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Судья Гречаная, которая "отмазала" экс-замглавы Нацполиции Тишлека, выпросила служебную квартиру, хотя на ее родственников записано немало недвижимости, - ЦПК

Дмитро Тишлек та суддя Печерського суду Світлана Гречана

Семья судьи Печерского суда Светланы Гречаной, которая оправдала бывшего заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по делу о незаконных подарках, владеет квартирами, коттеджами и землей. При этом судья с мужем выпросила у государства служебную квартиру.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

В Центре напоминают, что Тишлек фактически за "спасибо" проживал в квартире на Печерске площадью более 140 квадратов, которая принадлежит куратору Большого строительства Голику. Да, тому самому, которому сливали информацию из НАБУ.

НАПК расценило бесплатное проживание подарком, поэтому составило на Тишлека протокол. Впрочем, Печерский суд Киева "отмазал" чиновника.

Тогда как судья Гречаная решила, что определить стоимость аренды квартиры невозможно. В то же время поверила Тишлеку, что тот за собственные средства обставил Голику квартиру на 910 тысяч гривен, поэтому якобы никакого подарка не было.

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"Судья Гречаная, которая ранее с мужем-полицейским выпросила служебную квартиру, мол им негде жить. И никто не проверил, что на родственников судьи и полицейского записаны дома, квартиры, два коттеджа в загородном комплексе, куча земли, а 15-летняя дочь хвастается фотографиями из Парижа, Шарм-эль-Шейха, Барселоны и Каннов", - говорится в сообщении ЦПК.

Там также напоминают, что Гречаная "похоронила" дело бывшего заместителя Ермака Кирилла Тимошенко, которого также подозревали в получении незаконных подарков.

"Теперь очередной несмешной фокус, но уже с полицейским, который "за спасибо" арендовал квартиру у Голика", - резюмируют в Центре противодействия коррупции.

Стоит напомнить, что НАПК составило протокол на бывшего замглавы Нацполиции Дмитрия Тишлека после того, как СМИ узнали, что он получил ценные подарки в виде бесплатного проживания в роскошных помещениях, которые ему не принадлежали. Впрочем, Печерский суд Киева "отмазал" чиновника, превратив дело о незаконных подарках в цирк.

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Автор: 

судья (2647) Центр противодействия коррупции (247) Печерский суд Киева (23) Тишлек Дмитрий (22)


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Топ комментарии
+24
Майно судді конфіскувати, а суддю арештувати.
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12.06.2024 19:21
+23
Таких суддів тільки вішати або затяжку на шию. Їх занадто багато...
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12.06.2024 19:25
+23
Та враження таке - що треба весь Печерський суд тупо посадити. З конфіскаціями.
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12.06.2024 19:27
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Майно судді конфіскувати, а суддю арештувати.
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12.06.2024 19:21 Ответить
Таких суддів тільки вішати або затяжку на шию. Їх занадто багато...
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12.06.2024 19:25 Ответить
Та враження таке - що треба весь Печерський суд тупо посадити. З конфіскаціями.
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12.06.2024 19:27 Ответить
Справа не тільки у Печерському суді - 90% суддів у нас такі самі.
Потрібно просто припинити роздачу бескоштовного житла. У суддів достатньо високі зарплати, щоб дозволити собі житло за свої. Максимум що має бути - кредити на житло під пільговий процент (скажімо - 2-5% річних).
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12.06.2024 19:29 Ответить
Та в курсі..стикалась й зараз теж доводиться..
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12.06.2024 19:32 Ответить
Ніхто простим суддям житло не видає і тем більш не роздає, це тільки особо приближенним, до того що всплило(((
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12.06.2024 22:45 Ответить
Там якесь місце прокляте. Згниває все і всі. Приміщення треба знести і засипати хлоркою...
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12.06.2024 19:29 Ответить
Не спішіть з висновками,меблювання квартири за такі копійки це просто шахрайство.За ці гроші нормальної кухні не купите зараз!Тут треба допомогти людині,жити в квартирі з такими дешевими ******* це просто катування!!!
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12.06.2024 21:49 Ответить
Все буде так поки цих ****** не почнуть выдстрелювати. В них така ж вже пыдростае, а вони мабуть потомки НКВДістів.,
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12.06.2024 19:53 Ответить
Судді недоторкані в Україні, на арешт дає право судівська рада правосудія, все продумано))))
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12.06.2024 20:43 Ответить
Суддю на нари
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12.06.2024 19:25 Ответить
На мило
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12.06.2024 21:47 Ответить
тишлек тишлека-бачить здалека...
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12.06.2024 19:25 Ответить
І ротом, і ж опою....
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12.06.2024 19:26 Ответить
Цю практику зі службовими квартирами, які потім приватизують, потрібно припинити назавжди! Не має бути у нас ніякого бескоштовного житла для держслужбовців і для будь-кого взагалі!
Мають бути пільгові кредити для них - мінімальний внесок та виплата відсотків за кошт держави - тобто маєш виплатити лише тіло кредиту з мінімальним відсотком, але лише поки ти працюєш на посаді, яка то дозволяє - звільнився - все, платиш по-повній. Тоді буде набагато менше зловживаннь, бо братимуть кредитне житло ті, кому воно насправді потрібно - бо ж воно не бескоштовне!
Навіть кацапи вже здогадалися перейти на пільгові кредити, а ми все бескоштовне житло роздаємо....
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12.06.2024 19:27 Ответить
У нас номенклатура і досі живе "за совка".
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12.06.2024 19:31 Ответить
Ні, службові квартири можуть бути. Але вони ні в якому разі не можуть бути приватизованими. Ніким і ніколи. Пішов із роботи де її давали- звільнив житло.
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12.06.2024 19:33 Ответить
Та не має бути жодних службових квартир взагалі. Хіба що общаги. Бо їх знайдуть засіб приватизувати. Потрібне житло - або пільговий кредит, або виплата на аренду по мінімальній вартості - хочеш краще - за свій рахунок.
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12.06.2024 19:39 Ответить
Наприклад, того самого прокурора, суддю,офіцера ЗСУ, начальника поліції чи пожарної частини присилають на три-чотири роки в місто. Де йому жити з родиною?Це як безоплатний готель тривалого розташування.
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12.06.2024 19:47 Ответить
прокурора посилають чи суддю ? діду ви десь в совку застрягли.
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12.06.2024 19:51 Ответить
Все правильно - людину прислали на рік працювати в Конотоп. Через рік в Мукачеве. Нафіга йому там купувати квартиру в кредит?
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12.06.2024 20:28 Ответить
вже давно ніхто нікуди не посилає, всі місця купляються або передаються по спадщині, якщо мова про суддю чи прокурора.
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12.06.2024 20:34 Ответить
Не потрібно купувати - нехай арендує - немає проблем. Арендує те, що захоче. Можна на це якусь сумму виділяти на аренду. А не службове житло тримати, яке знайдуть засіб привхатизувати.
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12.06.2024 21:37 Ответить
ну чому б не перейняти це, як робиться в Німеччині, Штатах чи Ізраїлі ?

там же якось цей механізм працює ?

От нахіба тащіть совок ?
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12.06.2024 19:58 Ответить
Присилають на три-чотири роки - то АРЕНДУЄ житло 3-4 роки. У чому проблема? Можна щоб за державні конти, але арендує - так, щоб точно не міг прихватизувати.
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12.06.2024 21:38 Ответить
да чего вы все приебались до квартала, волонтёрский десант каждую неделю отправляют машины, дроны, а , что ты ******** отправил? хоть 1 грв. слабо мещеритянин громко гласен
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12.06.2024 19:56 Ответить
от очінь хочу подивитись на відправку дронів кварталу.

дай ссиль ?
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12.06.2024 20:00 Ответить
А шо іі серед своіх бути білою вороною?
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12.06.2024 19:27 Ответить
Мерзота. Кожного такого виродка потрібно саджати довічно з повною конфіскацією майна. Але ж у нас ручні силові структури, керівники яких при кормушці
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12.06.2024 19:27 Ответить
Вовк 2
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12.06.2024 19:35 Ответить
тільки "Стугна"
може зробити судову рефорту
..нау може ще Джевелін..
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12.06.2024 19:35 Ответить
о%уїть
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12.06.2024 19:36 Ответить
З цією курвою все ясно. А от шо значить випросила? Тепер треба за жопу взяти тих у кого вона просила, мабуть засідала комісія по розподілу службового житла. Де протокол? Хто його підписував?
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12.06.2024 19:36 Ответить
Вся мразота зосереджена в Києві...
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12.06.2024 19:40 Ответить
Таке скрізь, зніми очки
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12.06.2024 20:44 Ответить
Ні. Ця мразота по всій країні.
У рівненській, хмельницький областях навіть за влаштуватися на роботу часто вимагають хабар.
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13.06.2024 00:16 Ответить
Вкиньте її у вулик.
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12.06.2024 19:45 Ответить
я просто в ****, то навіщо тим ****** зп піднімали?? що курва зняти квартиру чи іпотеку взяти ніяк....
клятий совок він всюди..
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12.06.2024 19:48 Ответить
господи сколько этой мрази нажилось на войне где тцк и их породыши:-
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12.06.2024 19:48 Ответить
Тетяна,ти Безугла???
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12.06.2024 21:52 Ответить
Ну просто колінопреклонно випросила - одразу у двох дядьків.
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12.06.2024 19:48 Ответить
Именно такие казнокрады и похоронят Украину как государство.
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12.06.2024 19:49 Ответить
Оці "люди" відповідають за виконання законів в країні...
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12.06.2024 19:51 Ответить
И во время войны у них охреневание от безнаказанности.
Жрут в три горла и не давятся!
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12.06.2024 19:52 Ответить
Майно этих забронированных людей нужно защищать, ухилянты!
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12.06.2024 20:00 Ответить
Взагалі це рідкісна ХЄРНЯ - службова квартира. Це ЗАРОБІТОК! По податковій логіці - це дохід який має оподатковуватися.
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12.06.2024 20:03 Ответить
В державі катастрофа судді прокурори керівники поліціі всі вони вори і бандити які нагло грабують державу, нехтують законами, виконують незаконні забаганки влади буратіно коломойского. І саме погане шо виявляють це журналісти а не ті хто їх назначав і їми керуе. Нам треба не піарний саміт миру а зміна корумпованой влади зрадників та воров на чолі з зеленським.
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12.06.2024 20:05 Ответить
Країна победівшего жлобства.
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12.06.2024 20:31 Ответить
....ось і головна причина,
чому тікають від призову молоді люди.
Поки пристойні люди воюють, в той же самий час, гниди чиновники грабують і бикують.
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12.06.2024 20:32 Ответить
Ну з суддею все ясно.
Але як цікаво помільчав калібр у ЦПК - при Петрі вся корупція була роблена Петром І розслідування були про Петра. А тепер ось суддя нажулила квартиру - але якось так, сферично в вакуумі...
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12.06.2024 20:35 Ответить
не розкачуй лодку ухилянт - іди воюй
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12.06.2024 21:09 Ответить
Так вона і народну "квартиру" випросить...
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12.06.2024 21:22 Ответить
З такими губами можеш що хочеш то i зробиш...
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12.06.2024 21:35 Ответить
Вот кому в Украине жить хорошо.
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12.06.2024 21:48 Ответить
Суда на них нет...
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12.06.2024 21:50 Ответить
Лінча
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12.06.2024 22:17 Ответить
И без "Центр протидії корупції" совершенно ясно, что большинство судей, депутатов, чиновников, их жены и мужья, дети и родственники, живут не по офиц. доходам, владея дорогой недвижимостью, авто, пользуются дорогой медициной и отдыхом на всяких Кипрах, Дубаях, Монако. При них окормляются еще много всякой челяди, имея за это всякие плюшки. Учитывая сказанное, к ним можно и нужно применять презумпцию виновности, и сажать без суда и следствия, но кто же будет это делать, не сами же они. Обычные же люди кроме ропота и возмущения ничего не предпринимают, да сейчас война, но даже до войны. Что при таком масштабе коррупции делать, как и что важнее, кто с этим будет бороться, не представляю, тем более, что если кто помнит то цирк, когда до войны даже давление США и задержки кредитов не смогло заставить назначить прокурора в тот орган (как там его не помню), который должен был быт независимым, расследовать и сажать за коррупцию.
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12.06.2024 22:47 Ответить
Не зрозуміло навіщо ці спиногризи потрібні вони лише один одного відбілюють ,простому народу від них ніякої користі
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12.06.2024 23:08 Ответить
 
 