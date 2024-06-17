Наем иностранцев для диверсий в Европе является новой тактикой РФ, - руководитель чешской спецслужбы Куделка

Наем иностранцев для совершения преступлений в Европе, как это было в случае с поджогом автобусных гаражей пражской транспортной компании, является новой российской тактикой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CT24, об этом заявил директор Информационной службы безопасности (BIS) Чехии Михал Куделка.

По словам главы чешской контрразведки, злоумышленник мог даже не знать, что его наняла российская сторона. Он считает, что Москва продолжит такой подход.

"То, что следы этой атаки ведут в Россию, это, конечно, не просто предположение, за этим стоит разведка. Хотя в целом сам злоумышленник в подобных случаях может даже не знать, что он завербован российской стороной", - отметил Куделка. По его словам, такая тактика позволяет россиянам дистанцироваться от действий нападающих.

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Куделка отметил, что подобным образом действуют исламисты, которые вербуют через Интернет.

"Но если исламисты пытаются радикализироваться через религию, россияне делают это через деньги, но суть - одна", - добавил он.

По словам главы BIS, попытку нападения на автобусный парк нельзя недооценивать.

"Если бы удалось все, что было запланировано, то мог бы загореться весь автобусный парк. Кроме угрозы работникам депо, это повлекло бы огромные материальные убытки, могли бы возникнуть значительные осложнения в пражском движении, многие поезда не могли бы курсировать на следующий день, и, конечно, могло быть возможное влияние на выборы, которые начались в этот день", - сказал Куделка.

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"Я не знаю, почему россияне наняли южноамериканца для атаки в Чехии. Можно высказывать разные версии: например, причиной могло быть то, что они спешили провести акцию, потому что нападение должно было произойти перед выборами в Европарламент, и этот человек был доступен. Но, безусловно, объяснений может быть больше", - отметил глава BIS.

В воскресенье министр юстиции Чехии Павел Блажек заявил, что колумбийский подозреваемый в теракте в Праге не был профессиональным агентом, скорее всего, - любителем. Поэтому его расследование не должно длиться долго.

Неделю назад суд отправил 26-летнего мужчину под стражу. Согласно предварительному заявлению премьер-министра Петра Фиалы, подозрения о причастности российских спецслужб расследуются, вероятность высока.

Информационная служба безопасности Чехии пишет, что, как и спецслужбы других стран, получает все больше однозначной информации о деятельности российских спецслужб, которые пытаются вербовать людей за пределами России, готовых совершать за деньги диверсии на территории европейских государств.

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Ранее сообщалось, что на территории Европы Россия готовится проводить различные виды диверсий. От взрывов, поджогов - до другого повреждения инфраструктуры. При этом считаться с возможными жертвами среди гражданского населения россияне не собираются.