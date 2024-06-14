Минулої доби на фронті сталося 109 боєзіткнень, ЗСУ відбили атаки ворога на 8 напрямках, - Генштаб

Ворог продовжує наступальні дії на Харківському напрямку, ЗСУ відбили атаки ворога на Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Покровському, Курахівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"Протягом доби відбулося 109 бойових зіткнень. Загалом протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 3 ракетні удари із застосуванням 4 ракет, 66 авіаударів зокрема, застосувавши 94 керовані авіабомби. Росіяни здійснили понад 3800 обстрілів, у тому числі 100 – із застосуванням РСЗВ", - сказав він.

Ситуація на Харківщині

Ворог продовжує наступальні дії на Харківському напрямку. Минулої доби тут відбулося 8 бойових зіткнень. Бої точилися у районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ та Глибоке Харківської області.

Сили оборони України відбили 6 атак ворога у районах Синьківки, Берестового та Петропавлівки Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області на Куп'янському напрямку.

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Бойові дії на сході

Протягом доби ЗСУ відбили 8 атак росіян у районах Невського, Греківки Луганської області, Торського Донецької області на Лиманському напрямку.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 2 атаки у районі Верхньокам’янського та Роздолівки Донецької області.

Українські воїни зупинили 13 спроб окупантів прорвати оборону українських військ у районах Іванівського, Андріївки та Нового Донецької області на Краматорському напрямку.

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На Покровському напрямку українські воїни відбили 39 атак у районах Новоолександрівки, Новопокровського, Новоселівки Першої, Межового, Калинового, Євгенівки, Невського, Невельського Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Георгіївка, де РФ 20 разів намагався минулої доби прорвати оборону українських військ.

Обстановка на півдні

На Оріхівському напрямку відбулося 3 бойових зіткнення у районі Малої Токмачки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку росіяни намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби загарбники здійснили 2 атаки на позиції Сил оборони України на цьому напрямку біля Кринків.

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