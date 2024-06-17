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Наем иностранцев для диверсий в Европе является новой тактикой РФ, - руководитель чешской спецслужбы Куделка

Міхал Куделка

Наем иностранцев для совершения преступлений в Европе, как это было в случае с поджогом автобусных гаражей пражской транспортной компании, является новой российской тактикой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CT24, об этом заявил директор Информационной службы безопасности (BIS) Чехии Михал Куделка.

По словам главы чешской контрразведки, злоумышленник мог даже не знать, что его наняла российская сторона. Он считает, что Москва продолжит такой подход.

"То, что следы этой атаки ведут в Россию, это, конечно, не просто предположение, за этим стоит разведка. Хотя в целом сам злоумышленник в подобных случаях может даже не знать, что он завербован российской стороной", - отметил Куделка. По его словам, такая тактика позволяет россиянам дистанцироваться от действий нападающих.

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Куделка отметил, что подобным образом действуют исламисты, которые вербуют через Интернет.

"Но если исламисты пытаются радикализироваться через религию, россияне делают это через деньги, но суть - одна", - добавил он.

По словам главы BIS, попытку нападения на автобусный парк нельзя недооценивать.

"Если бы удалось все, что было запланировано, то мог бы загореться весь автобусный парк. Кроме угрозы работникам депо, это повлекло бы огромные материальные убытки, могли бы возникнуть значительные осложнения в пражском движении, многие поезда не могли бы курсировать на следующий день, и, конечно, могло быть возможное влияние на выборы, которые начались в этот день", - сказал Куделка.

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"Я не знаю, почему россияне наняли южноамериканца для атаки в Чехии. Можно высказывать разные версии: например, причиной могло быть то, что они спешили провести акцию, потому что нападение должно было произойти перед выборами в Европарламент, и этот человек был доступен. Но, безусловно, объяснений может быть больше", - отметил глава BIS.

В воскресенье министр юстиции Чехии Павел Блажек заявил, что колумбийский подозреваемый в теракте в Праге не был профессиональным агентом, скорее всего, - любителем. Поэтому его расследование не должно длиться долго.

Неделю назад суд отправил 26-летнего мужчину под стражу. Согласно предварительному заявлению премьер-министра Петра Фиалы, подозрения о причастности российских спецслужб расследуются, вероятность высока.

Информационная служба безопасности Чехии пишет, что, как и спецслужбы других стран, получает все больше однозначной информации о деятельности российских спецслужб, которые пытаются вербовать людей за пределами России, готовых совершать за деньги диверсии на территории европейских государств.

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Ранее сообщалось, что на территории Европы Россия готовится проводить различные виды диверсий. От взрывов, поджогов - до другого повреждения инфраструктуры. При этом считаться с возможными жертвами среди гражданского населения россияне не собираются.

Автор: 

Европа (1871) россия (95687) Чехия (1728) диверсия (300)


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Ви (європейці) ,головне,вчасно сплачуйте за газ і нафтопродукти кацапстану.
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17.06.2024 17:01 Ответить
Вважаю що ми маємо платити кацапам за виконання судових вироків стосовно військових злочинців та зрадників які знаходяться в **********. Це дешевше ніж відправляти туди ліквідаторів.
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17.06.2024 17:10 Ответить
нічого нового....:
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....

раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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17.06.2024 17:23 Ответить
Ну вас и отношение к понятию новое. Московия этим занимается с 1917 года, а сейчас просто бабло разворовывает, причем тупо, в связи со своей некомпетентностью. Ну как Ху...ло в Дрездене
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17.06.2024 17:44 Ответить
Вот тебе и на! Хоть и чех, а смотри как догадался и первым! Ну в точку. Во какие гады кацапы то оказались! Стоило два дня пива не попить---и сразу умнеют.
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17.06.2024 21:21 Ответить
головне продовжувати платити рашці за газ і пускати більше кацапів до Європи. І дивитися в очі пуйлу
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18.06.2024 02:30 Ответить
Цікаво, коли вже принаймні Європа подивиться на владу кацапстану відкритими очима? А ще складається враження, що їхні аналітики водночас усі померли. Вже ж пуйло показав себе з усіх боків, але висновків роблять дуже мало.
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18.06.2024 07:36 Ответить
 
 