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Україна приєднається до навчального центру JATEC НАТО в Польщі, - Столтенберг

Україна приєднається до навчального центру JATEC НАТО в Польщі, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості переходу української армії на стандарти НАТО.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО, пише "Еспресо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів Столтенберг, під час зустрічі у Брюсселі міністри оборони країн НАТО погодили дорожню інноваційну карту для України, яка передбачає приєднання нашої країни до навчального центру JATEC в Польщі. Він заявив, що подібні ініціативи наближають Україну до членства в Альянсі НАТО. Столтенберг також наголосив на важливості переходу української армії на стандарти Альянсу.

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"Якщо ми говоримо про надійні довготермінові зобовʼязання для України, то це показує Кремлю, що вони не зможуть нас перечекати. Усі ці ініціативи наближають Україну до членства в НАТО. Сьогодні дуже важливо, що українська армія перейшла на стандарти НАТО. Зокрема, закупівлі та оборонно-промислова база. Сьогодні ми розробили першу інноваційну дорожню карту для України. Україна доєднається до навчального центру JATEC в Польщі. Також очільники оборонних відомств країн НАТО розробили промислову обіцянку для України, щоб підкріпити нашу довготермінову співпрацю", - сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, що рішення про старт JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) було ухвалене у лютому цього року за результатами засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. 

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НАТО (6460) військові навчання (2776) Столтенберг Єнс (1596)


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Ванюша - молодецьhttps://republic.com.ua/article/vanyusha-molodecz.html#respond https://republic.com.ua/rub/politics

Трохи проясняється картина, чому голова фінансового комітету Данило Гетманцеврегулярно просуває відверто антиукраїнські ініціативи. Просто він не любить свою країну і не пов'язує з нею свого майбутнього. І, щойно випаде нагода, напевно скипне кудись за кордон.

На цю думку наводить нещодавно оприлюднена інформація про те, що 17-річний син Гетманцева Іван вчиться у престижному англійському коледжі.

І це обходиться татусеві майже півтора мільйони гривень на рік. Щоправда, офіційно платить не він, а матуся нардепа і Ванюшина бабуся Олена Гетманцева, Як відомо, турботливий син ще з 2019 року переписав на неї все майно та автомобілі. Можливо, саме тому він чинив шалений спротив законодавчому відкриттю електронних декларацій. Адже вони передбачали не лише оприлюднення доходів самих посадовців, але й їхніх найближчих родичів.

Втім, Данилу-скубачу нема за що переживати: схоже, що за нинішньої влади він абсолютно недоторканний. Тому може абсолютно безкарно просувати свої утопічні податкові ідеї, які повільно, але впевнено гроблять український бізнес. А після зміни влади завжди можна чкурнути за кордон - до сина.

До речі, цікаво, чи збирається це «гетманча» за кілька місяців повернутися до України, щоб стати на військовий облік? Це його обов'язок, проте, знаючи бекграунд цього хлопчика, не виключаємо, що всемогутній татусь та бабуся-мільйонерка щось вимудрують, щоб відмазати Ванюшу від цього обов'язку. Бо, як кажуть, всі люди рівні, але деякі - рівніші.

https://www.facebook.com/corruptionmustgoon?__cft__[0]=AZWyj-WTpXHFgrxz8q-7fOLWzx46oKQk3jS2RH3OdP5OI_Dq_ubiFeS-QNzDe1G2-Q82sQT9oi2dEto4JwEGiEMXsLOJpTloBnmaeIvjsR2Q05jRJEqnmKObAUR6NS3Jse-6l797mNkKS_QBcjkxqP0dU2QqRn_MNf3wpg2OAbvvZFSNUVjCDoahjK6lODnGgWWLbgspJ1botNuELZZvo-uI&__tn__=-UC%2CP-R Страсті
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13.06.2024 20:41 Відповісти
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13.06.2024 20:43 Відповісти
Александр Кушнарь: Новый удар ATACMS в Крыму. Атакованы три дивизиона С300 и С-400
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-novyj-udar-atacms-v-krymu-atakovany-tri-diviziona-s300-i-s-400.html
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13.06.2024 21:00 Відповісти
 
 