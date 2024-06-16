Агрессия РФ против Украины привела к глобальной войне и мир в Украине будет глобальным миром, - президент Португалии де Соуза

Неспровоцированная агрессия России против Украины привела к глобальной войне, а не только к европейской, и мир в Украине будет глобальным миром.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время выступления на втором пленарном заседании Саммита мира в воскресенье заявил президент Португалии Марсело Ребеле де Соуза.

"Это настоящий глобальный саммит за мир, потому что неспровоцированная агрессия России против Украины привела к глобальной войне, а не только к европейской, и мир в Украине будет глобальным миром, основанным на Уставе ООН, международном праве, гуманитарном праве, многосторонности, ядерной безопасности и устойчивом развитии для всех", - заявил Ребелу де Соуза.

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Он также отметил, что "путь к справедливому и прочному миру начинается сейчас, и с Формулой мира (Зеленского. - Ред.) и этим мирным Саммитом путь вперед будет невозможно остановить". "Этот саммит сам по себе - уже впечатляющий успех", - отметил де Соуза.

Кроме того, президент Португалии заверил, что его страна сохраняет свою непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и дальше будет оказывать помощь ее правительству и народу.

Он также заявил, что "мы должны сделать конкретные шаги и привлечь к этому процессу новых партнеров, все стороны, которые должны были прийти сегодня, срочно, очень срочно, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир".

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