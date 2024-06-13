Столтенберг: Координация военной помощи Украине через НАТО поможет планировать инвестиции и увеличивать оборонное производство
Координация помощи Украине через Альянс увеличит объемы военной помощи Киеву.
Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 13 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам Столтенберга, его предложение координации военной помощи через НАТО "увеличит объемы нашей поддержки, потому что речь будет идти о долгосрочном обязательстве".
"И это даст Украине и оборонной промышленности предсказуемость, в которой они нуждаются, чтобы планировать инвестиции и увеличивать оборонное производство", - добавил он.
Генсек Альянса также обратил внимание на возможность обеспечить прозрачность и подотчетность в вопросе, кто и как предоставляет Украине военную помощь.
"И мы можем использовать институты НАТО, чтобы работать с союзниками и гарантировать, что они выполняют обещанное", - пояснил Столтенберг.
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