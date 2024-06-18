В вопросе возвращения украинцев из-за границы необходимо найти правильные слова и инструменты, их нельзя "дожимать", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "правильные инструменты и взаимодействие" поощрят украинцев возвращаться из-за границы на Родину.

Об этом он сказал на пресс-конференции с первой леди Украины Еленой Зеленской относительно 4-го Саммита первых леди и джентльменов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Надо найти правильные слова, правильные инструменты и правильное взаимодействие. Здесь (в вопросе возвращения украинцев, - ред.) нельзя дожимать", - отметил Кулеба.

В то же время министр не объяснил, о каких инструментах идет речь.

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По его словам, общение с правительствами стран, в которых сейчас находится больше всего украинских граждан, свидетельствует, что, с одной стороны, они довольны тем, что украинцы у них живут, работают и адаптируются в их обществах, а с другой - они хотят помочь вернуть их.

"Они (правительства стран пребывания украинцев, - ред.) сами находятся в очень узком пространстве для маневра, потому что ты не можешь делать это принудительно. И так же и для нас", - отметил глава МИД.

Кулеба отметил, что среди общего количества украинцев за рубежом есть люди, которым некуда вернуться или не могут этого сделать из-за болезни, необходимости ухода за близкими и других подобных острых гуманитарных вопросов.

"Я думаю, если эту группу отставить в сторону, для остальных украинцев, которые сейчас за границей, мы все присутствующие в этом зале, те, кто сегодня сдает сессию в университетах, ходят на работу в полях, на заводах, в бизнесе, наглядное доказательство того, что в Украине можно жить, развиваться и растить детей", - добавил украинский министр.

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Ранее сообщалось, что Европейская Комиссия предлагает продлить временную защиту для украинских беженцев еще на год - до марта 2026 года.