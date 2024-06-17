В больнице умер мужчина, раненный на прошлой неделе во время обстрела Полтавщины
На Полтавщине умер мужчина, который был ранен на прошлой неделе в результате обстрела оккупантов.
Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, в больнице умер гражданский мужчина, получивший ранения в результате вражеской атаки на прошлой неделе. Соболезнования родным и близким. Враг обязательно будет наказан за каждую невинную жертву этой войны", - говорится в сообщении.
Как напомнил глава ОВА, на прошлой неделе россияне атаковали Миргородский район. Ранения получил мужчина, врачам пришлось ампутировать ему руку.
Также было повреждено около десятка частных зданий.
Напомним, сегодня, 17 июня, россияне атаковали Полтавскую область. В Полтавском районе - попадание в гражданскую инфраструктуру, есть пострадавшие. По состоянию на 16.39 сообщалось, что количество раненых в результате удара по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе возросло до 12 человек.
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РигоАНАЛИ з ВРУ, до цього приклали немало грошей і пропаганди рашиської! Наслідки їх дій, очевидні для Українців!!
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