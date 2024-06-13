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Українська ППО буде головною темою наступного "Рамштайну", - Пентагон

У Пентагоні розповіли про що говоритимуть на найближчому засіданні контактної групи

Обговорення посилення української системи протиповітряної оборони буде серед пріоритетів 23-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG) в четвер у Брюсселі.

Про це заявила в середу заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протиповітряна оборона є пріоритетом для України. Це те, що їй потрібно - чи то у вигляді Patriot, чи в інших формах. Тож я впевнена, що це буде темою обговорення на завтрашньому засіданні UDCG", - сказала вона.

Крім того, Сінгх розповіла, що глава Пентагону Ллойд Остін разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США в середу вилетів до Брюсселя для участі в зустрічі Контактної групи. Там він також візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО в п’ятницю.

Як інформував Цензор.НЕТ, нове засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться в очному форматі 13 червня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Це вже 23-тє за ліком засідання "Рамштайн".

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ППО (3210) Пентагон (1430) Рамштайн (154)


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Та в нас найбільше ППО на планеті. ППО це добре, але нам би ракети які накриють стратегічну авіацію - і не треба було б ППО взагалі
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13.06.2024 01:11 Відповісти
не перебільшуйте , потрібно набагато більше того, що є і якщо за найближчі місяці нам не поставлять додаткові системи доведеться на зиму багато цивільних евакуювати закордон.
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13.06.2024 01:17 Відповісти
"Багато цивільних евакуювати за кордон".🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Краще всіх евакуювати в Конча-Заспу, там світло 100% є і ракети туди не літають, а місця на три України.
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13.06.2024 01:27 Відповісти
демократія = демагогія

чекати Рамштайну щоб лише обсудити необхідність

бере відчай від такого "менеджманту"
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13.06.2024 02:30 Відповісти
Хто з вас друзі знайде ще більш нахабнішого українця за зєлєнсКАВО ? Сів у крісло й не випхнути. Та ще й у державну кишеню свої загребущі руки засунув по самі ... яйця. Аби задовольнити свої забаганки та ще й у "сім'ю кварталу" гроші прихопити! ДИтятко ДИтяткою, а про себе не забуває. Куди поділись кошти з Великого будівництва ? Куди діваються кошти з ЗСУ ? Навіть намагався своїми руками дотягтись до європейської допомоги біженцям, та Європа не дурна - одразу по руках палкою. Скільки Україна ще буде платити за цяцянки зєлєнсКАВО ? Чергова забаганка - десь у швейцарському селі постояти на трибуні у променях софітів та прожекторів. Не за свої кошти. А за кошти платників податків України. Нафіга нам потрібна така вередлива ДИтятка ? Вона обіцяє бути до кінця ? ! В окопі чи у німецькому гаштеті ? З побратимами чи з матусею дЄрмаком ?
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13.06.2024 06:02 Відповісти
Передайте Пентагону, що однією ППО війну ніколи не виграти; кацапських тарганів тре знищувати ше на підходах до кордону. І це буде не зброя ППО.
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13.06.2024 06:37 Відповісти
 
 