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Украинская ПВО будет главной темой следующего "Рамштайна", - Пентагон

У Пентагоні розповіли про що говоритимуть на найближчому засіданні контактної групи

Обсуждение усиления украинской системы противовоздушной обороны будет среди приоритетов 23-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в четверг в Брюсселе.

Об этом заявила в среду заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Противовоздушная оборона является приоритетом для Украины. Это то, что ей нужно - то ли в виде Patriot, то ли в других формах. Поэтому я уверена, что это будет темой обсуждения на завтрашнем заседании UDCG", - сказала она.

Кроме того, Сингх рассказала, что глава Пентагона Ллойд Остин вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов США в среду вылетел в Брюссель для участия во встрече Контактной группы. Там он также примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в пятницу.

Как информировал Цензор.НЕТ, новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится в очном формате 13 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Это уже 23-е по счету заседание "Рамштайн".

Также читайте: Ожидаем положительный результат относительно 2-3 систем ПВО для Украины, - Зеленский

Автор: 

ПВО (2771) Пентагон (1462) Рамштайн (147)


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Та в нас найбільше ППО на планеті. ППО це добре, але нам би ракети які накриють стратегічну авіацію - і не треба було б ППО взагалі
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13.06.2024 01:11 Ответить
не перебільшуйте , потрібно набагато більше того, що є і якщо за найближчі місяці нам не поставлять додаткові системи доведеться на зиму багато цивільних евакуювати закордон.
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13.06.2024 01:17 Ответить
"Багато цивільних евакуювати за кордон".🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Краще всіх евакуювати в Конча-Заспу, там світло 100% є і ракети туди не літають, а місця на три України.
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13.06.2024 01:27 Ответить
демократія = демагогія

чекати Рамштайну щоб лише обсудити необхідність

бере відчай від такого "менеджманту"
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13.06.2024 02:30 Ответить
Хто з вас друзі знайде ще більш нахабнішого українця за зєлєнсКАВО ? Сів у крісло й не випхнути. Та ще й у державну кишеню свої загребущі руки засунув по самі ... яйця. Аби задовольнити свої забаганки та ще й у "сім'ю кварталу" гроші прихопити! ДИтятко ДИтяткою, а про себе не забуває. Куди поділись кошти з Великого будівництва ? Куди діваються кошти з ЗСУ ? Навіть намагався своїми руками дотягтись до європейської допомоги біженцям, та Європа не дурна - одразу по руках палкою. Скільки Україна ще буде платити за цяцянки зєлєнсКАВО ? Чергова забаганка - десь у швейцарському селі постояти на трибуні у променях софітів та прожекторів. Не за свої кошти. А за кошти платників податків України. Нафіга нам потрібна така вередлива ДИтятка ? Вона обіцяє бути до кінця ? ! В окопі чи у німецькому гаштеті ? З побратимами чи з матусею дЄрмаком ?
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13.06.2024 06:02 Ответить
Передайте Пентагону, що однією ППО війну ніколи не виграти; кацапських тарганів тре знищувати ше на підходах до кордону. І це буде не зброя ППО.
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13.06.2024 06:37 Ответить
 
 