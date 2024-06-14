НАТО має тісніше координувати підтримку України, - Пісторіус

Країни-члени НАТО мають тісніше координувати свої дії щодо підтримки України.

Про це заявив глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком другого дня зустрічі очільників МО країн-членів НАТО в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, учасники обговорять координуючу роль НАТО в підтримці України у питаннях постачання озброєнь і навчання українських військових. Він назвав це "подальшим важливим кроком".

"Ми маємо досягти нового рівня в підтримці України, партнери по НАТО мають співпрацювати ще тісніше та тісніше координувати в тому, в який спосіб вони підтримують", - наголосив Пістотріус.

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Він згадав ініціативу ФРН про посилення ППО України, нагадавши, що Берлін уже передав 3 системи Patriot, виконавши свою частину роботи, і тепер очікує від інших їхніх внесків.

"Інші мають зробити свої внески, і я впевнений, вони це зроблять", - сказав Пістотріус, водночас він визнав, що в темі захисту неба на східному фланзі самого НАТО є "провали", отже, союзники мають впоратися з цим "шпагатом".

Також Пісторіус наголосив на тому, що для виконання оборонних завдань НАТО негайно потребує сильної оборонної промисловості.

"Напад Росії на Україну створив нову безпекову ситуацію в Європі, мирний порядок стоїть перед загрозою, отже, ми не можемо дозволити собі провалів і дефіцитів на цьому етапі", - сказав міністр.

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