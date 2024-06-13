Українська ППО буде головною темою наступного "Рамштайну", - Пентагон

Обговорення посилення української системи протиповітряної оборони буде серед пріоритетів 23-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG) в четвер у Брюсселі.

Про це заявила в середу заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протиповітряна оборона є пріоритетом для України. Це те, що їй потрібно - чи то у вигляді Patriot, чи в інших формах. Тож я впевнена, що це буде темою обговорення на завтрашньому засіданні UDCG", - сказала вона.

Крім того, Сінгх розповіла, що глава Пентагону Ллойд Остін разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США в середу вилетів до Брюсселя для участі в зустрічі Контактної групи. Там він також візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО в п’ятницю.

Як інформував Цензор.НЕТ, нове засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться в очному форматі 13 червня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Це вже 23-тє за ліком засідання "Рамштайн".

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