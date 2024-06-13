Україна приєднається до навчального центру JATEC НАТО в Польщі, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості переходу української армії на стандарти НАТО.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО, пише "Еспресо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів Столтенберг, під час зустрічі у Брюсселі міністри оборони країн НАТО погодили дорожню інноваційну карту для України, яка передбачає приєднання нашої країни до навчального центру JATEC в Польщі. Він заявив, що подібні ініціативи наближають Україну до членства в Альянсі НАТО. Столтенберг також наголосив на важливості переходу української армії на стандарти Альянсу.

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"Якщо ми говоримо про надійні довготермінові зобовʼязання для України, то це показує Кремлю, що вони не зможуть нас перечекати. Усі ці ініціативи наближають Україну до членства в НАТО. Сьогодні дуже важливо, що українська армія перейшла на стандарти НАТО. Зокрема, закупівлі та оборонно-промислова база. Сьогодні ми розробили першу інноваційну дорожню карту для України. Україна доєднається до навчального центру JATEC в Польщі. Також очільники оборонних відомств країн НАТО розробили промислову обіцянку для України, щоб підкріпити нашу довготермінову співпрацю", - сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, що рішення про старт JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) було ухвалене у лютому цього року за результатами засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

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