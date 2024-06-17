В больнице умер мужчина, раненный на прошлой неделе во время обстрела Полтавщины

На Полтавщине умер мужчина, который был ранен на прошлой неделе в результате обстрела оккупантов.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в больнице умер гражданский мужчина, получивший ранения в результате вражеской атаки на прошлой неделе. Соболезнования родным и близким. Враг обязательно будет наказан за каждую невинную жертву этой войны", - говорится в сообщении.

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Как напомнил глава ОВА, на прошлой неделе россияне атаковали Миргородский район. Ранения получил мужчина, врачам пришлось ампутировать ему руку.

Также было повреждено около десятка частных зданий.

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Напомним, сегодня, 17 июня, россияне атаковали Полтавскую область. В Полтавском районе - попадание в гражданскую инфраструктуру, есть пострадавшие. По состоянию на 16.39 сообщалось, что количество раненых в результате удара по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе возросло до 12 человек.