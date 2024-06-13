Украина присоединится к учебному центру JATEC НАТО в Польше, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил важность перехода украинской армии на стандарты НАТО.

Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи министров обороны стран НАТО, пишет "Еспресо", сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал Столтенберг, во время встречи в Брюсселе министры обороны стран НАТО согласовали дорожную инновационную карту для Украины, которая предусматривает присоединение нашей страны к учебному центру JATEC в Польше. Он заявил, что подобные инициативы приближают Украину к членству в Альянсе НАТО. Столтенберг также отметил важность перехода украинской армии на стандарты Альянса.

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"Если мы говорим о надежных долгосрочных обязательствах для Украины, то это показывает Кремлю, что они не смогут нас переждать. Все эти инициативы приближают Украину к членству в НАТО. Сегодня очень важно, что украинская армия перешла на стандарты НАТО. В частности, закупки и оборонно-промышленная база. Сегодня мы разработали первую инновационную дорожную карту для Украины. Украина присоединится к учебному центру JATEC в Польше. Также руководители оборонных ведомств стран НАТО разработали промышленное обещание для Украины, чтобы подкрепить наше долгосрочное сотрудничество", - сказал генсек НАТО.

Напомним, что решение о старте JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) было принято в феврале этого года по результатам заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.

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