Украина присоединится к учебному центру JATEC НАТО в Польше, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил важность перехода украинской армии на стандарты НАТО.
Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи министров обороны стран НАТО, пишет "Еспресо", сообщает Цензор.НЕТ.
Как рассказал Столтенберг, во время встречи в Брюсселе министры обороны стран НАТО согласовали дорожную инновационную карту для Украины, которая предусматривает присоединение нашей страны к учебному центру JATEC в Польше. Он заявил, что подобные инициативы приближают Украину к членству в Альянсе НАТО. Столтенберг также отметил важность перехода украинской армии на стандарты Альянса.
"Если мы говорим о надежных долгосрочных обязательствах для Украины, то это показывает Кремлю, что они не смогут нас переждать. Все эти инициативы приближают Украину к членству в НАТО. Сегодня очень важно, что украинская армия перешла на стандарты НАТО. В частности, закупки и оборонно-промышленная база. Сегодня мы разработали первую инновационную дорожную карту для Украины. Украина присоединится к учебному центру JATEC в Польше. Также руководители оборонных ведомств стран НАТО разработали промышленное обещание для Украины, чтобы подкрепить наше долгосрочное сотрудничество", - сказал генсек НАТО.
Напомним, что решение о старте JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) было принято в феврале этого года по результатам заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.
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Трохи проясняється картина, чому голова фінансового комітету Данило Гетманцеврегулярно просуває відверто антиукраїнські ініціативи. Просто він не любить свою країну і не пов'язує з нею свого майбутнього. І, щойно випаде нагода, напевно скипне кудись за кордон.
На цю думку наводить нещодавно оприлюднена інформація про те, що 17-річний син Гетманцева Іван вчиться у престижному англійському коледжі.
І це обходиться татусеві майже півтора мільйони гривень на рік. Щоправда, офіційно платить не він, а матуся нардепа і Ванюшина бабуся Олена Гетманцева, Як відомо, турботливий син ще з 2019 року переписав на неї все майно та автомобілі. Можливо, саме тому він чинив шалений спротив законодавчому відкриттю електронних декларацій. Адже вони передбачали не лише оприлюднення доходів самих посадовців, але й їхніх найближчих родичів.
Втім, Данилу-скубачу нема за що переживати: схоже, що за нинішньої влади він абсолютно недоторканний. Тому може абсолютно безкарно просувати свої утопічні податкові ідеї, які повільно, але впевнено гроблять український бізнес. А після зміни влади завжди можна чкурнути за кордон - до сина.
До речі, цікаво, чи збирається це «гетманча» за кілька місяців повернутися до України, щоб стати на військовий облік? Це його обов'язок, проте, знаючи бекграунд цього хлопчика, не виключаємо, що всемогутній татусь та бабуся-мільйонерка щось вимудрують, щоб відмазати Ванюшу від цього обов'язку. Бо, як кажуть, всі люди рівні, але деякі - рівніші.
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https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-novyj-udar-atacms-v-krymu-atakovany-tri-diviziona-s300-i-s-400.html