Суддя Гречана, яка "відмазала" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека, випросила службову квартиру, хоча на її родичів записано чимало нерухомості, - ЦПК
Родина судді Печерського суду Світлани Гречаної, яка виправдала колишнього заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека у справі про незаконні подарунки, володіє квартирами, котеджами та землею. При цьому суддя з чоловіком випросила в держави службову квартиру.
Про це пише Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
У Центрі нагадують, що Тишлек фактично за "дякую" підживав у квартирі на Печерську площею понад 140 квадратів, яка належить куратору Великого будівництва Голику. Так, тому самому, якому зливали інформацію з НАБУ.
НАЗК розцінило безкоштовне проживання подарунком, тому склало на Тишлека протокол. Втім, Печерський суд Києва "відмазав" чиновника.
Тоді як суддя Гречана вирішила, що визначити вартість оренди квартири неможливо. Водночас повірила Тишлеку, що той за власні кошти обставив Голику квартиру на 910 тисяч гривень, тому начебто ніякого подарунка не було.
"Суддя Гречана, яка раніше з чоловіком-поліцейським випросила службову квартиру, мовляв їм ніде жити. І ніхто не перевірив, що на родичів судді та поліцейського записані будинки, квартири, два котеджі в заміському комплексі, купа землі, а 15-річна донька хвалиться світлинами з Парижа, Шарм-ель-Шейха, Барселони і Каннів", - йдеться в повідомленні ЦПК.
Там також нагадують, що Гречана "поховала" справу колишнього заступника Єрмака Кирила Тимошенка, якого також підозрювали в отриманні незаконних подарунків.
"Тепер черговий несмішний фокус, але вже з поліцейським, який "за дякую" орендував квартиру у Голика", - резюмують в Центрі протидії корупції.
Варто нагадати, що НАЗК склало протокол на колишнього замголови Нацполіції Дмитра Тишлека після того, як ЗМІ дізналися, що він отримав коштовні подарунки у вигляді безоплатного проживання в розкішних помешканнях, які йому не належали. Втім, Печерський суд Києва "відмазав" чиновника, перетворивши справу про незаконні подарунки на цирк.
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Потрібно просто припинити роздачу бескоштовного житла. У суддів достатньо високі зарплати, щоб дозволити собі житло за свої. Максимум що має бути - кредити на житло під пільговий процент (скажімо - 2-5% річних).
Мають бути пільгові кредити для них - мінімальний внесок та виплата відсотків за кошт держави - тобто маєш виплатити лише тіло кредиту з мінімальним відсотком, але лише поки ти працюєш на посаді, яка то дозволяє - звільнився - все, платиш по-повній. Тоді буде набагато менше зловживаннь, бо братимуть кредитне житло ті, кому воно насправді потрібно - бо ж воно не бескоштовне!
Навіть кацапи вже здогадалися перейти на пільгові кредити, а ми все бескоштовне житло роздаємо....
там же якось цей механізм працює ?
От нахіба тащіть совок ?
дай ссиль ?
може зробити судову рефорту
..нау може ще Джевелін..
У рівненській, хмельницький областях навіть за влаштуватися на роботу часто вимагають хабар.
клятий совок він всюди..
Жрут в три горла и не давятся!
чому тікають від призову молоді люди.
Поки пристойні люди воюють, в той же самий час, гниди чиновники грабують і бикують.
Але як цікаво помільчав калібр у ЦПК - при Петрі вся корупція була роблена Петром І розслідування були про Петра. А тепер ось суддя нажулила квартиру - але якось так, сферично в вакуумі...