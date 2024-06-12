Судья Гречаная, которая "отмазала" экс-замглавы Нацполиции Тишлека, выпросила служебную квартиру, хотя на ее родственников записано немало недвижимости, - ЦПК

Семья судьи Печерского суда Светланы Гречаной, которая оправдала бывшего заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по делу о незаконных подарках, владеет квартирами, коттеджами и землей. При этом судья с мужем выпросила у государства служебную квартиру.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

В Центре напоминают, что Тишлек фактически за "спасибо" проживал в квартире на Печерске площадью более 140 квадратов, которая принадлежит куратору Большого строительства Голику. Да, тому самому, которому сливали информацию из НАБУ.

НАПК расценило бесплатное проживание подарком, поэтому составило на Тишлека протокол. Впрочем, Печерский суд Киева "отмазал" чиновника.

Тогда как судья Гречаная решила, что определить стоимость аренды квартиры невозможно. В то же время поверила Тишлеку, что тот за собственные средства обставил Голику квартиру на 910 тысяч гривен, поэтому якобы никакого подарка не было.

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"Судья Гречаная, которая ранее с мужем-полицейским выпросила служебную квартиру, мол им негде жить. И никто не проверил, что на родственников судьи и полицейского записаны дома, квартиры, два коттеджа в загородном комплексе, куча земли, а 15-летняя дочь хвастается фотографиями из Парижа, Шарм-эль-Шейха, Барселоны и Каннов", - говорится в сообщении ЦПК.

Там также напоминают, что Гречаная "похоронила" дело бывшего заместителя Ермака Кирилла Тимошенко, которого также подозревали в получении незаконных подарков.

"Теперь очередной несмешной фокус, но уже с полицейским, который "за спасибо" арендовал квартиру у Голика", - резюмируют в Центре противодействия коррупции.

Стоит напомнить, что НАПК составило протокол на бывшего замглавы Нацполиции Дмитрия Тишлека после того, как СМИ узнали, что он получил ценные подарки в виде бесплатного проживания в роскошных помещениях, которые ему не принадлежали. Впрочем, Печерский суд Киева "отмазал" чиновника, превратив дело о незаконных подарках в цирк.

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