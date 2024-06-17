"Слуга народа" Мережко об отзыве Ираком и Иорданией подписи под коммюнике Саммита мира: Могли поддаться на шантаж РФ
Страны, которые отозвали свою подпись под коммюнике Саммита мира, лишь ухудшили собственный имидж и проявили слабость. Они могли поддаться на шантаж РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net заявил нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.
Нардеп уверен, что единственное, на что это решение может негативно повлиять - это имидж той страны, которая "ведет себя непоследовательно и ненадежно, отзывая свою подпись".
Такие действия вызывают подозрение, что некоторые страны проявили слабость и поддались на шантаж или подкуп со стороны России", - отметил он.
Мережко утверждает - с такими странами вряд ли кто-то захочет иметь серьезные дела, поскольку в мировой политике ценится последовательность и стабильность позиции.
Как сообщалось, 16 июня во время Саммита Ирак и Иордания были в перечне стран-подписантов, однако сейчас на сайте МИД Швейцарии их нет в перечне подписантов. Офис президента проверяет информацию об отзывах подписей.
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Шантаж точно ні, а ось підкупом і обіцянкою нових вундервафель - цілком. Але такі дії насамперед показують, наскільки кацапам у реальності не насрати на цей саміт і на загальну думку країн.
Гораздо больше огорчает что среди стран бывшего совка (не считая стран Балтии) нас поддержала только Молдова. Грузия в лице ее Президента тоже подписала, но Саломэ там одна такая, а по факту Грузия уже союзник *****. Надеюсь когда нибудь бешеная русня нападет на условный Казахстан, и у нас будет аналогичный шанс выразить озабоченность и постоять в сторонке, с интересом наблюдая за бойней в степях средней Азии