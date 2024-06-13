Руководство ВСУ обязали согласовывать тезисы к комментариям и интервью со Страткомом, - СМИ

Командиры и начальники структурных подразделений ВСУ, военных учебных заведений, учреждений и организаций отныне должны согласовывать тезисы интервью, брифингов, блогов, комментариев "относительно применения ВСУ" с Управлением стратегических коммуникаций ВСУ за 3 суток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приказе, фрагмент которого есть в распоряжении "Детектора медиа".

Правдивость документа подтвердили два источника, причастных к работе в коммуникационных подразделениях ВСУ.

Кого касается приказ?

Как отмечается, приказ касается "руководителей (командиров, начальников) структурных подразделений Аппарата Главнокомандующего ВСУ, Генштаба ВСУ, органов военного управления, соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений, учреждений и организаций ВСУ, других составляющих Сил обороны".

Также читайте: Комиссия по журналистской этике исключила из своего состава экс-главу "Укринформа" Мацуку из-за информации о "темниках" в агентстве

В документе также говорится о том, что соответствующие материалы, вместе с протоколом заседания экспертной комиссии по вопросам тайн, не позднее, чем за трое суток до публикации, надо направлять на рассмотрение на адрес электронной почты СтратКома ВСУ.

"Деятельность экспертных комиссии по вопросам тайн регулируется постановлением Кабмина Украины от 18 декабря 2013 г. № 939 о Порядке организации и обеспечения режима секретности в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях. Само постановление имеет гриф "Для служебного пользования", - говорится в сообщении.

По данным источников "ДМ", приказ о необходимости организации утверждения тезисов интервью, брифингов, блогов и комментариев военных был подписан недавно. Но сам документ уже давно был подготовлен СтратКомом.

Также читайте: СМИ призывают Раду не принимать законопроект №7033-д, ограничивающий доступ к судебным решениям, связанным с войной