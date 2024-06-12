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Новости
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На Киевщине разоблачены мошенники, во время блекаутов продавшие несуществующие генераторы почти на миллион гривен, - прокуратура

Ошукали громадян на продажі неіснуючих генераторів

На Киевщине разоблачена преступная группа, которая обманула 20 граждан, продав на почти миллион гривен несуществующих генераторов в период блэкаутов 2022-2023 годов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

Под процессуальным руководством Киевской областной и Броварской окружной прокуратур разоблачены и сообщено о подозрении четырем участникам организованной группы по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, в конце 2022 года подозреваемые создали вебсайты на которых размещали фейковые объявления о продаже генераторов. В этот период они пользовались спросом из-за блэкаутов.

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"В общении с потенциальными покупателями из разных уголков Украины они убеждали их перечислять полную предоплату на подконтрольные банковские счета. Получив деньги, больше на связь не выходили. Таким образом подозреваемые присвоили почти миллион гривен. Полученные от преступной деятельности средства организатор распределял между всеми участниками группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие проверяет причастность подозреваемых к мошенническим действиям в отношении 20 человек.

Напомним, согласно данным Офиса Генпрокурора, за первые пять месяцев 2024 года по статье 190 "Мошенничество" было открыто рекордные 38 204 уголовных производства. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года и в 1,6 раза больше, чем за весь 2021 год (23 847).

Также смотрите: На Закарпатье ликвидирована масштабная сеть мошеннических call-центров: задержан лидер и 18 членов преступной организации. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4143) мошенничество (1226) генератор (57)


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Топ комментарии
+3
А скільки "рубанули капусти" на існуючих генераторах,які були по 180-250 баксів,а в блекаути розлітались по 1000+?Аааа,це просто бізнес...
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12.06.2024 14:33
+3
Тепер будуть писати книгу -- "Як ми заробили першии мільион"
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12.06.2024 14:38
+2
Ось і ясно чого 73 % виборців голосували за невігласа-клоВна. Це ж треба так платити авансом за будь-що ! Наївність чи дурість ?
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12.06.2024 14:32
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Можно.Только если ты укажешь конкретные факты.Что такое конкретные факты?Это не высер,а должности,фамилии,платежки.Понимаю,всего этого нет.Да и откуда взяться,если последнее время идет импорт из пяти стран.
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12.06.2024 15:00 Ответить
Ось і ясно чого 73 % виборців голосували за невігласа-клоВна. Це ж треба так платити авансом за будь-що ! Наївність чи дурість ?
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12.06.2024 14:32 Ответить
Ось не треба палець з .... порівнювати ! Якщо зєлєнскаво президент й досі, то я точно генсек ООН. Або президент США. Один пост здав, а ось інший вчепився в нього, що й три Майдани його не відірвуть. Хіба що стара з косою.
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12.06.2024 14:53 Ответить
А скільки "рубанули капусти" на існуючих генераторах,які були по 180-250 баксів,а в блекаути розлітались по 1000+?Аааа,це просто бізнес...
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12.06.2024 14:33 Ответить
Шурму і його брата піймали?
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12.06.2024 14:35 Ответить
Тепер будуть писати книгу -- "Як ми заробили першии мільион"
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12.06.2024 14:38 Ответить
Знову у недолугих якісь "блекаути".
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12.06.2024 15:49 Ответить
 
 