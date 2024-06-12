Судья Гречаная, которая "отмазала" экс-замглавы Нацполиции Тишлека, выпросила служебную квартиру, хотя на ее родственников записано немало недвижимости, - ЦПК
Семья судьи Печерского суда Светланы Гречаной, которая оправдала бывшего заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по делу о незаконных подарках, владеет квартирами, коттеджами и землей. При этом судья с мужем выпросила у государства служебную квартиру.
Об этом пишет Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
В Центре напоминают, что Тишлек фактически за "спасибо" проживал в квартире на Печерске площадью более 140 квадратов, которая принадлежит куратору Большого строительства Голику. Да, тому самому, которому сливали информацию из НАБУ.
НАПК расценило бесплатное проживание подарком, поэтому составило на Тишлека протокол. Впрочем, Печерский суд Киева "отмазал" чиновника.
Тогда как судья Гречаная решила, что определить стоимость аренды квартиры невозможно. В то же время поверила Тишлеку, что тот за собственные средства обставил Голику квартиру на 910 тысяч гривен, поэтому якобы никакого подарка не было.
"Судья Гречаная, которая ранее с мужем-полицейским выпросила служебную квартиру, мол им негде жить. И никто не проверил, что на родственников судьи и полицейского записаны дома, квартиры, два коттеджа в загородном комплексе, куча земли, а 15-летняя дочь хвастается фотографиями из Парижа, Шарм-эль-Шейха, Барселоны и Каннов", - говорится в сообщении ЦПК.
Там также напоминают, что Гречаная "похоронила" дело бывшего заместителя Ермака Кирилла Тимошенко, которого также подозревали в получении незаконных подарков.
"Теперь очередной несмешной фокус, но уже с полицейским, который "за спасибо" арендовал квартиру у Голика", - резюмируют в Центре противодействия коррупции.
Стоит напомнить, что НАПК составило протокол на бывшего замглавы Нацполиции Дмитрия Тишлека после того, как СМИ узнали, что он получил ценные подарки в виде бесплатного проживания в роскошных помещениях, которые ему не принадлежали. Впрочем, Печерский суд Киева "отмазал" чиновника, превратив дело о незаконных подарках в цирк.
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Потрібно просто припинити роздачу бескоштовного житла. У суддів достатньо високі зарплати, щоб дозволити собі житло за свої. Максимум що має бути - кредити на житло під пільговий процент (скажімо - 2-5% річних).
Мають бути пільгові кредити для них - мінімальний внесок та виплата відсотків за кошт держави - тобто маєш виплатити лише тіло кредиту з мінімальним відсотком, але лише поки ти працюєш на посаді, яка то дозволяє - звільнився - все, платиш по-повній. Тоді буде набагато менше зловживаннь, бо братимуть кредитне житло ті, кому воно насправді потрібно - бо ж воно не бескоштовне!
Навіть кацапи вже здогадалися перейти на пільгові кредити, а ми все бескоштовне житло роздаємо....
там же якось цей механізм працює ?
От нахіба тащіть совок ?
дай ссиль ?
може зробити судову рефорту
..нау може ще Джевелін..
У рівненській, хмельницький областях навіть за влаштуватися на роботу часто вимагають хабар.
клятий совок він всюди..
Жрут в три горла и не давятся!
чому тікають від призову молоді люди.
Поки пристойні люди воюють, в той же самий час, гниди чиновники грабують і бикують.
Але як цікаво помільчав калібр у ЦПК - при Петрі вся корупція була роблена Петром І розслідування були про Петра. А тепер ось суддя нажулила квартиру - але якось так, сферично в вакуумі...