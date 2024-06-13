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Новини Допомога Україні
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Столтенберг: Координація військової допомоги Україні через НАТО допоможе планувати інвестиції та збільшувати оборонне виробництво

Єнс Столтенберг

Координація допомоги Україні через Альянс збільшить обсяги військової допомоги Києву.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі 13 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами Столтенберга, його пропозиція координації військової допомоги через НАТО "збільшить обсяги нашої підтримки, тому що йтиметься про довгострокове зобов’язання".

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"І це дасть Україні та оборонній промисловості передбачуваність, яку вони потребують, щоб планувати інвестиції та збільшувати оборонне виробництво", – додав він.

Генсек Альянсу також звернув увагу на можливість забезпечити прозорість і підзвітність у питанні, хто та як надає Україні військову допомогу.

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"І ми можемо використовувати інституції НАТО, аби працювати із союзниками й гарантувати, що вони виконують обіцяне", – пояснив Столтенберг.

Автор: 

НАТО (6460) допомога (8368) Столтенберг Єнс (1596)


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й найголовніше - МАРОДЕРНЮ ПІД КОНТРОЛЬ!
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13.06.2024 20:28 Відповісти
Будинок злетів у повітря разом з російськими окупантами у Вовчанську. https://republic.com.ua/article/budinok-zletiv-u-povitrya-razom-z-rosijskimi-okupantami-u-vovchansku-video.html
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13.06.2024 20:40 Відповісти
Бл .дь. таке враження що вони планують сидячи за столом тобіш обідають. Жують і стурбовано думають як нам собі допомогти.
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13.06.2024 20:32 Відповісти
ти про мародерню в Києві?
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13.06.2024 20:50 Відповісти
такїм в НАТО відповіли- ПЕРЕМОГА ЦЕ НАЙМЕНШЕ, ЩО ПОТРІБНО для ВСТУПУ В НАТО. От МАРОДЕРИ все й роблять щоб й цього не було ...
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13.06.2024 20:51 Відповісти
чувак спеціально зареєструвався сьогодні щоб тебе підтримати
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13.06.2024 20:52 Відповісти
 
 