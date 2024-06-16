Нам придется вести переговоры с РФ, но мы не позволим ей говорить на языке ультиматумов, - Кулеба

Украина будет вынуждена вести диалог с РФ, впрочем наша страна не позволит России говорить на языке ультиматумов.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Мы также понимаем прекрасно, что наступит момент, когда надо будет говорить с Россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим России говорить на языке ультиматумов, как она говорит сейчас", - сказал Кулеба журналистам в Швейцарии.

Кулеба также отметил, что последний ультиматум Путина "никакого аппетита на саммите не вызвал, потому что все понимают, что это было сделано с одной простой целью - создать такую себе пиар-волну накануне саммита".

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Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ. Также он отметил, что Запад должен предоставить гарантии безопасности России немедленно.