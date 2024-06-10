Електронних повісток чи направлень на ВЛК у "Резерв+" не буде, - "слуга народу" Веніславський

Верховна Рада та уряд не планують запроваджувати електронні повістки для військовозобов'язаних через електронні кабінети.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", член Комітету ВР із нацбезпеки Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Це питання ми обговорювали й дуже дискутували над ним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде", - наголосив він.

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Також не планується запровадження електронних направлень на військово-лікарські комісії. Це не передбачено законом про мобілізацію.

"Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", - додав Веніславський.

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