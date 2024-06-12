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Новини
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На Київщині викрито шахраїв, які під час блекаутів продали неіснуючих генераторів майже на мільйон гривень, - прокуратура

Ошукали громадян на продажі неіснуючих генераторів

На Київщині викрито злочинну групу, яка ошукала 20 громадян, продавши на майже мільйон гривень неіснуючих генераторів у період блекаутів 2022-2023 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Київської обласної та Броварської окружної прокуратур викрито та повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої групи за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, наприкінці 2022 року підозрювані створили вебсайти на яких розміщували фейкові оголошення про продаж генераторів. В цей період вони мали попит через блекаути.

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"У спілкуванні з потенційними покупцями з різних куточків України вони переконували їх перераховувати повну передплату на підконтрольні банківські рахунки. Отримавши гроші, більше на зв'язок не виходили. У такий спосіб підозрювані привласнили майже мільйон гривень. Отримані від злочинної діяльності кошти організатор розподіляв між усіма учасниками групи", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що слідство перевіряє причетність підозрюваних до шахрайських дій щодо 20 осіб.

Нагадаємо, згідно з даними Офісу Генпрокурора, за перші п’ять місяців 2024 року за статтею 190 "Шахрайство" було відкрито рекордні 38 204 кримінальні провадження. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року та у 1,6 раза більше, ніж за весь 2021 рік (23 847).

Дивіться також: 5 років в’язниці отримав ексдиректор Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровської РДА, що здав до ломбарду генератор від благодійників

Автор: 

Київська область (4041) шахрайство (1090) генератор (198)


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Топ коментарі
+3
А скільки "рубанули капусти" на існуючих генераторах,які були по 180-250 баксів,а в блекаути розлітались по 1000+?Аааа,це просто бізнес...
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12.06.2024 14:33
+3
Тепер будуть писати книгу -- "Як ми заробили першии мільион"
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12.06.2024 14:38
+2
Ось і ясно чого 73 % виборців голосували за невігласа-клоВна. Це ж треба так платити авансом за будь-що ! Наївність чи дурість ?
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12.06.2024 14:32
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Можно.Только если ты укажешь конкретные факты.Что такое конкретные факты?Это не высер,а должности,фамилии,платежки.Понимаю,всего этого нет.Да и откуда взяться,если последнее время идет импорт из пяти стран.
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12.06.2024 15:00 Відповісти
Ось і ясно чого 73 % виборців голосували за невігласа-клоВна. Це ж треба так платити авансом за будь-що ! Наївність чи дурість ?
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12.06.2024 14:32 Відповісти
Ось не треба палець з .... порівнювати ! Якщо зєлєнскаво президент й досі, то я точно генсек ООН. Або президент США. Один пост здав, а ось інший вчепився в нього, що й три Майдани його не відірвуть. Хіба що стара з косою.
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12.06.2024 14:53 Відповісти
А скільки "рубанули капусти" на існуючих генераторах,які були по 180-250 баксів,а в блекаути розлітались по 1000+?Аааа,це просто бізнес...
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12.06.2024 14:33 Відповісти
Шурму і його брата піймали?
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12.06.2024 14:35 Відповісти
Тепер будуть писати книгу -- "Як ми заробили першии мільион"
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12.06.2024 14:38 Відповісти
Знову у недолугих якісь "блекаути".
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12.06.2024 15:49 Відповісти
 
 