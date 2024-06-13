Украинская ПВО будет главной темой следующего "Рамштайна", - Пентагон

Обсуждение усиления украинской системы противовоздушной обороны будет среди приоритетов 23-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в четверг в Брюсселе.

Об этом заявила в среду заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Противовоздушная оборона является приоритетом для Украины. Это то, что ей нужно - то ли в виде Patriot, то ли в других формах. Поэтому я уверена, что это будет темой обсуждения на завтрашнем заседании UDCG", - сказала она.

Кроме того, Сингх рассказала, что глава Пентагона Ллойд Остин вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов США в среду вылетел в Брюссель для участия во встрече Контактной группы. Там он также примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в пятницу.

Как информировал Цензор.НЕТ, новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится в очном формате 13 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Это уже 23-е по счету заседание "Рамштайн".

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