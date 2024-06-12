На Киевщине разоблачены мошенники, во время блекаутов продавшие несуществующие генераторы почти на миллион гривен, - прокуратура

На Киевщине разоблачена преступная группа, которая обманула 20 граждан, продав на почти миллион гривен несуществующих генераторов в период блэкаутов 2022-2023 годов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

Под процессуальным руководством Киевской областной и Броварской окружной прокуратур разоблачены и сообщено о подозрении четырем участникам организованной группы по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, в конце 2022 года подозреваемые создали вебсайты на которых размещали фейковые объявления о продаже генераторов. В этот период они пользовались спросом из-за блэкаутов.

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"В общении с потенциальными покупателями из разных уголков Украины они убеждали их перечислять полную предоплату на подконтрольные банковские счета. Получив деньги, больше на связь не выходили. Таким образом подозреваемые присвоили почти миллион гривен. Полученные от преступной деятельности средства организатор распределял между всеми участниками группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие проверяет причастность подозреваемых к мошенническим действиям в отношении 20 человек.

Напомним, согласно данным Офиса Генпрокурора, за первые пять месяцев 2024 года по статье 190 "Мошенничество" было открыто рекордные 38 204 уголовных производства. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года и в 1,6 раза больше, чем за весь 2021 год (23 847).

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