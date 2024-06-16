Зеленский назвал причину провала переговоров с РФ в Стамбуле: Никакие ультиматумы не являются переговорами
Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле в 2022 году были безуспешными, поскольку диктатор РФ Владимир Путин умеет разговаривать только на языке ультиматумов.
Об этом на пресс-конференции после завершения Глобального саммита мира заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Во время общения с прессой президент Зеленский рассказал, почему Стамбульские переговоры между Украиной и РФ весной 2022 года потерпели неудачу. Как отметил глава государства, никакие ультиматумы не являются переговорами.
Зеленский также добавил, что "с этими ультиматумами Путин приехал на танке во время полномасштабного вторжения, окружил нашу столицу, многие регионы нашей страны оккупировали". По словам президента, впоследствии "этих ультиматумов было много, были разные".
Кроме этого, глава Украинского государства сказал, что недавние требования Путина почти ничем не отличаются от того, что он требовал весной 2022 года.
"У него не предложения, у него ультиматумы... Поэтому любые ультиматумы для Путина - это потребность в паузе. Паузе, чтобы подготовить своих военных, натренировать их", - добавил президент.
Напомним, что недавно газета The New York Times опубликовала документ, который обсуждали Украина и Россия весной 2022 года. Проект так называемого мирного договора не был согласован.
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Нехай би розповів, що там підписали типові представники українського народу всілякі умєрови та рєзнікови!
Видання NYT публікує «проєкт українсько-російського договору», який могли підписати в квітні в 2022 року Згідно нереалізованого проєкту: - дві сторони погодилися виключити Крим з договору, залишивши його під окупацією рф, але без визнання цього Україною. - Україна пропонувала, що ніколи не вступить в НАТО чи інші альянси. - пропозиція рф зробити російську мову державною в Україні. - рф вимагала скасування всіх санкцій. - рф хотіла забрати собі Донецьку та Луганську області. - обмеження чисельності ЗС України та техніки. Чисельність до 100 тис. осіб, 147 мінометів і 10 бойових гелікоптерів. - Україні було дозволено вступили тільки в ЄС.
як, оце, зе!пересідент, готовився здавати україну, згідно оманським домовленостям.
тому і не втік, бо передавав владу медведчуку, який чекав в україні, в кончі.
а це оказується буба єрой? - обубеніти
як ви щє цим щоденним сцяйнням в очі не умилися...
Спочатку з'явилися непідтверджені повідомлення, що Олександр Чалий (не плутати з Валерієм Чалим) бере участь у переговорах з Росією.
Сьогодні це стало відомо офіційно, на жаль. Звичайно, є питання й до низки інших переговірників: Давид Арахамія, Михайло Подоляк, Кирило Тимошенко (всі - видатні дипломати). Але Олександр Чалий - "знакова" постать. Він - багаторічний прихильник українського нейтралітету і противник вступу до НАТО. Ну Бог з ним - ми ж вільна країна.
Але 14 лютого 2020 року він опинився в центрі скандалу на Мюнхенській безпековій конференції, підписавши разом з російським проурядовим центром 12 кроків для зміцнення безпеки України. Зауважимо лише, що у п. 12 йшлося про "запуск нового національного діалогу щодо ідентичності", що мав врахувати погляди, зокрема, росії та Угорщини на "теми історії, національної пам'яті, мови, ідентичності і досвід меншин".
У плані також ішлося про зняття санкцій з росії до виконання Мінська, про нормалізацію стосунків ЄС - росія, про анексію Криму не згадувалося.
Документ підписали сам Олександр Чалий, його конфідент Олексій Семеній, який чомусь представився працівником РНБОУ, та Василь Філіпчук, який у 2017 році пропонував визнати Крим спірною територією, відкласти на 20 років питання його належності, а на цей час офіційно вважати окупаційну владу в Криму легітимною, а Севастополь - взагалі запропонувати рф на 99 років.
У 2020 році Чалий увійшов до складу "ініціативи 16 липня". У самій її назві - протиставлення впливовій "ініціативі 1 грудня", а сама дата - день ухвалення Декларації про державний суверенітет УРСР, де йшлося про нейтральний статус України (тоді це був крок до дистанціювання від срср, але ж не зараз).
Придивімось спочатку до компанії підписантів. Крім згаданої вище трійці на першому місці стоїть Руслан Бортник, помічник пріснопам'ятного українофоба Вадима Колесніченка, який втік до росії; далі багаторічний соратник Сергія Льовочкіна - Андрій Єрмолаєв; ведучий каналу Ахметова Тигран Мартиросян; одіозна Марина Ставнійчук, заступник голови АП у Януковича; "регіонали" Олег Зарубінський, Володимир Семиноженко, Василь Мармазов; шавки Медведчука Руслан Бізяєв та інші фігуранти "бази прихованих піарників". Компанія ще та.
А Дерьмак тільки ліжка попересовував.
чому ти, Гарант Констітуції України, наразі просрочений,
вибраний на демократичних виборах, перед вторгненням,
незважаючі на попередження всіх можливих розвідок світу,
жрав шашликі, розміновув Чонгар і не готував країну до оборони?
чому ти був готовий здати країну ***** у Стамбулі в 22му?
розумію, це вже у всіх в зубах навязло, як те зелене шашличневе м'ясо,
але це забути неможливо...
і дуже сподіваюсь колись з тебе за це Україна спитає по жесткому...
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
Міністр оборони України Олексій Резніков.
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.
Перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін.
Народний депутат України Рустем Умєров.
Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
І тих, хто їх туди послав та дав повноваження:
Президент Володимир Зеленський.
Завхоз та "сірий кардинал" Андрій Єрмак.
Я вже тоді, у 2022 казав, що бібіз'ян арахамія повинен бути у клітці, тільки не зоопарку, а лук'янвіскій.
Киев. Наша делегация тогда готова была сдать все. Они не оценили патриотическое движение внутри страны.
Неа, это не аналитический сайт.
Опубликовано 2 варианта соглашения, первый, ранний и апрельский, последний.
Найдите на картинках отличие. Станет видно какие пункты добавила одна из сторон (Россия) и это стало причиной срыва переговоров.
Подсказка. О гарантиях безопасности.
щоб ти здох і дєрьмак разом з тобою!
4х кратний ухилянт,зрадник номер 1.