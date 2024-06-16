Зеленский назвал причину провала переговоров с РФ в Стамбуле: Никакие ультиматумы не являются переговорами

Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле в 2022 году были безуспешными, поскольку диктатор РФ Владимир Путин умеет разговаривать только на языке ультиматумов.

Об этом на пресс-конференции после завершения Глобального саммита мира заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время общения с прессой президент Зеленский рассказал, почему Стамбульские переговоры между Украиной и РФ весной 2022 года потерпели неудачу. Как отметил глава государства, никакие ультиматумы не являются переговорами.

Зеленский также добавил, что "с этими ультиматумами Путин приехал на танке во время полномасштабного вторжения, окружил нашу столицу, многие регионы нашей страны оккупировали". По словам президента, впоследствии "этих ультиматумов было много, были разные".

Кроме этого, глава Украинского государства сказал, что недавние требования Путина почти ничем не отличаются от того, что он требовал весной 2022 года.

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"У него не предложения, у него ультиматумы... Поэтому любые ультиматумы для Путина - это потребность в паузе. Паузе, чтобы подготовить своих военных, натренировать их", - добавил президент.

Напомним, что недавно газета The New York Times опубликовала документ, который обсуждали Украина и Россия весной 2022 года. Проект так называемого мирного договора не был согласован.

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