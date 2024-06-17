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Новости
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"Слуга народа" Мережко об отзыве Ираком и Иорданией подписи под коммюнике Саммита мира: Могли поддаться на шантаж РФ

Глобальний саміт миру у Швейцарії

Страны, которые отозвали свою подпись под коммюнике Саммита мира, лишь ухудшили собственный имидж и проявили слабость. Они могли поддаться на шантаж РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net заявил нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Нардеп уверен, что единственное, на что это решение может негативно повлиять - это имидж той страны, которая "ведет себя непоследовательно и ненадежно, отзывая свою подпись".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай не участвовал в Саммите мира и не будет комментировать его результаты и итоговое коммюнике, - МИД

Такие действия вызывают подозрение, что некоторые страны проявили слабость и поддались на шантаж или подкуп со стороны России", - отметил он.

Мережко утверждает - с такими странами вряд ли кто-то захочет иметь серьезные дела, поскольку в мировой политике ценится последовательность и стабильность позиции.

Как сообщалось, 16 июня во время Саммита Ирак и Иордания были в перечне стран-подписантов, однако сейчас на сайте МИД Швейцарии их нет в перечне подписантов. Офис президента проверяет информацию об отзывах подписей.

Автор: 

Иордания (38) Ирак (312) Мережко Александр (50) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+4
чому вивертає від слів "слуга народу"?
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17.06.2024 13:12
+4
Що цей документ дає,яка його юридична легітимність?Черговий порожній воздух,щоб продати "корисним хом'ячкам" на телемарафоні? Резолюція Генеральної Асамблеї ООН ES‑11/6 «Принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, що лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні-141 країна ЗА 7- ПРОТИ.це юридично легітимний документ,який зобов'язує всіх його виконувати,а "позітівний кейс " Єрмака-глобальний саміт миру-це фікція,підміна понять і просто чергова піар-компанія для підтримки рейтингу Зеленського.
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17.06.2024 13:24
+3
Такі дії викликають підозру, що деякі країни проявили слабкість і піддалися на шантаж або підкуп з боку Росії", - зазначив він.

Шантаж точно ні, а ось підкупом і обіцянкою нових вундервафель - цілком. Але такі дії насамперед показують, наскільки кацапам у реальності не насрати на цей саміт і на загальну думку країн.
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17.06.2024 13:07
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Такі дії викликають підозру, що деякі країни проявили слабкість і піддалися на шантаж або підкуп з боку Росії", - зазначив він.

Шантаж точно ні, а ось підкупом і обіцянкою нових вундервафель - цілком. Але такі дії насамперед показують, наскільки кацапам у реальності не насрати на цей саміт і на загальну думку країн.
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17.06.2024 13:07 Ответить
чому вивертає від слів "слуга народу"?
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17.06.2024 13:12 Ответить
Бо за п'ять років "керування" країною небуло жодного закону, чи навіть випадку з боку цих тваринок на користь України.
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17.06.2024 13:15 Ответить
згоден, що і це теж ...
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17.06.2024 13:28 Ответить
Ірак - це шо як Афган? - тільки амери виидуть - до влади прииде ІГІЛ?
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17.06.2024 13:12 Ответить
Що цей документ дає,яка його юридична легітимність?Черговий порожній воздух,щоб продати "корисним хом'ячкам" на телемарафоні? Резолюція Генеральної Асамблеї ООН ES‑11/6 «Принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, що лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні-141 країна ЗА 7- ПРОТИ.це юридично легітимний документ,який зобов'язує всіх його виконувати,а "позітівний кейс " Єрмака-глобальний саміт миру-це фікція,підміна понять і просто чергова піар-компанія для підтримки рейтингу Зеленського.
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17.06.2024 13:24 Ответить
такфі ж шулєри як і зешобло
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17.06.2024 13:45 Ответить
я в начале очень удивился когда увидел их среди подписантов. Был шанс на Иорданию, она хоть и всегда в фарватере саудитов, но иногда балансирует. Ирак вообще какая то техническая ошибка видимо, они давно и плотно сидят на иранском кукане.
Гораздо больше огорчает что среди стран бывшего совка (не считая стран Балтии) нас поддержала только Молдова. Грузия в лице ее Президента тоже подписала, но Саломэ там одна такая, а по факту Грузия уже союзник *****. Надеюсь когда нибудь бешеная русня нападет на условный Казахстан, и у нас будет аналогичный шанс выразить озабоченность и постоять в сторонке, с интересом наблюдая за бойней в степях средней Азии
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17.06.2024 14:03 Ответить
Отозвать подпись или не подписать две разные вещи. Интересно во что это обошлось Ху...лостану
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17.06.2024 14:11 Ответить
Слуга народу" Мережко про відкликання Іраком та Йорданією підпису під комюніке Саміту миру: Могли піддатися на шантаж РФ. а може відчули шантаж в самій куйні,котру придумало фсб ,для втілення своєю агентурою при ОП і яка реального миру,та безпеки Україні і її народу не принесе від слова "взагалі" а є ширмою,за якою буде дуже вигідно продовжувати довго війну проти України ,чинити геноцид українців і руйнувати Україну
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17.06.2024 14:36 Ответить
 
 