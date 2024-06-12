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Суддя Гречана, яка "відмазала" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека, випросила службову квартиру, хоча на її родичів записано чимало нерухомості, - ЦПК

Дмитро Тишлек та суддя Печерського суду Світлана Гречана

Родина судді Печерського суду Світлани Гречаної, яка виправдала колишнього заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека у справі про незаконні подарунки, володіє квартирами, котеджами та землею. При цьому суддя з чоловіком випросила в держави службову квартиру.

Про це пише Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

У Центрі нагадують, що Тишлек фактично за "дякую" підживав у квартирі на Печерську площею понад 140 квадратів, яка належить куратору Великого будівництва Голику. Так, тому самому, якому зливали інформацію з НАБУ.

НАЗК розцінило безкоштовне проживання подарунком, тому склало на Тишлека протокол. Втім, Печерський суд Києва "відмазав" чиновника.

Тоді як суддя Гречана вирішила, що визначити вартість оренди квартири неможливо. Водночас повірила Тишлеку, що той за власні кошти обставив Голику квартиру на 910 тисяч гривень, тому начебто ніякого подарунка не було.

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"Суддя Гречана, яка раніше з чоловіком-поліцейським випросила службову квартиру, мовляв їм ніде жити. І ніхто не перевірив, що на родичів судді та поліцейського записані будинки, квартири, два котеджі в заміському комплексі, купа землі, а 15-річна донька хвалиться світлинами з Парижа, Шарм-ель-Шейха, Барселони і Каннів", - йдеться в повідомленні ЦПК.

Там також нагадують, що Гречана "поховала" справу колишнього заступника Єрмака Кирила Тимошенка, якого також підозрювали в отриманні незаконних подарунків.

"Тепер черговий несмішний фокус, але вже з поліцейським, який "за дякую" орендував квартиру у Голика", - резюмують в Центрі протидії корупції.

Варто нагадати, що НАЗК склало протокол на колишнього замголови Нацполіції Дмитра Тишлека після того, як ЗМІ дізналися, що він отримав коштовні подарунки у вигляді безоплатного проживання в розкішних помешканнях, які йому не належали. Втім, Печерський суд Києва "відмазав" чиновника, перетворивши справу про незаконні подарунки на цирк.

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Автор: 

суддя (1584) Центр протидії корупції (265) Печерський суд Києва (38) Тишлек Дмитро (25)


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Топ коментарі
+24
Майно судді конфіскувати, а суддю арештувати.
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12.06.2024 19:21
+23
Таких суддів тільки вішати або затяжку на шию. Їх занадто багато...
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12.06.2024 19:25
+23
Та враження таке - що треба весь Печерський суд тупо посадити. З конфіскаціями.
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12.06.2024 19:27
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Майно судді конфіскувати, а суддю арештувати.
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12.06.2024 19:21 Відповісти
Таких суддів тільки вішати або затяжку на шию. Їх занадто багато...
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12.06.2024 19:25 Відповісти
Та враження таке - що треба весь Печерський суд тупо посадити. З конфіскаціями.
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12.06.2024 19:27 Відповісти
Справа не тільки у Печерському суді - 90% суддів у нас такі самі.
Потрібно просто припинити роздачу бескоштовного житла. У суддів достатньо високі зарплати, щоб дозволити собі житло за свої. Максимум що має бути - кредити на житло під пільговий процент (скажімо - 2-5% річних).
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12.06.2024 19:29 Відповісти
Та в курсі..стикалась й зараз теж доводиться..
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12.06.2024 19:32 Відповісти
Ніхто простим суддям житло не видає і тем більш не роздає, це тільки особо приближенним, до того що всплило(((
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12.06.2024 22:45 Відповісти
Там якесь місце прокляте. Згниває все і всі. Приміщення треба знести і засипати хлоркою...
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12.06.2024 19:29 Відповісти
Не спішіть з висновками,меблювання квартири за такі копійки це просто шахрайство.За ці гроші нормальної кухні не купите зараз!Тут треба допомогти людині,жити в квартирі з такими дешевими ******* це просто катування!!!
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12.06.2024 21:49 Відповісти
Все буде так поки цих ****** не почнуть выдстрелювати. В них така ж вже пыдростае, а вони мабуть потомки НКВДістів.,
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12.06.2024 19:53 Відповісти
Судді недоторкані в Україні, на арешт дає право судівська рада правосудія, все продумано))))
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12.06.2024 20:43 Відповісти
Суддю на нари
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12.06.2024 19:25 Відповісти
На мило
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12.06.2024 21:47 Відповісти
тишлек тишлека-бачить здалека...
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12.06.2024 19:25 Відповісти
І ротом, і ж опою....
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12.06.2024 19:26 Відповісти
Цю практику зі службовими квартирами, які потім приватизують, потрібно припинити назавжди! Не має бути у нас ніякого бескоштовного житла для держслужбовців і для будь-кого взагалі!
Мають бути пільгові кредити для них - мінімальний внесок та виплата відсотків за кошт держави - тобто маєш виплатити лише тіло кредиту з мінімальним відсотком, але лише поки ти працюєш на посаді, яка то дозволяє - звільнився - все, платиш по-повній. Тоді буде набагато менше зловживаннь, бо братимуть кредитне житло ті, кому воно насправді потрібно - бо ж воно не бескоштовне!
Навіть кацапи вже здогадалися перейти на пільгові кредити, а ми все бескоштовне житло роздаємо....
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12.06.2024 19:27 Відповісти
У нас номенклатура і досі живе "за совка".
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12.06.2024 19:31 Відповісти
Ні, службові квартири можуть бути. Але вони ні в якому разі не можуть бути приватизованими. Ніким і ніколи. Пішов із роботи де її давали- звільнив житло.
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12.06.2024 19:33 Відповісти
Та не має бути жодних службових квартир взагалі. Хіба що общаги. Бо їх знайдуть засіб приватизувати. Потрібне житло - або пільговий кредит, або виплата на аренду по мінімальній вартості - хочеш краще - за свій рахунок.
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12.06.2024 19:39 Відповісти
Наприклад, того самого прокурора, суддю,офіцера ЗСУ, начальника поліції чи пожарної частини присилають на три-чотири роки в місто. Де йому жити з родиною?Це як безоплатний готель тривалого розташування.
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12.06.2024 19:47 Відповісти
прокурора посилають чи суддю ? діду ви десь в совку застрягли.
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12.06.2024 19:51 Відповісти
Все правильно - людину прислали на рік працювати в Конотоп. Через рік в Мукачеве. Нафіга йому там купувати квартиру в кредит?
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12.06.2024 20:28 Відповісти
вже давно ніхто нікуди не посилає, всі місця купляються або передаються по спадщині, якщо мова про суддю чи прокурора.
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12.06.2024 20:34 Відповісти
Не потрібно купувати - нехай арендує - немає проблем. Арендує те, що захоче. Можна на це якусь сумму виділяти на аренду. А не службове житло тримати, яке знайдуть засіб привхатизувати.
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12.06.2024 21:37 Відповісти
ну чому б не перейняти це, як робиться в Німеччині, Штатах чи Ізраїлі ?

там же якось цей механізм працює ?

От нахіба тащіть совок ?
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12.06.2024 19:58 Відповісти
Присилають на три-чотири роки - то АРЕНДУЄ житло 3-4 роки. У чому проблема? Можна щоб за державні конти, але арендує - так, щоб точно не міг прихватизувати.
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12.06.2024 21:38 Відповісти
да чего вы все приебались до квартала, волонтёрский десант каждую неделю отправляют машины, дроны, а , что ты ******** отправил? хоть 1 грв. слабо мещеритянин громко гласен
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12.06.2024 19:56 Відповісти
от очінь хочу подивитись на відправку дронів кварталу.

дай ссиль ?
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12.06.2024 20:00 Відповісти
А шо іі серед своіх бути білою вороною?
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12.06.2024 19:27 Відповісти
Мерзота. Кожного такого виродка потрібно саджати довічно з повною конфіскацією майна. Але ж у нас ручні силові структури, керівники яких при кормушці
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12.06.2024 19:27 Відповісти
Вовк 2
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12.06.2024 19:35 Відповісти
тільки "Стугна"
може зробити судову рефорту
..нау може ще Джевелін..
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12.06.2024 19:35 Відповісти
о%уїть
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12.06.2024 19:36 Відповісти
З цією курвою все ясно. А от шо значить випросила? Тепер треба за жопу взяти тих у кого вона просила, мабуть засідала комісія по розподілу службового житла. Де протокол? Хто його підписував?
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12.06.2024 19:36 Відповісти
Вся мразота зосереджена в Києві...
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12.06.2024 19:40 Відповісти
Таке скрізь, зніми очки
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12.06.2024 20:44 Відповісти
Ні. Ця мразота по всій країні.
У рівненській, хмельницький областях навіть за влаштуватися на роботу часто вимагають хабар.
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13.06.2024 00:16 Відповісти
Вкиньте її у вулик.
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12.06.2024 19:45 Відповісти
я просто в ****, то навіщо тим ****** зп піднімали?? що курва зняти квартиру чи іпотеку взяти ніяк....
клятий совок він всюди..
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12.06.2024 19:48 Відповісти
господи сколько этой мрази нажилось на войне где тцк и их породыши:-
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12.06.2024 19:48 Відповісти
Тетяна,ти Безугла???
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12.06.2024 21:52 Відповісти
Ну просто колінопреклонно випросила - одразу у двох дядьків.
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12.06.2024 19:48 Відповісти
Именно такие казнокрады и похоронят Украину как государство.
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12.06.2024 19:49 Відповісти
Оці "люди" відповідають за виконання законів в країні...
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12.06.2024 19:51 Відповісти
И во время войны у них охреневание от безнаказанности.
Жрут в три горла и не давятся!
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12.06.2024 19:52 Відповісти
Майно этих забронированных людей нужно защищать, ухилянты!
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12.06.2024 20:00 Відповісти
Взагалі це рідкісна ХЄРНЯ - службова квартира. Це ЗАРОБІТОК! По податковій логіці - це дохід який має оподатковуватися.
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12.06.2024 20:03 Відповісти
В державі катастрофа судді прокурори керівники поліціі всі вони вори і бандити які нагло грабують державу, нехтують законами, виконують незаконні забаганки влади буратіно коломойского. І саме погане шо виявляють це журналісти а не ті хто їх назначав і їми керуе. Нам треба не піарний саміт миру а зміна корумпованой влади зрадників та воров на чолі з зеленським.
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12.06.2024 20:05 Відповісти
Країна победівшего жлобства.
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12.06.2024 20:31 Відповісти
....ось і головна причина,
чому тікають від призову молоді люди.
Поки пристойні люди воюють, в той же самий час, гниди чиновники грабують і бикують.
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12.06.2024 20:32 Відповісти
Ну з суддею все ясно.
Але як цікаво помільчав калібр у ЦПК - при Петрі вся корупція була роблена Петром І розслідування були про Петра. А тепер ось суддя нажулила квартиру - але якось так, сферично в вакуумі...
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12.06.2024 20:35 Відповісти
не розкачуй лодку ухилянт - іди воюй
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12.06.2024 21:09 Відповісти
Так вона і народну "квартиру" випросить...
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12.06.2024 21:22 Відповісти
З такими губами можеш що хочеш то i зробиш...
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12.06.2024 21:35 Відповісти
Вот кому в Украине жить хорошо.
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12.06.2024 21:48 Відповісти
Суда на них нет...
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12.06.2024 21:50 Відповісти
Лінча
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12.06.2024 22:17 Відповісти
И без "Центр протидії корупції" совершенно ясно, что большинство судей, депутатов, чиновников, их жены и мужья, дети и родственники, живут не по офиц. доходам, владея дорогой недвижимостью, авто, пользуются дорогой медициной и отдыхом на всяких Кипрах, Дубаях, Монако. При них окормляются еще много всякой челяди, имея за это всякие плюшки. Учитывая сказанное, к ним можно и нужно применять презумпцию виновности, и сажать без суда и следствия, но кто же будет это делать, не сами же они. Обычные же люди кроме ропота и возмущения ничего не предпринимают, да сейчас война, но даже до войны. Что при таком масштабе коррупции делать, как и что важнее, кто с этим будет бороться, не представляю, тем более, что если кто помнит то цирк, когда до войны даже давление США и задержки кредитов не смогло заставить назначить прокурора в тот орган (как там его не помню), который должен был быт независимым, расследовать и сажать за коррупцию.
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12.06.2024 22:47 Відповісти
Не зрозуміло навіщо ці спиногризи потрібні вони лише один одного відбілюють ,простому народу від них ніякої користі
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12.06.2024 23:08 Відповісти
 
 