Веніславський, відправ свої дітям за кордон повістку!
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10.06.2024 12:38 Відповісти
Какие ещё в звезду электронные повестки, бычары ТЦК будут двери в квартиры вышибать, вопрос в другом, когда они начнут врываться в квартиры в поисках ухилянтов.
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10.06.2024 13:35 Відповісти
все буде, потрібна пауза. цікаво чи він зареєструвався в Резерві
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10.06.2024 19:13 Відповісти
ТАК КОГДА ОБЪЯВЯТ ВОЙНУ !?)
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11.06.2024 00:44 Відповісти
ЧЕРЕЗ 12 ЛЕТ )))
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11.06.2024 00:45 Відповісти
 
 