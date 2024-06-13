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Новости Помощь Украине
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Столтенберг: Координация военной помощи Украине через НАТО поможет планировать инвестиции и увеличивать оборонное производство

Єнс Столтенберг

Координация помощи Украине через Альянс увеличит объемы военной помощи Киеву.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 13 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Столтенберга, его предложение координации военной помощи через НАТО "увеличит объемы нашей поддержки, потому что речь будет идти о долгосрочном обязательстве".

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"И это даст Украине и оборонной промышленности предсказуемость, в которой они нуждаются, чтобы планировать инвестиции и увеличивать оборонное производство", - добавил он.

Генсек Альянса также обратил внимание на возможность обеспечить прозрачность и подотчетность в вопросе, кто и как предоставляет Украине военную помощь.

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"И мы можем использовать институты НАТО, чтобы работать с союзниками и гарантировать, что они выполняют обещанное", - пояснил Столтенберг.

Автор: 

НАТО (9999) помощь (7819) Столтенберг Йенс (1620)


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й найголовніше - МАРОДЕРНЮ ПІД КОНТРОЛЬ!
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13.06.2024 20:28 Ответить
Будинок злетів у повітря разом з російськими окупантами у Вовчанську. https://republic.com.ua/article/budinok-zletiv-u-povitrya-razom-z-rosijskimi-okupantami-u-vovchansku-video.html
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13.06.2024 20:40 Ответить
Бл .дь. таке враження що вони планують сидячи за столом тобіш обідають. Жують і стурбовано думають як нам собі допомогти.
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13.06.2024 20:32 Ответить
ти про мародерню в Києві?
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13.06.2024 20:50 Ответить
такїм в НАТО відповіли- ПЕРЕМОГА ЦЕ НАЙМЕНШЕ, ЩО ПОТРІБНО для ВСТУПУ В НАТО. От МАРОДЕРИ все й роблять щоб й цього не було ...
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13.06.2024 20:51 Ответить
чувак спеціально зареєструвався сьогодні щоб тебе підтримати
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13.06.2024 20:52 Ответить
 
 