На Покровском и Кураховском направлениях произошло более 60% всех боестолкновений с начала суток, - Генштаб

С начала суток больше всего враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях. Здесь произошло более 60 процентов от общей суммы в 48 боевых столкновений по всей линии фронта. Наши защитники жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 13.00 14 июня.

Ситуация на Харьковщине

Российские террористы со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удар пятью КАБами по Волчанску с направления российского города Шебекино. Сейчас на Харьковском направлении отражены две атаки оккупантов - в районах Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении захватчики ударили неуправляемыми авиационными ракетами в сторону Глушковки.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении с начала суток враг совершил четыре попытки улучшить свое тактическое положение около Невского и Грековки. В районе последнего продолжается бой. Также российские оккупанты били НАРами по территории Серебрянского леса и сбросили четыре управляемые авиабомбы в район Песчаного.

На Покровском направлении, как и в последнее время в целом, - самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 18. Сейчас восемь боестолкновений продолжаются в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Нетайлово. Оккупанты активно поддерживают свои наземные атаки действиями авиации - нанесли пять авиаударов. Бомбардировали десятью КАБами районы Волчьего, Тимофеевки и Новопокровского. Неуправляемыми авиационными ракетами били в сторону Новоселовки Первой и Александрополя.

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Ситуация на Юге

На Времевском направлении враг трижды атаковал в районах Константиновки, Водяного и Урожайного. Успеха не имел. Также сбросил две авиабомбы неподалеку Елизаветовки.

На остальных направлениях обстановка - без особых изменений.

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