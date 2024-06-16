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Зеленский назвал причину провала переговоров с РФ в Стамбуле: Никакие ультиматумы не являются переговорами

Зеленський назвав причину провалу переговорів з РФ у Стамбулі: Жодні ультиматуми не є перемовинами

Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле в 2022 году были безуспешными, поскольку диктатор РФ Владимир Путин умеет разговаривать только на языке ультиматумов.

Об этом на пресс-конференции после завершения Глобального саммита мира заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время общения с прессой президент Зеленский рассказал, почему Стамбульские переговоры между Украиной и РФ весной 2022 года потерпели неудачу. Как отметил глава государства, никакие ультиматумы не являются переговорами.

Зеленский также добавил, что "с этими ультиматумами Путин приехал на танке во время полномасштабного вторжения, окружил нашу столицу, многие регионы нашей страны оккупировали". По словам президента, впоследствии "этих ультиматумов было много, были разные".

Кроме этого, глава Украинского государства сказал, что недавние требования Путина почти ничем не отличаются от того, что он требовал весной 2022 года.

Также читайте: Нам придется вести переговоры с РФ, но мы не позволим ей говорить на языке ультиматумов, - Кулеба

"У него не предложения, у него ультиматумы... Поэтому любые ультиматумы для Путина - это потребность в паузе. Паузе, чтобы подготовить своих военных, натренировать их", - добавил президент.

Напомним, что недавно газета The New York Times опубликовала документ, который обсуждали Украина и Россия весной 2022 года. Проект так называемого мирного договора не был согласован.

Также читайте: "Мирный план" Путина - несерьезный, - Шольц

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) переговоры (4986) россия (95687) Стамбул (211)


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Топ комментарии
+28
Головна причина - Джонсон тоді приїхав до Києва та роздав зеленим підсрачників.
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16.06.2024 18:49
+27
Ручна абхазька бібізянка Абрамовіча від імені кого в Стамбулі торгувала українськими землями?
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16.06.2024 18:50
+16
Просто після Стамбулу у зеленського щось пішло не так.
Нехай би розповів, що там підписали типові представники українського народу всілякі умєрови та рєзнікови!
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16.06.2024 18:49
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Так і позавчора ультиматум прозвучав. Віддайте нам чотири області за те, щоб ми вам свої умови продиктували.
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16.06.2024 18:48 Ответить
Гей-Гей-Гей там по праву руку від дами в Центрі хто таке стоїть ? ВТАРАЯ ПАЛАВІНКА НЕТРЯПКИЯКОЇСЬ ? А НЕТТРЯПКЕА ПО ЛІВУ!!
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16.06.2024 19:11 Ответить
так це саміт бенефіс АБ (не Алі Борисівни ) який виріс з формули миру , скоротивши її на 7 пунктів
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16.06.2024 19:14 Ответить
А може завгосп там стоїть по дєлу, бо відпусти Хрипатого чорта хоч на хвилину, щось утне таке або наляпає всякої херні.
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16.06.2024 19:28 Ответить
Це ж гігаВатний, тобто потужний, ФСБ-менеджер. Тимчасово не на каштані.
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17.06.2024 00:17 Ответить
Праворуч стоїть Коган а ліворуч Бек. А от Стратиг залишився в Україні. Мусить же хтось доглядати за порядком коли Коган та Бек за кордоном.Чого дивуєтеся? Згідно Ходоса з Харкова Україною правлять Коган, Бек і Стратиг
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17.06.2024 05:24 Ответить
агрохламідія негодує панімаш, абідна да?
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16.06.2024 18:49 Ответить
Просто після Стамбулу у зеленського щось пішло не так.
Нехай би розповів, що там підписали типові представники українського народу всілякі умєрови та рєзнікови!
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16.06.2024 18:49 Ответить
так вже давно відомо що ті зродники України там напідписували !!! тепер )(уйло тресе цим попірцем і хоче ще більшого !!! зелені зебіли з з літа 2019 року, з момента приходу до влади цього зеленого лайна готувалися здати як мінімум 60-70%, ймовірно в кордонах так званої "усср" станом на 01.091939 року, під окупацію )(уйлу !! а зараз зе влада тупо виконує "оманські доворняки" зе-янелоха з )(уйлом !!! хочуть знову прохтовхнути "стамбульські договорняки" березня 2022 року арахімії та інших зрадників з )(уйлом ...

Видання NYT публікує «проєкт українсько-російського договору», який могли підписати в квітні в 2022 року Згідно нереалізованого проєкту: - дві сторони погодилися виключити Крим з договору, залишивши його під окупацією рф, але без визнання цього Україною. - Україна пропонувала, що ніколи не вступить в НАТО чи інші альянси. - пропозиція рф зробити російську мову державною в Україні. - рф вимагала скасування всіх санкцій. - рф хотіла забрати собі Донецьку та Луганську області. - обмеження чисельності ЗС України та техніки. Чисельність до 100 тис. осіб, 147 мінометів і 10 бойових гелікоптерів. - Україні було дозволено вступили тільки в ЄС.



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16.06.2024 18:58 Ответить
які їхали на такі умови від Хйла наздибали _ ЗЕВБЛДКИ
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16.06.2024 19:07 Ответить
Головна причина - Джонсон тоді приїхав до Києва та роздав зеленим підсрачників.
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16.06.2024 18:49 Ответить
Ручна абхазька бібізянка Абрамовіча від імені кого в Стамбулі торгувала українськими землями?
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16.06.2024 18:50 Ответить
вангую що бібізяна безслідно зникне першою у разі шухеру десь в венесуелі і потім з*ясується що вона набула громадянство України за банальний хабар міграційний чи після фіктивного шлюбу з українкою
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16.06.2024 19:19 Ответить
В Греції буде нове пасовище Хламідії, там багато всяких пройдисвітів ховається.
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16.06.2024 19:32 Ответить
Тут і вангувати непотрібно,бібізянка сама хвалилася на ФСБшному шоу Слоїка Шустера,що має грузинський і російський паспорт.
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16.06.2024 21:21 Ответить
а, давайте подивимось чиї там підписи!
як, оце, зе!пересідент, готовився здавати україну, згідно оманським домовленостям.
тому і не втік, бо передавав владу медведчуку, який чекав в україні, в кончі.
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16.06.2024 18:52 Ответить
Вибрали ж..... хоча "хоть поржем" часом збувється, правда ржач істеричний.
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16.06.2024 18:53 Ответить
думав 3 чярівних копняка від Джонсона зробили своє діло.
а це оказується буба єрой? - обубеніти
як ви щє цим щоденним сцяйнням в очі не умилися...
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16.06.2024 18:55 Ответить
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16.06.2024 19:04 Ответить
А що в делегації робив ОПУ-ЗАЖОПІСТ ОЛЕКСАНДР ЧАЛИЙ та нижче читаймо вся орта блдота

Спочатку з'явилися непідтверджені повідомлення, що Олександр Чалий (не плутати з Валерієм Чалим) бере участь у переговорах з Росією.

Сьогодні це стало відомо офіційно, на жаль. Звичайно, є питання й до низки інших переговірників: Давид Арахамія, Михайло Подоляк, Кирило Тимошенко (всі - видатні дипломати). Але Олександр Чалий - "знакова" постать. Він - багаторічний прихильник українського нейтралітету і противник вступу до НАТО. Ну Бог з ним - ми ж вільна країна.

Але 14 лютого 2020 року він опинився в центрі скандалу на Мюнхенській безпековій конференції, підписавши разом з російським проурядовим центром 12 кроків для зміцнення безпеки України. Зауважимо лише, що у п. 12 йшлося про "запуск нового національного діалогу щодо ідентичності", що мав врахувати погляди, зокрема, росії та Угорщини на "теми історії, національної пам'яті, мови, ідентичності і досвід меншин".

У плані також ішлося про зняття санкцій з росії до виконання Мінська, про нормалізацію стосунків ЄС - росія, про анексію Криму не згадувалося.

Документ підписали сам Олександр Чалий, його конфідент Олексій Семеній, який чомусь представився працівником РНБОУ, та Василь Філіпчук, який у 2017 році пропонував визнати Крим спірною територією, відкласти на 20 років питання його належності, а на цей час офіційно вважати окупаційну владу в Криму легітимною, а Севастополь - взагалі запропонувати рф на 99 років.

У 2020 році Чалий увійшов до складу "ініціативи 16 липня". У самій її назві - протиставлення впливовій "ініціативі 1 грудня", а сама дата - день ухвалення Декларації про державний суверенітет УРСР, де йшлося про нейтральний статус України (тоді це був крок до дистанціювання від срср, але ж не зараз).

Придивімось спочатку до компанії підписантів. Крім згаданої вище трійці на першому місці стоїть Руслан Бортник, помічник пріснопам'ятного українофоба Вадима Колесніченка, який втік до росії; далі багаторічний соратник Сергія Льовочкіна - Андрій Єрмолаєв; ведучий каналу Ахметова Тигран Мартиросян; одіозна Марина Ставнійчук, заступник голови АП у Януковича; "регіонали" Олег Зарубінський, Володимир Семиноженко, Василь Мармазов; шавки Медведчука Руслан Бізяєв та інші фігуранти "бази прихованих піарників". Компанія ще та.
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16.06.2024 19:05 Ответить
Нічого дивного. Цей кодляк збився в стаю давним давно. Очнулись вони біля Хрипатого в часи Богдана, партнера Клюєва та Порткова і шептуна Хрипатого. А партнер Віті Ростовського Сівкович прямо керував зеленою шваллю. Як там у борделі- дєвочек танцуєт тот, кто заказіваєт музику. Або - ти платішь і я твоя.
А Дерьмак тільки ліжка попересовував.
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16.06.2024 19:45 Ответить
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання проведення другого Глобального саміту миру у Саудівській Аравії обговорюється,це ***.. треш... повне дно немає де державні кошти тратити,ми живемо в стані миру.
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16.06.2024 19:05 Ответить
Всі так звані переговорники від України за зраду ,мають постати перед суддом ,до речі більшість цих негідників залишаются в ОП, ВР і КМ, до того завдяки арахамії гаманець путіна абрамович зберіг десятки мільярдів доларів від замороження.
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16.06.2024 19:15 Ответить
Як це на Пороха не звалили вину? Адже є досвід,як на рівному місці можна справу пришити,напр.як це проробили з Антоненком.
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16.06.2024 19:20 Ответить
нет никакова зеленскава. есть оманско-фсбєшный предатель
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16.06.2024 19:45 Ответить
И есть козирь,которой руководит єтим офб.
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16.06.2024 19:48 Ответить
Підписання капітуляції. І це ішак називає провалом переговорів. Це не провал, а спасіння країни. Завдяки західним партнерам, в особі Джонсона, вдалось уникнути підписання капітуляції безтолковим ішаком. І зараз це мохнате чмо намагається все поставити з ніг на голову.
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16.06.2024 19:21 Ответить
***** то і є *****, тому воно на Україну і напало.
чому ти, Гарант Констітуції України, наразі просрочений,
вибраний на демократичних виборах, перед вторгненням,
незважаючі на попередження всіх можливих розвідок світу,
жрав шашликі, розміновув Чонгар і не готував країну до оборони?
чому ти був готовий здати країну ***** у Стамбулі в 22му?
розумію, це вже у всіх в зубах навязло, як те зелене шашличневе м'ясо,
але це забути неможливо...
і дуже сподіваюсь колись з тебе за це Україна спитає по жесткому...
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16.06.2024 19:24 Ответить
Так ти ж***** хотів Україну *уйлу здати! Переговірник хріновий!
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16.06.2024 19:27 Ответить
Наскільки я памятаю,нам три роки говорили,що я причарую путіна коли подивлюсь йому в очко. І ми брати. Дорого нам обходиться коли країною керують.......
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16.06.2024 19:28 Ответить
От ********! Готовий план здачі України,який не вдався тільки завдяки втручанню наших західних друзів,воно вважає провалом! Воно палиться і навіть не розуміє цього!
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16.06.2024 19:37 Ответить
КАПІТУЛЯЦІЯ України в Стамбулі зірвалась, але всіх зрадників ми пам'ятаємо:
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
Міністр оборони України Олексій Резніков.
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.
Перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін.
Народний депутат України Рустем Умєров.
Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
І тих, хто їх туди послав та дав повноваження:
Президент Володимир Зеленський.
Завхоз та "сірий кардинал" Андрій Єрмак.
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16.06.2024 19:41 Ответить
А Арахамія казав, що це через Бориса Джонсона зірвались переговори. Так хто бреше? Здається, що обидва.
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16.06.2024 19:58 Ответить
Питтання! Борис Джонсон у той час ким був?

Я вже тоді, у 2022 казав, що бібіз'ян арахамія повинен бути у клітці, тільки не зоопарку, а лук'янвіскій.
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16.06.2024 20:27 Ответить
Казав хто???? ...араахаа ....?? Бляха, не знаю такого політика. Може зателефонувати в спортлото за довідкою? Чомусь нема бажання слухати, що гавкнуло якесь тупувате хєр зна звідки.
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16.06.2024 23:13 Ответить
Ну }{єр не }{єр, а все ж таки керівник делегації. Питання чому саме його призначили керівником і чому }{єр почав патякати про Бориса Джонсона, хоча його патрон каже, що все через ультиматум. Вони там що, не спілкуються вже? Чи виявилось, що у }{єра інший патрон?
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17.06.2024 00:01 Ответить
Як би вам відповісти.... Притомні люди, щоб володіти інформацією від, наприклад, Джонсона, слухають промову Джонсона, а не те, що думає про Джонсона арахамія. Ну, може я якось складно висловлююсь... ).
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17.06.2024 00:14 Ответить
В тот момент Путлера не устроило по делить Україну по середине, и он прервал переговоры. Он рассчитывал взять
Киев. Наша делегация тогда готова была сдать все. Они не оценили патриотическое движение внутри страны.
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16.06.2024 20:07 Ответить
Та ну, а хто врятуавав тисячі кацапських вояків які вистріляли свої боєкомплекти і не мали поповнення під Київом в березні - квітні 2022. Зелений циркач спасіння кацапських вояків назвав своїми досягненням на переговорах. Цікаві документи поспливали які готувався підписати Зеленський як би не Буча і не союзники -
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16.06.2024 20:14 Ответить
Бабіз'ян арахамія був у Стамбулі. Зелень вже тоді відчув жОПою, що всім ім тоді буде тількі на Марсі пристаніще.
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16.06.2024 20:25 Ответить
Та не бреши, Гундос! Якби Джонсон не приїхав і не вломив тобі піздюлєй, ви б вже тоді капітулювали.
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16.06.2024 20:26 Ответить
Шантажі з ультиматумами припиняться. Одразу. Як тільки громадянин зєлєнсКИЙ покине Банкову. Шантажувати Залужного чи Порошенко ***** не наважиться. Він їх боїться як Бандеру. Тому висновок ОДНОЗНАЧНИЙ: зеленсКИЙ з речами на вихід !
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16.06.2024 20:35 Ответить
А як же клоун гарно заливав у 2019 що треба просто сісти поговорити і домовитися гдє- та пасрєдінє.
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16.06.2024 21:14 Ответить
Форум нашего сайта - это площадка коротких речевок. "Путин -*****" и "Бибизяне - клетке", ну и еще вариации на тему клоуна. Все.
Неа, это не аналитический сайт.
Опубликовано 2 варианта соглашения, первый, ранний и апрельский, последний.
Найдите на картинках отличие. Станет видно какие пункты добавила одна из сторон (Россия) и это стало причиной срыва переговоров.
Подсказка. О гарантиях безопасности.
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16.06.2024 21:17 Ответить
Та ну !Арахамія не так давно он про інше говорив, мовляв, вони в Стамбулі були майже домовилися, а Боріс Джонсон приїхав і усе поламав
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16.06.2024 22:38 Ответить
Шо воно меле??? Насправді Боріска налякав зєльца якимось крокодилом.... з ногою... Певно хотів розвести їх у Дніпрі.. ,,🤔
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16.06.2024 23:20 Ответить
Це ще злили тільки текст договору які Зельоні підписали з кацапами. Тепер зіллють самі підписи. Щоб показати весь гнилий патріотизм клоунів.
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16.06.2024 23:23 Ответить
Ми почитали твої умови,підар ти зеленський !
щоб ти здох і дєрьмак разом з тобою!
4х кратний ухилянт,зрадник номер 1.
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16.06.2024 23:28 Ответить
а як же в Омані?
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16.06.2024 23:40 Ответить
Про Оман мабуть не зручно згадувати, соромно і не патріотично отоє виглядає, тому і мовчать
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17.06.2024 00:34 Ответить
 
 