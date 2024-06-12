Суддя Гречана, яка "відмазала" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека, випросила службову квартиру, хоча на її родичів записано чимало нерухомості, - ЦПК

Родина судді Печерського суду Світлани Гречаної, яка виправдала колишнього заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека у справі про незаконні подарунки, володіє квартирами, котеджами та землею. При цьому суддя з чоловіком випросила в держави службову квартиру.

Про це пише Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

У Центрі нагадують, що Тишлек фактично за "дякую" підживав у квартирі на Печерську площею понад 140 квадратів, яка належить куратору Великого будівництва Голику. Так, тому самому, якому зливали інформацію з НАБУ.

НАЗК розцінило безкоштовне проживання подарунком, тому склало на Тишлека протокол. Втім, Печерський суд Києва "відмазав" чиновника.

Тоді як суддя Гречана вирішила, що визначити вартість оренди квартири неможливо. Водночас повірила Тишлеку, що той за власні кошти обставив Голику квартиру на 910 тисяч гривень, тому начебто ніякого подарунка не було.

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"Суддя Гречана, яка раніше з чоловіком-поліцейським випросила службову квартиру, мовляв їм ніде жити. І ніхто не перевірив, що на родичів судді та поліцейського записані будинки, квартири, два котеджі в заміському комплексі, купа землі, а 15-річна донька хвалиться світлинами з Парижа, Шарм-ель-Шейха, Барселони і Каннів", - йдеться в повідомленні ЦПК.

Там також нагадують, що Гречана "поховала" справу колишнього заступника Єрмака Кирила Тимошенка, якого також підозрювали в отриманні незаконних подарунків.

"Тепер черговий несмішний фокус, але вже з поліцейським, який "за дякую" орендував квартиру у Голика", - резюмують в Центрі протидії корупції.

Варто нагадати, що НАЗК склало протокол на колишнього замголови Нацполіції Дмитра Тишлека після того, як ЗМІ дізналися, що він отримав коштовні подарунки у вигляді безоплатного проживання в розкішних помешканнях, які йому не належали. Втім, Печерський суд Києва "відмазав" чиновника, перетворивши справу про незаконні подарунки на цирк.

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