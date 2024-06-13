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Керівництво ЗСУ зобов’язали погоджувати тези до коментарів та інтерв’ю зі СтратКомом, - ЗМІ

Керівництво ЗСУ зобов'язали узгоджувати тези до інтерв'ю зі СтратКомом

Командири та начальники структурних підрозділів ЗСУ, військових навчальних закладів, установ та організацій відтепер мають погоджувати тези інтерв’ю, брифінгів, блогів, коментарів "щодо застосування ЗСУ" з Управлінням стратегічних комунікацій ЗСУ за 3 доби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у наказі, фрагмент якого є в розпорядженні "Детектора медіа".

Правдивість документа підтвердили два джерела, причетні до роботи в комунікаційних підрозділах ЗСУ.

Кого стосується наказ?

Як зазначається, наказ стосується "керівників (командирів, начальників) структурних підрозділів Апарату Головнокомандувача ЗСУ, Генштабу ЗСУ, органів військового управління, з'єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій ЗСУ, інших складових Сил оборони".

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У документі також ідеться про те, що відповідні матеріали, разом із протоколом засідання експертної комісії з питань таємниць, не пізніше, ніж за три доби до публікації, треба направляти на розгляд на адресу електронної пошти СтратКому ЗСУ.

"Діяльність експертних комісії з питань таємниць регулюється постановою Кабміну України від 18 грудня 2013 р. № 939 про Порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. Сама постанова має гриф "Для службового користування", - йдеться у повідомленні.

За даними джерел "ДМ", наказ про необхідність організації затвердження тез інтерв'ю, брифінгів, блогів і коментарів військових було підписано нещодавно. Але сам документ вже давно був підготовлений СтратКомом.

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Автор: 

ЗМІ (1361) комунікація (28) ЗСУ (7572)


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Топ коментарі
+34
Тільки шуту гороховому, що грається у "верховного головнокомандувача", Зеленському можна ляпати що завгодно. Та що уязти із пустої макітри цього імітатора гри на піаніно...
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13.06.2024 08:24
+32
регулюється постановою Кабміну України https://ips.ligazakon.net/document/view/KP130939?ed=2013_12_18 від 18 грудня 2013 р. № 939 про Джерело:
***********
Ну от. Постанова, прийнята ригами під час Майдану.
Зелені вже цілком відверто "включили януковича". Повний "розквіт демократії", однако...
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13.06.2024 08:26
+30
стратком, горком, партком, военком
олґдним словом - совком
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13.06.2024 08:36
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так что мы не увидим всякую куету которую несут некоторые красиво одетые "военные", чистые, с длинными волосами ?
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13.06.2024 08:22 Відповісти
Нет, мы увидим каву в Крыму, и вот-вот выход на границы 1991 года, а пролюблене чергове містечко - то воєнна таємниця
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13.06.2024 08:25 Відповісти
Вот как раз только их мы теперь и увидим...
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13.06.2024 08:30 Відповісти
ты про вот этих? Интересно в каких он войсках служит, в кулинарных?
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13.06.2024 08:38 Відповісти
"красиво одетые "военные", чистые, с длинными волосами " завжди кажуть потрібну інформацію - у всьому винні попередники і ухилянти...
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13.06.2024 08:43 Відповісти
Це з кірюшею погоджувати ?
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13.06.2024 08:23 Відповісти
"Основний напрямок діяльності Кирила Тимошенка - медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану", - зазначили у пресслужбі Міноборони.
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13.06.2024 08:42 Відповісти
Гасло - Слава найвЯличайшаму Володимиру ОдЯксандричу Зеленському у кінці є обов'язковим!

Совок відпочаває.
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13.06.2024 08:23 Відповісти
Тільки шуту гороховому, що грається у "верховного головнокомандувача", Зеленському можна ляпати що завгодно. Та що уязти із пустої макітри цього імітатора гри на піаніно...
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13.06.2024 08:24 Відповісти
Бідолашна Мар'яна)))

А це не буле обмеженням свободи слова? Як позначиться на виконанні умов вступу по ЄС?
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13.06.2024 08:24 Відповісти
А хіба їм потрібен, той вступ в ЄС? Як і в НАТО? Нарешті, все доходить до логічного кінця, як і планувалося правлінням Зєрмака. А нарід отримує те, на що заслуговує.
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13.06.2024 08:28 Відповісти
Ну то якби тільки зелені з посіпаками отримали те, що заслуговують. До чаго тут всі? Якраз вони змиються, а отгрібати будуть невинні.
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13.06.2024 10:06 Відповісти
Тому , що «невинні»🐏🐑🦠73% ТУПІ І ПОКІРНІ РАБИ, такі самі, як на паРаші , погодились бути лохами, сприймати -смоктати 100% брехню від ХЕРПІДУ , воно ж не тряпка🤢🤡🎪 ВСІ ЖУРНАЛІСТИКИ І ЛСД аплодували стоя :» ЧЕГО ИЗВОЛИТЄ?»
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13.06.2024 10:37 Відповісти
До Вас зміст посту мабудь туго доходить. І барани - то як раз оті свідки 73%, які про них постійно волають. Бо не треба бути академіком, щоб маючи звичайну статистику з іннту, підрахувати, що за зе! проголосувало 40-43 відсотки..

А про 73% більше за всіх волають ті, хто за оце падло проголосував. Ще й змився за кордон. До Іспанії наприклад.
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13.06.2024 10:55 Відповісти
Так, якраз ті, хто "зробив всіх" у першу чергу і драпають. Але винні всі і, поки ми цього не визнаємо, нічого не зміниться. Винні в тому, що не змогли довести людям, що не можна таке вибирати, десь змовчали, десь прикрили очі і вуха. А ті повелися на дудку крисолова.
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13.06.2024 12:44 Відповісти
Зомбакам, хворим на голову щось можна довести? Є люди, які швидко підпадають під вплив пропаганди - й нічим це не виб'єш. Може само пройде, через кілька років. Я не здивуюсь, якщо в отих дебільнячих кварталівських серіалів - типу сватів, слуги уродів - продукції кагалу95 тоді й 25 кадр використовувався, може й інші засоби НЛП: тексти, наголоси, швидкість і т.і. На більшість людей таке дуже сильно діє..
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13.06.2024 12:57 Відповісти
Мабуть, щось було. Мене шокувало, коли мої знайомі, люди з вищою освітою, деякі - викладачі академії, різного віку, перед другим туром різко зненавиділи Порошенка і довірились зелі з його командою. Питаю - яка команда, кажуть - він набере (!!??). Українофоб, тупе по життю, вихований в совковському дусі, прихильник х.. йла, наркоман, маріонетка медведчука і коломойського - яка команда?
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13.06.2024 18:06 Відповісти
регулюється постановою Кабміну України https://ips.ligazakon.net/document/view/KP130939?ed=2013_12_18 від 18 грудня 2013 р. № 939 про Джерело:
***********
Ну от. Постанова, прийнята ригами під час Майдану.
Зелені вже цілком відверто "включили януковича". Повний "розквіт демократії", однако...
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13.06.2024 08:26 Відповісти
Татаров порився у своїх записничках, і знайшов те, що треба.
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13.06.2024 10:38 Відповісти
ТРИ доби якійсь глист буде вичитувати, чи є там державна таємниця, чи ні???... Це явний намір просто затулити рота воєнним і перебрати функцію інформування суспільства на якийсь "стратком", яким керує (прямо, або опосередковано) дерьмак
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13.06.2024 08:28 Відповісти
Віина! - за три доби ситуація може кардинально помінятись - і ці інтерв"ю будуть не актуальні - нах кому потрібні
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13.06.2024 08:31 Відповісти
За порушення височайшого наказу військові будуть покарані - демобілізовані з армії.
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13.06.2024 08:32 Відповісти
А чому не мають погоджувати цивільні посадові особи?
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13.06.2024 08:35 Відповісти
стратком, горком, партком, военком
олґдним словом - совком
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13.06.2024 08:36 Відповісти
…замполіт , політрук
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13.06.2024 09:35 Відповісти
...комісар

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13.06.2024 10:14 Відповісти
Репетиція єдиного , найєдиного , марахвону?!😄
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13.06.2024 13:34 Відповісти
Це дєдушка Зеленського.
Вішати локшину на вуха, - це у них спадкове.
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13.06.2024 14:04 Відповісти
"Єдиний марафон" на рівні ЗСУ?
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13.06.2024 08:37 Відповісти
Головні тези, які озвучувати дозволено, такі:
Війну ми майже виграли.
Потужні успіхи української дипломатії компенсують деякі невдачі на фронті.
Байден! Столтенберг! Де "Патріоти"?
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13.06.2024 08:37 Відповісти
Біло-блакитні тепер носять оливу та не голяться. Бюрократія на марші зробила "жопозаградітельний маневр", вони б так на полі бою маневрували, зелені підсвинки, ніби то їх від шибениці врятує... То не стратком , а партком совіцький!
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13.06.2024 08:46 Відповісти
Повернення сосни гамнюк... Шапіто...
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13.06.2024 08:48 Відповісти
Так з три дні можна і Україну пролюбити. ТРИ ДНІ У СТРАШЕННІЙ ВІЙНІ🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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13.06.2024 08:54 Відповісти
Демократія?Свобода слова?Люди найголовніше?Честність та прозорість влади?Слуги народу?

ЗА*БАЛИ!
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13.06.2024 09:03 Відповісти
Та випускайте під час інтервью на них Мендельшу(пам'ятаєте таку?Зараз радник Андрія Борисовича.)Вона їм бистро потрібні тези "вправить".
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13.06.2024 09:07 Відповісти
Це добре, що є джерела, які повідомляють про існування дивних наказів для службового користування. Іще би побільше прізвищ називали хто підписує різну гидоту і хто виконує цю гидоту. Є також накази для внутрішнього користування де в дорученні тво головнокомандувача сухопутних військ заборонено залучати скажімо артилеристів до не артилерійських функцій. Названо ганебними випадками і в той же час кум , брат, сват мирка звичайний комбриг видає свій указ абсолютно протилежний різним головнокомандувачам. І що далі? Осув, оту, ок в курсі. Мовчать. Значить покривають. Контрікі в курсі. Значить також співучасники злочинних наказів. Тільки всі очі округляють, а хто ж вам дав переглядати такі накази? Це ж для службових користувань. А дає переглянути вшивий офіцер, який відправляє непідготовленого солдата незрозуміло куди, тому він цей наказ вицарапав всіма правдами і неправдами для прикриття своєї дупи. Може зненацька виживе якийсь з солдатів і буде до мене позиватися через суди, а в мене буде цей наказ для внутрішнього користування. А головне в цих наказах прізвища підписантів. Ці призвища відомі як бойові, досвідчені і ще які там слова вживають цивільні до звичайних кар'єристів полковників і генералів. Ха ха ха.
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13.06.2024 09:10 Відповісти
Цензура та пропаганда - реалії сьогодення нажаль.А простими словами недосказаність правди та брехня.Піднімаємось все нижче і нижче...
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13.06.2024 09:15 Відповісти
Темники квітнуть і пахнуть... дєрмачньой
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13.06.2024 09:19 Відповісти
А що то є стратегом? Кому він підкоряється?
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13.06.2024 09:45 Відповісти
ЗСУ вже в Ялті! А хто не вірить - перевірте очі та вуха, вони працюють на росію.
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13.06.2024 09:55 Відповісти
як кажуть в Польщі "******* gatunku" - типовий сценарій розвитку диктатури
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13.06.2024 10:18 Відповісти
Якесь сю, використали постанову часів Віті Ростовського і Кілі Азірова. Вони в той момент хотіли сховати інфу про отримання від рашки зброї та спецзасобів для розгону Майдану
Якийсь вихор в головах дуету, спроби приживити штучний інтелект хоча би Гнусавому поцу невдалі.
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13.06.2024 10:34 Відповісти
"Я вважаю що ми найдемократичніша країна Європи. Одна з найдемократичніших. Яка не словами, а силою, зброєю і своїм життям це довела - не доводить, а довела всьому світу. і яку можна бажати країну після війни? Да ось таку країну, яка вона зараз. Ось така країна, яка вона зараз - вона свободна", - заявив Зеленський.

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13.06.2024 10:50 Відповісти
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13.06.2024 11:52 Відповісти
заявив Зеленський.
*********
Хвалиться, як дівка дупою. )))

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13.06.2024 14:12 Відповісти
Досягнення влади за п'ять років Бабло пиляти і рота невгодним затуляти, за грати відправляти
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13.06.2024 12:16 Відповісти
наш верховнокомандуючий свої *висери* теж погоджує?
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13.06.2024 12:23 Відповісти
Риторичне питання.
Що обирає зЕрмачня між НЕЗАЛЕЖНОЮ Україною в ЄС та НАТО і підкацапною диктатурою завгоспа-ларьочніка?
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13.06.2024 12:28 Відповісти
Недолугі...В СРСР таке було! В Росії зараз є. Вірною дорогою ідете, товариші! Цікаво, а хто редагує хриплі "перлини" найвеличнішої гниди? Єрмаченко,чи що?
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13.06.2024 12:32 Відповісти
Треба про це повідомити Подоляку та Агрохімії,бо наступного разу їм небуде де робити селфі...
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13.06.2024 13:17 Відповісти
Цензура - диктатура. Народ должен быть мотивирован. А знаяит не должен знать ничего.
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13.06.2024 13:41 Відповісти
..меньше надо рекламить,больше лупить тварей болот мацковии
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13.06.2024 15:03 Відповісти
 
 