Керівництво ЗСУ зобов’язали погоджувати тези до коментарів та інтерв’ю зі СтратКомом, - ЗМІ

Командири та начальники структурних підрозділів ЗСУ, військових навчальних закладів, установ та організацій відтепер мають погоджувати тези інтерв’ю, брифінгів, блогів, коментарів "щодо застосування ЗСУ" з Управлінням стратегічних комунікацій ЗСУ за 3 доби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у наказі, фрагмент якого є в розпорядженні "Детектора медіа".

Правдивість документа підтвердили два джерела, причетні до роботи в комунікаційних підрозділах ЗСУ.

Кого стосується наказ?

Як зазначається, наказ стосується "керівників (командирів, начальників) структурних підрозділів Апарату Головнокомандувача ЗСУ, Генштабу ЗСУ, органів військового управління, з'єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій ЗСУ, інших складових Сил оборони".

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У документі також ідеться про те, що відповідні матеріали, разом із протоколом засідання експертної комісії з питань таємниць, не пізніше, ніж за три доби до публікації, треба направляти на розгляд на адресу електронної пошти СтратКому ЗСУ.

"Діяльність експертних комісії з питань таємниць регулюється постановою Кабміну України від 18 грудня 2013 р. № 939 про Порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. Сама постанова має гриф "Для службового користування", - йдеться у повідомленні.

За даними джерел "ДМ", наказ про необхідність організації затвердження тез інтерв'ю, брифінгів, блогів і коментарів військових було підписано нещодавно. Але сам документ вже давно був підготовлений СтратКомом.

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