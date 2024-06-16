Нам придется вести переговоры с РФ, но мы не позволим ей говорить на языке ультиматумов, - Кулеба
Украина будет вынуждена вести диалог с РФ, впрочем наша страна не позволит России говорить на языке ультиматумов.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Мы также понимаем прекрасно, что наступит момент, когда надо будет говорить с Россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим России говорить на языке ультиматумов, как она говорит сейчас", - сказал Кулеба журналистам в Швейцарии.
Кулеба также отметил, что последний ультиматум Путина "никакого аппетита на саммите не вызвал, потому что все понимают, что это было сделано с одной простой целью - создать такую себе пиар-волну накануне саммита".
Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ. Также он отметил, что Запад должен предоставить гарантии безопасности России немедленно.
Пожалуйста, подождите...
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в кенію.
пристрочений зе!лідор, вже про щось там домовився.
Й **** забалакає українською....
Европа замешкає...
Кулеба все одно-
Пі=піде стежкою...
У вас перше слово першого абзацу Укарїна
що, треба перерва, "заморозка".
про, які в, сраку перемовини, меле, оцей єрмакський холуй, кулєба?
.втеча, не озираючись, всіх кацапів з українській землі! хто не встиг, собаки доїдять.
.повернення всіх вкрадений дітей!
.повернення, всіх полонених!
.санітарна зона в глибину кацапії, 300 км!
.виплата репарацій!
чи, кулєба готовий, щось з цього, пропустити?
а я все жду, жду...
Позавчора про мирні перемовини - сказав Жовква ,вчора Єрмак , сьогодні вже Кулеба ....
Ну що ж чекаємо коли зеленоботи та тєлемарафон перевзуються і поміняють методички з "кофі в Криму " на " перестать стрелять ."
Але це закономірно - країна ,як а воює на кошти та зброю Заходу не може диктувати умови.
Захід не хоче перемоги України . Він хоче зупинити війну . Тому дивимося далі за продовженням вистави
Їм не потрібна війна на їхній землі, тому вони за знищення потенціалу росії.
А не за тимчасове "припинення війни".
компанії ЄС також не дуже далеко пішли особливо, працюють в раші, торгують з нею.... наш найбільший союзник Франція яка лобіювала зняття санкцій щодо титану... другий союзник Польща блокує наші товари що йдуть в ЄС... а орківські пропускає і більше того має логістичні хаби, де перегружають товари і які допомагають оркам обходити санкції
В цих умовах в раші 130 млрд.. військовий бюджет... 5 млн снарядів від Пн. Кореї.. дрони від Китаю та Ірану
А що маємо ми явно недостатнє виробництво власного озброєння... відсутність виробництва балістичних і крилатих ракет та ППО... фактично відсутність авіації....
І багато обітцянок про зброю... з яких літаки поки не надані і вже мова йде про 12 замість 50.... снаряди перший міліон від ЄС уже здувся.... другий міліон від Чехії перетворився на разі в 300 тис... Дозвіл від США ніби отримали на удари Атакамс по раші але десь тих ударів немає... що може бути новою пізд...шю від Байдена, яка вже була декілька раз...
Друге влада і зевиборці до завершення війни нікуди не дінуться і навіть після завершення війни якщо влада може і дінеться в чому я дуже сумніваюсь то зевиборці нікуди не дінуться, я не бачу особливої зміни менталітету більшості населення
і знову приведуть на виборах нового месію-паровоза який протяне до влади чергових п....... наєма, тищенко і т.д......... як це було 30 років до цього...
а) щоб її надав захід в необхідній кількості щоб вирівняти співвідношення з орками... наразі такого немає... обітцянок багато і анонсів але надходжень мало або вони розтягнуті в часі до 26 року...
б) ми самі виробляємо в достатній кількості.... як бачимо за 2 роки війни навіть те що можемо не виробляємо... а таке як ППО що може збивати балістику та авіацію то взаггалі не можемо виробляти
і тоді можливо вже ніхто не посміє посилати наших воїнів на мінні поля а ля жюков
цілком можливо навіть не зважати на ті всі укріплення, якщо туди не буде доставки продовльства і ***********.
И поставило дату.
Как это сделала Германия, которую путиноиды любят копировать.