НАТО должно более тесно координировать поддержку Украины, - Писториус

Страны-члены НАТО должны теснее координировать свои действия по поддержке Украины.

Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус перед началом второго дня встречи руководителей МО стран-членов НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Так, участники обсудят координирующую роль НАТО в поддержке Украины в вопросах поставок вооружений и обучения украинских военных. Он назвал это "дальнейшим важным шагом".

"Мы должны достичь нового уровня в поддержке Украины, партнеры по НАТО должны сотрудничать еще теснее и теснее координировать в том, каким образом они поддерживают", - подчеркнул Писториус.

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Он упомянул инициативу ФРГ в усилении ПВО Украины, напомнив, что Берлин уже передал 3 системы Patriot, выполнив свою часть работы, и теперь ожидает от других их вкладов.

"Другие должны сделать свои взносы, и я уверен, они это сделают", - сказал Пистотриус. В то же время он признал, что в теме защиты неба на восточном фланге самого НАТО есть "провалы", следовательно, союзники должны справиться с этим "шпагатом".

Также Писториус отметил, что для выполнения оборонных задач НАТО немедленно нуждается в сильной оборонной промышленности.

"Нападение России на Украину создало новую ситуацию безопасности в Европе, мирный порядок стоит перед угрозой, следовательно, мы не можем позволить себе провалов и дефицитов на этом этапе", - сказал министр.

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