На Покровському та Курахівському напрямках відбулося понад 60% від усіх боєзіткнень від початку доби, - Генштаб

З початку доби найбільше ворог атакує на Покровському та Курахівському напрямках. Тут відбулося понад 60 відсотків від загальної суми у 48 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Наші захисники жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 13.00 14 червня.

Ситуація на Харківщині

Російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару п’ятьма КАБами по Вовчанську з напрямку російського міста Шебекіно. Наразі, на Харківському напрямку відбито дві атаки окупантів – в районах Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку загарбники вдарили некерованими авіаційними ракетами у бік Глушківки.

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Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку з початку доби ворог здійснив чотири спроби покращити тактичне положення біля Невського та Греківки. У районі останнього триває бій. Також російські окупанти били НАРами по території Серебрянського лісу і скинули чотири керовані авіабомби у район Піщаного.

На Покровському напрямку, як і останнім часом загалом, найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 18. Зараз вісім боєзіткнень тривають у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Нетайлового. Окупанти активно підтримують свої наземні атаки діями авіації – завдали п’ять авіаударів. Бомбардували десятьма КАБами райони Вовчого, Тимофіївки та Новопокровського. Некерованими авіаційними ракетами били у бік Новоселівки Першої і Олександрополя.

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Ситуація на півдні

На Времівському напрямку ворог тричі атакував у районах Костянтинівки, Водяного та Урожайного. Успіху не мав. Також скинув дві авіабомби неподалік Єлизаветівки.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

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