На Київщині викрито шахраїв, які під час блекаутів продали неіснуючих генераторів майже на мільйон гривень, - прокуратура

На Київщині викрито злочинну групу, яка ошукала 20 громадян, продавши на майже мільйон гривень неіснуючих генераторів у період блекаутів 2022-2023 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Київської обласної та Броварської окружної прокуратур викрито та повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої групи за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, наприкінці 2022 року підозрювані створили вебсайти на яких розміщували фейкові оголошення про продаж генераторів. В цей період вони мали попит через блекаути.

Також читайте: Екснардепка, яка заробляла на ухилянтах $100 тисяч щомісяця, вийшла під заставу у 904 тисячі гривень

"У спілкуванні з потенційними покупцями з різних куточків України вони переконували їх перераховувати повну передплату на підконтрольні банківські рахунки. Отримавши гроші, більше на зв'язок не виходили. У такий спосіб підозрювані привласнили майже мільйон гривень. Отримані від злочинної діяльності кошти організатор розподіляв між усіма учасниками групи", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що слідство перевіряє причетність підозрюваних до шахрайських дій щодо 20 осіб.

Нагадаємо, згідно з даними Офісу Генпрокурора, за перші п’ять місяців 2024 року за статтею 190 "Шахрайство" було відкрито рекордні 38 204 кримінальні провадження. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року та у 1,6 раза більше, ніж за весь 2021 рік (23 847).

Дивіться також: 5 років в’язниці отримав ексдиректор Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровської РДА, що здав до ломбарду генератор від благодійників