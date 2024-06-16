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Новости Война
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Нам придется вести переговоры с РФ, но мы не позволим ей говорить на языке ультиматумов, - Кулеба

Кулеба розповів про перемовини України з РФ

Украина будет вынуждена вести диалог с РФ, впрочем наша страна не позволит России говорить на языке ультиматумов.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Мы также понимаем прекрасно, что наступит момент, когда надо будет говорить с Россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим России говорить на языке ультиматумов, как она говорит сейчас", - сказал Кулеба журналистам в Швейцарии.

Кулеба также отметил, что последний ультиматум Путина "никакого аппетита на саммите не вызвал, потому что все понимают, что это было сделано с одной простой целью - создать такую себе пиар-волну накануне саммита".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа над текстом декларации Саммита мира завершена, - Кулеба

Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ. Также он отметил, что Запад должен предоставить гарантии безопасности России немедленно.

Автор: 

переговоры (4986) россия (95687) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+16
Так клован сказав,що ніяких перемовин доки ***** живий. Кулєба,ти що ох#їв? Дєрьмак швидко відправить в заслання на Мадагаскар. Хоча...варіант не із поганих.
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16.06.2024 13:24
+15
Фраза дня" росію на саміті миру представляє єрмак"
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16.06.2024 13:52
+11
Допоки московія не буде захлинатися власною кров'ю, доки цей скажений ведмідь не втратить усі зуби і в його тілі лишиться хоч одна ціла кістка - доти будь-які перемовини з московитами це марна втрата часу: вони порушать усі можливі домовленості ще до того, як висохнуть чорнила на пепері договору.
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16.06.2024 13:33
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Кулеба лаврова відразу в пику буде бити?
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16.06.2024 13:23 Ответить
Спочатку багатозначно викурить сигару.
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16.06.2024 13:46 Ответить
Перемовини мають відбутися лише після виходу зсу на кордони 91 і стосуватися лише графіку сплати репарацій. Все інше - зрада
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16.06.2024 14:19 Ответить
Так клован сказав,що ніяких перемовин доки ***** живий. Кулєба,ти що ох#їв? Дєрьмак швидко відправить в заслання на Мадагаскар. Хоча...варіант не із поганих.
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16.06.2024 13:24 Ответить
нєнє.
в кенію.
пристрочений зе!лідор, вже про щось там домовився.
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16.06.2024 13:29 Ответить
Якщо не стане Зеленьського..

Й **** забалакає українською....

Европа замешкає...

Кулеба все одно-

Пі=піде стежкою...
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16.06.2024 14:09 Ответить
Ну, Порошенко вів перемовини, Ърмак вів перемовини. І шо?!
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16.06.2024 13:24 Ответить
Ще не наперемовлялись. Навіть після закінчення війни не потрібні ніякі перемовини, а повинен бути судовий позов на репарації, якщо рашка не розвалиться. Ось там нехай балакають через суддів Міжнародного суду.
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16.06.2024 18:05 Ответить
Ну - як ти іі не дозволиш? - якшо вести перемовини - шо схочуть те и скажуть
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16.06.2024 13:25 Ответить
Це такий план А у зєлєнскаВО ? Чи сам Кулеба придумав ? А який у них там план Б (від безУмної) ? ОЦЕ : Всє пАдонкі, токо я красєнь !
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16.06.2024 13:26 Ответить
а безкутну в міністри оборони!
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16.06.2024 13:31 Ответить
Шановні редактори!
У вас перше слово першого абзацу Укарїна
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16.06.2024 13:26 Ответить
Ще не наговорились за десять років? Ну ідіть ще поговоріть з пуйлом.
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16.06.2024 13:27 Ответить
от і гєна друзенко, вже третю писульку про теж саме.
що, треба перерва, "заморозка".
про, які в, сраку перемовини, меле, оцей єрмакський холуй, кулєба?

.втеча, не озираючись, всіх кацапів з українській землі! хто не встиг, собаки доїдять.
.повернення всіх вкрадений дітей!
.повернення, всіх полонених!
.санітарна зона в глибину кацапії, 300 км!
.виплата репарацій!

чи, кулєба готовий, щось з цього, пропустити?
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16.06.2024 13:27 Ответить
щось нема продовження про 70 дронів на морозовський аірфілд.
а я все жду, жду...
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16.06.2024 13:29 Ответить
Ху@ло в розшуку по ордеру МКС,Кулеба де з ним планує вести переговори,в Ерітреї,Китаї чи в Венесуелі?
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16.06.2024 13:31 Ответить
Допоки московія не буде захлинатися власною кров'ю, доки цей скажений ведмідь не втратить усі зуби і в його тілі лишиться хоч одна ціла кістка - доти будь-які перемовини з московитами це марна втрата часу: вони порушать усі можливі домовленості ще до того, як висохнуть чорнила на пепері договору.
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16.06.2024 13:33 Ответить
Черговий доказ те що йдуть закулісні пермовини про припинення війни по лінії розмежування :

Позавчора про мирні перемовини - сказав Жовква ,вчора Єрмак , сьогодні вже Кулеба ....

Ну що ж чекаємо коли зеленоботи та тєлемарафон перевзуються і поміняють методички з "кофі в Криму " на " перестать стрелять ."

Але це закономірно - країна ,як а воює на кошти та зброю Заходу не може диктувати умови.

Захід не хоче перемоги України . Він хоче зупинити війну . Тому дивимося далі за продовженням вистави
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16.06.2024 13:39 Ответить
А з висловлювань західних лідерів цього так зразу і не скажеш. Може ти 3,14#диш?
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16.06.2024 13:46 Ответить
Потрібно дивитися не те що західні ЛІДОРИ говорять - а те що роблять .
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16.06.2024 13:53 Ответить
Західні лідери дають ракети і дозвіл шмаляти куди нам треба.
Їм не потрібна війна на їхній землі, тому вони за знищення потенціалу росії.
А не за тимчасове "припинення війни".
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16.06.2024 14:22 Ответить
Дозвіл дали але ракети не дали.... удари то де... дозволу уже майже 2 тижня
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16.06.2024 14:32 Ответить
Оце вам не доповіли за 2 тижні про удари.
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16.06.2024 14:34 Ответить
Що значить мені не доповіли, якби такі удари були б то вже б піару було пів соцмереж як це працює з удрами дронами... та був б сморід з боліт
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16.06.2024 14:37 Ответить
Не спішіть поперед батька.
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16.06.2024 14:40 Ответить
А яку ви бачите альтернативу перговорам коли США працюють по принципу business as usual, торгуючи з рашою а також використовуючи в своїх економічних цілях те що Китай отримав дешеві ресурси ....

компанії ЄС також не дуже далеко пішли особливо, працюють в раші, торгують з нею.... наш найбільший союзник Франція яка лобіювала зняття санкцій щодо титану... другий союзник Польща блокує наші товари що йдуть в ЄС... а орківські пропускає і більше того має логістичні хаби, де перегружають товари і які допомагають оркам обходити санкції

В цих умовах в раші 130 млрд.. військовий бюджет... 5 млн снарядів від Пн. Кореї.. дрони від Китаю та Ірану

А що маємо ми явно недостатнє виробництво власного озброєння... відсутність виробництва балістичних і крилатих ракет та ППО... фактично відсутність авіації....
І багато обітцянок про зброю... з яких літаки поки не надані і вже мова йде про 12 замість 50.... снаряди перший міліон від ЄС уже здувся.... другий міліон від Чехії перетворився на разі в 300 тис... Дозвіл від США ніби отримали на удари Атакамс по раші але десь тих ударів немає... що може бути новою пізд...шю від Байдена, яка вже була декілька раз...
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16.06.2024 14:29 Ответить
Найжалюгідніший очільник МЗС за усі часи.
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16.06.2024 13:46 Ответить
Ви головне "маминим сонечкам" про це не говоріть, бо вони досі вірять у фразу "ми не ведемо переговорів із терористами" і продовжують свій наступ в найбільших телеграм каналах та фейсбуках.
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16.06.2024 13:49 Ответить
Фраза дня" росію на саміті миру представляє єрмак"
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16.06.2024 13:52 Ответить
Він "почесний консул" рашкі по квоті грушки😁
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16.06.2024 13:57 Ответить
Кулеба, ти знову без шкарпеток?!
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16.06.2024 13:58 Ответить
якщо окупований хоч один квадратний метр української землі і рашистські окупаційні звірі знаходяться на суверенній землі України.про що збирається домовлятися з рашистом цей "зелений зрадник" ???
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16.06.2024 14:02 Ответить
Мабуть про те щоб деякі "патріоти" під американським прапором повернулись в Україну і на ділі показали як ці землі наразі відвоювати без переговорів, коли у орків перевага в авіації, в артилерії 1 до 5, навіть в дронах і до цього всього там.... ешелоновані лінії оборони та мінні поля... об які сточився останній контрнаступ
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16.06.2024 14:35 Ответить
для цього в Україі достатньо "зепоцріотів", котрі у 2019 році на Євангелії клялися бути захисниками України і її народу,та закінчити війну.Для цього в Україні достатньо "зеприхильників" -ухилянтів різьних мастей і під різьним "соусом".А чи Ви вже продемонстрували "ділом" під українським стягом,як розміновувати дя рашистів проходи , будувати дороги по основних напрямках наступу рашистів,відмовитися голосувати за звернення до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника СШАпоза НАТО а може на американські рекомендації копати траншеї в 21 році вони були викопані десь під Києвом ,а чи то на Чонгарі...???
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16.06.2024 15:01 Ответить
Можна птзд...ти багато із за океану далеко від війни, але реальність така що без політичного і економічного тиску заходу та враховуючи вище згадані мною реалії ми військовим шляхом це не вирішимо...

Друге влада і зевиборці до завершення війни нікуди не дінуться і навіть після завершення війни якщо влада може і дінеться в чому я дуже сумніваюсь то зевиборці нікуди не дінуться, я не бачу особливої зміни менталітету більшості населення

і знову приведуть на виборах нового месію-паровоза який протяне до влади чергових п....... наєма, тищенко і т.д......... як це було 30 років до цього...
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16.06.2024 15:16 Ответить
Ще більше можна птзд...ти ,будучи в Україні і знаходитися далеко від війни, але реальність така що без політичного і економічного тиску заходу та враховуючи вище згадані мною реалії ми військовим шляхом це не вирішимо...(ДЕ ТИСК СИЛОЮ ЗБРОЇ?)
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16.06.2024 17:33 Ответить
Для того щоб був тиск силою зброї треба:
а) щоб її надав захід в необхідній кількості щоб вирівняти співвідношення з орками... наразі такого немає... обітцянок багато і анонсів але надходжень мало або вони розтягнуті в часі до 26 року...

б) ми самі виробляємо в достатній кількості.... як бачимо за 2 роки війни навіть те що можемо не виробляємо... а таке як ППО що може збивати балістику та авіацію то взаггалі не можемо виробляти
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16.06.2024 21:43 Ответить
до тих пір поки рашиста не будуть тиснути СИЛОЮ ЗБРОЇ, немає значення хто під яким прапорцем і з якого крісла щось там собі хтось 3,14стякає.Будь то крісло американських президентів ,чи то європейських, або натівських 3,14стаболів.а чи наших з Вами думок в голос...
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16.06.2024 22:33 Ответить
а деяких патріотів допустять організувати опір раші? приїдіть і покажи... подвиньтеся і ті хто вміє покажуть. скоровже місяць буде як легітимний повинен зникнути з поля зору. і ВР повинна переобрати нікчемного голову на відповідального та призначити його тимчасово виконуєчим обовязки президента. а всю оту ОПу не просто викинутти на сміття, а арештувати.
і тоді можливо вже ніхто не посміє посилати наших воїнів на мінні поля а ля жюков
цілком можливо навіть не зважати на ті всі укріплення, якщо туди не буде доставки продовльства і ***********.
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16.06.2024 15:02 Ответить
Порожнє базікання, панове, не робить вас сильнішими. Ви навіть вибори не змогли домогтись провести, досі сидить шпигун з шоблою у владі. Можна дозволити собі випєндрьож в мережі, і то не в кожній. Але це все - бла-бла
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16.06.2024 14:07 Ответить
Кулеба, я там сегодня на дороге видел кучу говна. Поговори с ней о мире. Если ты так хочешь с кем то поговорить. Уверен что с кучей говна будет легче договориться. По крайней мере она тебя в очередной раз не обманет и на тебя не прыгнет с ножом когда ты отвернешься.
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16.06.2024 14:25 Ответить
Если вы сядете за один стол с ****** вы уже будете выслушивать его ультиматумы и играть по его правилам. Не хочешь проиграть- не садись за стол с шулерами и тем более не пытайся их обыграть
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16.06.2024 14:28 Ответить
Садиться за стол придётся, чтобы ***** подписало безоговорочную капитуляцию московии.
И поставило дату.
Как это сделала Германия, которую путиноиды любят копировать.
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16.06.2024 14:39 Ответить
Страшно уявити ті результати перемовин, які визначать долю українців, якщо в складі делегації від України будуть: жид, абхаз, ватник і якийсь совкодрочер, яким абсолютно пох..й на Україну.
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16.06.2024 14:38 Ответить
ну так какая разніца пабєділа
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16.06.2024 15:04 Ответить
Ви вже у Туреччині поговорили
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16.06.2024 15:01 Ответить
Та й ну? А хто це бив себе п'яткою в груди, що "ніяких перемовин з ******"? Чи якщо не з ******, а Патрушевим чи іншим - то норм?
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16.06.2024 15:26 Ответить
Перейменуйте вже північну херню на московію - відновіть, нарешті, історичну правду!
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16.06.2024 17:26 Ответить
Сподіваюся вам доведеться невдовзі вести перемовини із прокурорами
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17.06.2024 00:22 Ответить
 
 