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Кремль дестабилизирует Европу с помощью кибератак и даже политических убийств, - Бербок

бербок

Агрессия РФ направлена не только на Украину, но и на Европу. Российский диктатор Владимир Путин пытается разрушить мир на континенте, дестабилизирует ситуацию кибератаками и политическими убийствами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Süddeutsche Zeitung заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Мы слишком долго были наивными, закрывая глаза на жестокость Путина. Кремль дестабилизирует Европу с помощью кибератак и даже политических убийств. Война Путина также направлена против нас. Он хочет разрушить мирный порядок в Европе, а вместе с ним как можно больше либеральных демократий", - заявила она.

Бербок отметила, что у диктатора РФ есть крайне правые и левые приспешники в европейских парламентах, которые берут на себя его пропаганду "один в один".

Бербок отметила, что опасается российского влияния на немецкие федеральные выборы 2025 года.

Напомним, Бербок предупредила о последствиях сокращения помощи Украине.

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Автор: 

путин владимир (31328) россия (95687) Анналена Бербок (348)


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Ну то пропоную обʼєднатися і війсковим чином разом знищити ***** ... Потрібно зібрати 3+ млн озброєних до зубів солдат і московія впаде і розпадеться
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17.06.2024 14:04 Ответить
 
 