Столтенберг: Координація військової допомоги Україні через НАТО допоможе планувати інвестиції та збільшувати оборонне виробництво

Координація допомоги Україні через Альянс збільшить обсяги військової допомоги Києву.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі 13 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами Столтенберга, його пропозиція координації військової допомоги через НАТО "збільшить обсяги нашої підтримки, тому що йтиметься про довгострокове зобов’язання".

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"І це дасть Україні та оборонній промисловості передбачуваність, яку вони потребують, щоб планувати інвестиції та збільшувати оборонне виробництво", – додав він.

Генсек Альянсу також звернув увагу на можливість забезпечити прозорість і підзвітність у питанні, хто та як надає Україні військову допомогу.

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"І ми можемо використовувати інституції НАТО, аби працювати із союзниками й гарантувати, що вони виконують обіцяне", – пояснив Столтенберг.