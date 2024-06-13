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Руководство ВСУ обязали согласовывать тезисы к комментариям и интервью со Страткомом, - СМИ

Керівництво ЗСУ зобов'язали узгоджувати тези до інтерв'ю зі СтратКомом

Командиры и начальники структурных подразделений ВСУ, военных учебных заведений, учреждений и организаций отныне должны согласовывать тезисы интервью, брифингов, блогов, комментариев "относительно применения ВСУ" с Управлением стратегических коммуникаций ВСУ за 3 суток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приказе, фрагмент которого есть в распоряжении "Детектора медиа".

Правдивость документа подтвердили два источника, причастных к работе в коммуникационных подразделениях ВСУ.

Кого касается приказ?

Как отмечается, приказ касается "руководителей (командиров, начальников) структурных подразделений Аппарата Главнокомандующего ВСУ, Генштаба ВСУ, органов военного управления, соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений, учреждений и организаций ВСУ, других составляющих Сил обороны".

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В документе также говорится о том, что соответствующие материалы, вместе с протоколом заседания экспертной комиссии по вопросам тайн, не позднее, чем за трое суток до публикации, надо направлять на рассмотрение на адрес электронной почты СтратКома ВСУ.

"Деятельность экспертных комиссии по вопросам тайн регулируется постановлением Кабмина Украины от 18 декабря 2013 г. № 939 о Порядке организации и обеспечения режима секретности в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях. Само постановление имеет гриф "Для служебного пользования", - говорится в сообщении.

По данным источников "ДМ", приказ о необходимости организации утверждения тезисов интервью, брифингов, блогов и комментариев военных был подписан недавно. Но сам документ уже давно был подготовлен СтратКомом.

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Автор: 

СМИ (3837) коммуникация (34) ВСУ (6614)


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Топ комментарии
+34
Тільки шуту гороховому, що грається у "верховного головнокомандувача", Зеленському можна ляпати що завгодно. Та що уязти із пустої макітри цього імітатора гри на піаніно...
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13.06.2024 08:24
+32
регулюється постановою Кабміну України https://ips.ligazakon.net/document/view/KP130939?ed=2013_12_18 від 18 грудня 2013 р. № 939 про Джерело:
***********
Ну от. Постанова, прийнята ригами під час Майдану.
Зелені вже цілком відверто "включили януковича". Повний "розквіт демократії", однако...
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13.06.2024 08:26
+30
стратком, горком, партком, военком
олґдним словом - совком
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13.06.2024 08:36
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Правила форума Совет форумчан
так что мы не увидим всякую куету которую несут некоторые красиво одетые "военные", чистые, с длинными волосами ?
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13.06.2024 08:22 Ответить
Нет, мы увидим каву в Крыму, и вот-вот выход на границы 1991 года, а пролюблене чергове містечко - то воєнна таємниця
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13.06.2024 08:25 Ответить
Вот как раз только их мы теперь и увидим...
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13.06.2024 08:30 Ответить
ты про вот этих? Интересно в каких он войсках служит, в кулинарных?
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13.06.2024 08:38 Ответить
"красиво одетые "военные", чистые, с длинными волосами " завжди кажуть потрібну інформацію - у всьому винні попередники і ухилянти...
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13.06.2024 08:43 Ответить
Це з кірюшею погоджувати ?
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13.06.2024 08:23 Ответить
"Основний напрямок діяльності Кирила Тимошенка - медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану", - зазначили у пресслужбі Міноборони.
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13.06.2024 08:42 Ответить
Гасло - Слава найвЯличайшаму Володимиру ОдЯксандричу Зеленському у кінці є обов'язковим!

Совок відпочаває.
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13.06.2024 08:23 Ответить
Тільки шуту гороховому, що грається у "верховного головнокомандувача", Зеленському можна ляпати що завгодно. Та що уязти із пустої макітри цього імітатора гри на піаніно...
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13.06.2024 08:24 Ответить
Бідолашна Мар'яна)))

А це не буле обмеженням свободи слова? Як позначиться на виконанні умов вступу по ЄС?
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13.06.2024 08:24 Ответить
А хіба їм потрібен, той вступ в ЄС? Як і в НАТО? Нарешті, все доходить до логічного кінця, як і планувалося правлінням Зєрмака. А нарід отримує те, на що заслуговує.
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13.06.2024 08:28 Ответить
Ну то якби тільки зелені з посіпаками отримали те, що заслуговують. До чаго тут всі? Якраз вони змиються, а отгрібати будуть невинні.
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13.06.2024 10:06 Ответить
Тому , що «невинні»🐏🐑🦠73% ТУПІ І ПОКІРНІ РАБИ, такі самі, як на паРаші , погодились бути лохами, сприймати -смоктати 100% брехню від ХЕРПІДУ , воно ж не тряпка🤢🤡🎪 ВСІ ЖУРНАЛІСТИКИ І ЛСД аплодували стоя :» ЧЕГО ИЗВОЛИТЄ?»
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13.06.2024 10:37 Ответить
До Вас зміст посту мабудь туго доходить. І барани - то як раз оті свідки 73%, які про них постійно волають. Бо не треба бути академіком, щоб маючи звичайну статистику з іннту, підрахувати, що за зе! проголосувало 40-43 відсотки..

А про 73% більше за всіх волають ті, хто за оце падло проголосував. Ще й змився за кордон. До Іспанії наприклад.
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13.06.2024 10:55 Ответить
Так, якраз ті, хто "зробив всіх" у першу чергу і драпають. Але винні всі і, поки ми цього не визнаємо, нічого не зміниться. Винні в тому, що не змогли довести людям, що не можна таке вибирати, десь змовчали, десь прикрили очі і вуха. А ті повелися на дудку крисолова.
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13.06.2024 12:44 Ответить
Зомбакам, хворим на голову щось можна довести? Є люди, які швидко підпадають під вплив пропаганди - й нічим це не виб'єш. Може само пройде, через кілька років. Я не здивуюсь, якщо в отих дебільнячих кварталівських серіалів - типу сватів, слуги уродів - продукції кагалу95 тоді й 25 кадр використовувався, може й інші засоби НЛП: тексти, наголоси, швидкість і т.і. На більшість людей таке дуже сильно діє..
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13.06.2024 12:57 Ответить
Мабуть, щось було. Мене шокувало, коли мої знайомі, люди з вищою освітою, деякі - викладачі академії, різного віку, перед другим туром різко зненавиділи Порошенка і довірились зелі з його командою. Питаю - яка команда, кажуть - він набере (!!??). Українофоб, тупе по життю, вихований в совковському дусі, прихильник х.. йла, наркоман, маріонетка медведчука і коломойського - яка команда?
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13.06.2024 18:06 Ответить
регулюється постановою Кабміну України https://ips.ligazakon.net/document/view/KP130939?ed=2013_12_18 від 18 грудня 2013 р. № 939 про Джерело:
***********
Ну от. Постанова, прийнята ригами під час Майдану.
Зелені вже цілком відверто "включили януковича". Повний "розквіт демократії", однако...
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13.06.2024 08:26 Ответить
Татаров порився у своїх записничках, і знайшов те, що треба.
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13.06.2024 10:38 Ответить
ТРИ доби якійсь глист буде вичитувати, чи є там державна таємниця, чи ні???... Це явний намір просто затулити рота воєнним і перебрати функцію інформування суспільства на якийсь "стратком", яким керує (прямо, або опосередковано) дерьмак
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13.06.2024 08:28 Ответить
Віина! - за три доби ситуація може кардинально помінятись - і ці інтерв"ю будуть не актуальні - нах кому потрібні
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13.06.2024 08:31 Ответить
За порушення височайшого наказу військові будуть покарані - демобілізовані з армії.
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13.06.2024 08:32 Ответить
А чому не мають погоджувати цивільні посадові особи?
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13.06.2024 08:35 Ответить
стратком, горком, партком, военком
олґдним словом - совком
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13.06.2024 08:36 Ответить
…замполіт , політрук
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13.06.2024 09:35 Ответить
...комісар

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13.06.2024 10:14 Ответить
Репетиція єдиного , найєдиного , марахвону?!😄
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13.06.2024 13:34 Ответить
Це дєдушка Зеленського.
Вішати локшину на вуха, - це у них спадкове.
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13.06.2024 14:04 Ответить
"Єдиний марафон" на рівні ЗСУ?
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13.06.2024 08:37 Ответить
Головні тези, які озвучувати дозволено, такі:
Війну ми майже виграли.
Потужні успіхи української дипломатії компенсують деякі невдачі на фронті.
Байден! Столтенберг! Де "Патріоти"?
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13.06.2024 08:37 Ответить
Біло-блакитні тепер носять оливу та не голяться. Бюрократія на марші зробила "жопозаградітельний маневр", вони б так на полі бою маневрували, зелені підсвинки, ніби то їх від шибениці врятує... То не стратком , а партком совіцький!
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13.06.2024 08:46 Ответить
Повернення сосни гамнюк... Шапіто...
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13.06.2024 08:48 Ответить
Так з три дні можна і Україну пролюбити. ТРИ ДНІ У СТРАШЕННІЙ ВІЙНІ🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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13.06.2024 08:54 Ответить
Демократія?Свобода слова?Люди найголовніше?Честність та прозорість влади?Слуги народу?

ЗА*БАЛИ!
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13.06.2024 09:03 Ответить
Та випускайте під час інтервью на них Мендельшу(пам'ятаєте таку?Зараз радник Андрія Борисовича.)Вона їм бистро потрібні тези "вправить".
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13.06.2024 09:07 Ответить
Це добре, що є джерела, які повідомляють про існування дивних наказів для службового користування. Іще би побільше прізвищ називали хто підписує різну гидоту і хто виконує цю гидоту. Є також накази для внутрішнього користування де в дорученні тво головнокомандувача сухопутних військ заборонено залучати скажімо артилеристів до не артилерійських функцій. Названо ганебними випадками і в той же час кум , брат, сват мирка звичайний комбриг видає свій указ абсолютно протилежний різним головнокомандувачам. І що далі? Осув, оту, ок в курсі. Мовчать. Значить покривають. Контрікі в курсі. Значить також співучасники злочинних наказів. Тільки всі очі округляють, а хто ж вам дав переглядати такі накази? Це ж для службових користувань. А дає переглянути вшивий офіцер, який відправляє непідготовленого солдата незрозуміло куди, тому він цей наказ вицарапав всіма правдами і неправдами для прикриття своєї дупи. Може зненацька виживе якийсь з солдатів і буде до мене позиватися через суди, а в мене буде цей наказ для внутрішнього користування. А головне в цих наказах прізвища підписантів. Ці призвища відомі як бойові, досвідчені і ще які там слова вживають цивільні до звичайних кар'єристів полковників і генералів. Ха ха ха.
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13.06.2024 09:10 Ответить
Цензура та пропаганда - реалії сьогодення нажаль.А простими словами недосказаність правди та брехня.Піднімаємось все нижче і нижче...
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13.06.2024 09:15 Ответить
Темники квітнуть і пахнуть... дєрмачньой
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13.06.2024 09:19 Ответить
А що то є стратегом? Кому він підкоряється?
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13.06.2024 09:45 Ответить
ЗСУ вже в Ялті! А хто не вірить - перевірте очі та вуха, вони працюють на росію.
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13.06.2024 09:55 Ответить
як кажуть в Польщі "******* gatunku" - типовий сценарій розвитку диктатури
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13.06.2024 10:18 Ответить
Якесь сю, використали постанову часів Віті Ростовського і Кілі Азірова. Вони в той момент хотіли сховати інфу про отримання від рашки зброї та спецзасобів для розгону Майдану
Якийсь вихор в головах дуету, спроби приживити штучний інтелект хоча би Гнусавому поцу невдалі.
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13.06.2024 10:34 Ответить
"Я вважаю що ми найдемократичніша країна Європи. Одна з найдемократичніших. Яка не словами, а силою, зброєю і своїм життям це довела - не доводить, а довела всьому світу. і яку можна бажати країну після війни? Да ось таку країну, яка вона зараз. Ось така країна, яка вона зараз - вона свободна", - заявив Зеленський.

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13.06.2024 10:50 Ответить
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13.06.2024 11:52 Ответить
заявив Зеленський.
*********
Хвалиться, як дівка дупою. )))

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13.06.2024 14:12 Ответить
Досягнення влади за п'ять років Бабло пиляти і рота невгодним затуляти, за грати відправляти
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13.06.2024 12:16 Ответить
наш верховнокомандуючий свої *висери* теж погоджує?
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13.06.2024 12:23 Ответить
Риторичне питання.
Що обирає зЕрмачня між НЕЗАЛЕЖНОЮ Україною в ЄС та НАТО і підкацапною диктатурою завгоспа-ларьочніка?
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13.06.2024 12:28 Ответить
Недолугі...В СРСР таке було! В Росії зараз є. Вірною дорогою ідете, товариші! Цікаво, а хто редагує хриплі "перлини" найвеличнішої гниди? Єрмаченко,чи що?
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13.06.2024 12:32 Ответить
Треба про це повідомити Подоляку та Агрохімії,бо наступного разу їм небуде де робити селфі...
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13.06.2024 13:17 Ответить
Цензура - диктатура. Народ должен быть мотивирован. А знаяит не должен знать ничего.
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13.06.2024 13:41 Ответить
..меньше надо рекламить,больше лупить тварей болот мацковии
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13.06.2024 15:03 Ответить
 
 