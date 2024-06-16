Саммит в Швейцарии – это не обсуждение мира, это обсуждение поддержки украинского мирного плана, - МИД Чехии
Глобальный саммит мира, который проходит в Швейцарии, является большим сигналом поддержки Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Чешской Республики Ян Мариан.
По словам Мариана, Чехия оценивает саммит как успешный, учитывая то, что в Швейцарии представлены 100 делегаций со всего мира. Он обратил внимание, что прибыли также и представители стран Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии - даже несмотря на давление Москвы. Россия очень нервничает по этому поводу, добавил дипломат.
"Это большой сигнал поддержки Украины. Мы считаем чрезвычайно важным показать ту долгосрочную поддержку украинского мирного плана. Важно то, что процесс будет продолжаться и, возможно, однажды к нему будет привлечена и Россия. Это не обсуждение мира, это обсуждение поддержки украинского мирного плана", - заявил Мариан.
Также он отметил, что Чехия считает, что в этот момент чрезвычайно важным является предоставление военной поддержки Украине.
Что касается угроз и ультиматумов российского диктатора Владимира Путина, которые он произнес накануне швейцарского саммита, то заместитель министра Чехии отметил, что они демонстрируют всю суть российского режима. Он вспомнил опыт 2014-2015 годов, Минские договоренности.
"Когда Путин говорит о мире, то есть мир по его представлению, мир на его условиях. Это не мир, это капитуляция. Надо это осознавать", - подчеркнул он.
Относительно конкретных вопросов, которые вынесены на повестку дня саммита, Мариан сообщил, что президент Чешской Республики Петр Павел и председатель Государственного офиса по ядерной безопасности Дана Драбова будут говорить во второй день саммита о ядерной безопасности. Это та тема, которой Чехия занимается, добавил дипломат.
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Гоміки..
Немаю питаннь...
До розуму...
Є тільки порядок.. це-
Розмір хотілки...
Це майже по китайськи "українська криза" - "сторони конфлікту".
Захід має надати гарантії безпеки Росії негайно. "Т. Гітлер теж вимагав гарантій і запевняв, що не стане нападати на країни Європи..." "Путін знає історію, а умовний Захід симулює історичне безпам'ятство, і тому вимагає Мюнхена24 по зразку Мюнхен38.
Символічно що таке відбувається у Швейцарії "Женевское озеро...величественное здание секретариата Лиги Наций Величественная гранитная гробница! На фоне зеленых гор и холмов. В ней погребены незбывшиеся надежды поколений на мир".. Уильям Ширер "Берлинский дневник" https://imwerden.de/pdf/shirer_berlinsky_dnevnik_2012__ocr.pdf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1sLkMmlZ50bxGK7zxih7SepcWrIRdP6PRPicI-0a1ejMBZ12bVoaFd88Y_aem_eS04osoQUL8eeLWOnTl7hg https://imwerden.de/.../shirer_berlinsky_dnevnik_2012...
Муссолини перед Мюнхеном38 как бы сформулировал оптимистическую "формулу мира" агрессора: "Большие птицы всегда поладят между собой за счет более мелких". Путін і т. Сі про це знають, як і еластичний, опортуністичний, боягузливий умовний Захід, який старається за лукавими словми приховати свою суть.
Та русня не просто нервує , там у них - палає як у справжньому пеклі .
Кацапські соцмережі забиті повідомленнями про те - як їм пох на той саміт .
Питається - якщо вам так пох , то чому він у вас тільки й крутиться на язиці .?? Мені наприклад , якщо щось пох , я те просто ігнорю і все . То шо з вами не так , кацапи . ?
Война - это мир.
Свобода - это рабство.