Електронних повісток чи направлень на ВЛК у "Резерв+" не буде, - "слуга народу" Веніславський
Верховна Рада та уряд не планують запроваджувати електронні повістки для військовозобов'язаних через електронні кабінети.
Про це заявив нардеп "Слуги народу", член Комітету ВР із нацбезпеки Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Це питання ми обговорювали й дуже дискутували над ним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде", - наголосив він.
Також не планується запровадження електронних направлень на військово-лікарські комісії. Це не передбачено законом про мобілізацію.
"Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", - додав Веніславський.
Будь ласка, зачекайте...
Охотились в лесах.
Над ними полный месяц
Сиял на небесах.
- Смотрите, это - месяц!
Зевнув, сказал один.
Другой сказал: - Тарелка!
А третий крикнул: - Блин!
Три смелых зверолова
Бродили целый день,
А вечером навстречу
К ним выбежал олень.
Один сказал: - Ни слова,
В кустарнике олень!
Другой сказал: - Корова!
А третий крикнул: - Пень! (с)
вони відповідають за свої слова ?
Вони ж хазяєва свого слова - хочуть дають, хочуть забирають..такі собі відношення у неправовому полі..
Тобто фактично зебуїновий наказ не порушений. Головне правильно назвати, щоб піпел зжер.
Хоча все , починаючи з хліба подорожчає на 30 %.
Недайбі, ще й електронна система пошле на електронний гуй!
У "Резерв+" впровадять функцію електронного направлення на ВЛК "обмежено придатним", - Міноборони Джерело:
Вони всередині свого кагала не можуть домовитися, що *******!
Але ж гра слів. В законі не передбачено, то передбачать постановою Кабміну. Не в перший раз розводити лохів.
А взагалі, незалежно від предмету дискусії, зелень - найгірше, що може бути в політиці. Зовсім не відповідають за свої слова. Сьогодні кажуть одне, завтра інше, роблять взагалі трешняк без ніяких обговорень. Все як вчив кон чен зе. От як їм можна вірити хоч з якогось питання?
- пока нєбило ...
- знатить будут ...