Столтенберг: Координация военной помощи Украине через НАТО поможет планировать инвестиции и увеличивать оборонное производство

Координация помощи Украине через Альянс увеличит объемы военной помощи Киеву.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 13 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Столтенберга, его предложение координации военной помощи через НАТО "увеличит объемы нашей поддержки, потому что речь будет идти о долгосрочном обязательстве".

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"И это даст Украине и оборонной промышленности предсказуемость, в которой они нуждаются, чтобы планировать инвестиции и увеличивать оборонное производство", - добавил он.

Генсек Альянса также обратил внимание на возможность обеспечить прозрачность и подотчетность в вопросе, кто и как предоставляет Украине военную помощь.

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"И мы можем использовать институты НАТО, чтобы работать с союзниками и гарантировать, что они выполняют обещанное", - пояснил Столтенберг.