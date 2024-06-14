За минувшие сутки на фронте произошло 109 боестолкновений, ВСУ отразили атаки врага на 8 направлениях, - Генштаб

Враг продолжает наступательные действия на Харьковском направлении, ВСУ отбили атаки врага на Купянском, Лиманском, Сиверском, Краматорском, Покровском, Кураховском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"В течение суток произошло 109 боевых столкновений. Всего за минувшие сутки российские террористы нанесли по территории Украины 3 ракетных удара с применением 4 ракет, 66 авиаударов, в частности, применив 94 управляемые авиабомбы. Россияне совершили более 3800 обстрелов, в том числе 100 - с применением РСЗО", - сказал он.

Ситуация на Харьковщине

Враг продолжает наступательные действия на Харьковском направлении. За минувшие сутки здесь произошло 8 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Глубокое Харьковской области.

Силы обороны Украины отбили 6 атак врага в районах Синьковки, Берестово и Петропавловки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области на Купянском направлении.

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Боевые действия на Востоке

В течение суток ВСУ отбили 8 атак россиян в районах Невского, Грековки Луганской области, Торского Донецкой области на Лиманском направлении.

На Сиверском направлении Силы обороны Украины отбили 2 атаки в районе Верхнекаменского и Раздолевки Донецкой области.

Украинские воины остановили 13 попыток оккупантов прорвать оборону украинских войск в районах Ивановского, Андреевки и Нового Донецкой области на Краматорском направлении.

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На Покровском направлении украинские воины отбили 39 атак в районах Новоалександровки, Новопокровского, Новоселовки Первой, Межевого, Калинового, Евгеновки, Невского, Невельского Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка, Георгиевка, где россия 20 раз пыталась за прошедшие сутки прорвать оборону Украинских войск.

Обстановка на Юге

На Ореховском направлении произошло 3 боевых столкновения в районе Малой Токмачки Запорожской области.

На Приднепровском направлении россияне пытаются выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За минувшие сутки захватчики совершили 2 атаки на позиции Сил обороны Украины на этом направлении около Крынок.

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