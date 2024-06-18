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В вопросе возвращения украинцев из-за границы необходимо найти правильные слова и инструменты, их нельзя "дожимать", - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "правильные инструменты и взаимодействие" поощрят украинцев возвращаться из-за границы на Родину.

Об этом он сказал на пресс-конференции с первой леди Украины Еленой Зеленской относительно 4-го Саммита первых леди и джентльменов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Надо найти правильные слова, правильные инструменты и правильное взаимодействие. Здесь (в вопросе возвращения украинцев, - ред.) нельзя дожимать", - отметил Кулеба.

В то же время министр не объяснил, о каких инструментах идет речь.

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По его словам, общение с правительствами стран, в которых сейчас находится больше всего украинских граждан, свидетельствует, что, с одной стороны, они довольны тем, что украинцы у них живут, работают и адаптируются в их обществах, а с другой - они хотят помочь вернуть их.

"Они (правительства стран пребывания украинцев, - ред.) сами находятся в очень узком пространстве для маневра, потому что ты не можешь делать это принудительно. И так же и для нас", - отметил глава МИД.

Кулеба отметил, что среди общего количества украинцев за рубежом есть люди, которым некуда вернуться или не могут этого сделать из-за болезни, необходимости ухода за близкими и других подобных острых гуманитарных вопросов.

"Я думаю, если эту группу отставить в сторону, для остальных украинцев, которые сейчас за границей, мы все присутствующие в этом зале, те, кто сегодня сдает сессию в университетах, ходят на работу в полях, на заводах, в бизнесе, наглядное доказательство того, что в Украине можно жить, развиваться и растить детей", - добавил украинский министр.

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Ранее сообщалось, что Европейская Комиссия предлагает продлить временную защиту для украинских беженцев еще на год - до марта 2026 года.

Автор: 

беженцы (1645) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+33
Грошей нема, свободи нема, що ти хочеш запропонувати? Брати лопати і йти на танки?
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18.06.2024 15:17
+24
кулєба, холуй єрмачини, дав задню?
це ж воно підписало наказ, почати кошмарити українців в посольствах і консульствах.
навіть дітей, 17 річних.
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18.06.2024 15:23
+17
Навіщо повертатися в воюючу, корумповану, поліційну країну, де немає прав і свобод, жодного захисту майна чи життя громадян, постійне зростання цін та тарифів на все, світло за графіком, мізерні зарплати і ніяких перспектив у найближчому майбутньому? Людина має лише одне життя і вона прагне жити, а не існувати, отже, повертатися в це пекло немає жодного сенсу.
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18.06.2024 15:31
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Грошей нема, свободи нема, що ти хочеш запропонувати? Брати лопати і йти на танки?
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18.06.2024 15:17 Ответить
Ой а що Кулебу не пустили до імітації на форумі міру імені ЄЗЕопи? Там Жовква міністр дипломатії у ВТАРОЙ ПАЛАВІНКІ ЗЕ-ПРезедентишка??
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18.06.2024 15:35 Ответить
Скумбрію по 8 грн....
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18.06.2024 16:30 Ответить
Просто насолоду відчуваю від того, що хоча б до деяких українців хтиві ручечки влади не в змозі дотягтись!
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18.06.2024 15:33 Ответить
Зате за кордоном дотягуються ще більш хтиві лапи криміналу та місцевих збоченців.
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18.06.2024 15:41 Ответить
Кiньську
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18.06.2024 15:40 Ответить
Кулебо! Тобі вже ніхто, ніколи та ні за яких умов не повірить! Так шо можеш нічого не шукати
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18.06.2024 15:19 Ответить
ЗЕ-влада може повернути з-за кордону тільки таких як Арестович!
Але сам народ не забажає таких "повернантів".
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18.06.2024 15:23 Ответить
Чому? З нього вийшла б чудова шкурка. Зробити з неї абажур для лампи і зе! в офіс поставити як нагадування про вічне.
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18.06.2024 15:46 Ответить
Тобі зараз не вистачає тих, з кого би вийшла "чудова шкурка"?
Тими абажурами можна забезпечити УСІ кабінети чиновників в державі.
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18.06.2024 15:50 Ответить
кулєба, холуй єрмачини, дав задню?
це ж воно підписало наказ, почати кошмарити українців в посольствах і консульствах.
навіть дітей, 17 річних.
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18.06.2024 15:23 Ответить
Він відмазував свого першого, пряму креатуру єрмака.
Але на тому папірці підпис не кулеби
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18.06.2024 15:26 Ответить
Я з вами згодна, окрiм того, що 17-рiчних називають дiтьми...
Якi дiти в такому вiцi?! То давайте до 27 рокiв називати дiтьми...
Мiй батько у 18 рокiв в 1943 роцi пiшов воювати i не "воював"
у тилу або при штабi, а був связистом на передовiй. Закiнчив вiйну в 45 роцi у Польщi...
А зараз дiти дорослiшають бистрiше нiж навiть мое поколiння...
Так що мене завжди дивуе, коли називають дорослих парубкiв дiтьми...
То для кожного з нас нашi дiти зостануться дiтьми скiльки би не було
iм рокiв i в 60 рокiв вони будуть нашими дiточками...
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19.06.2024 09:24 Ответить
У ЄС хочуть повернути тих, хто допомогу отримує. А якщо людина знайшла собі роботу, знімає житло і нічого від тої країни не вимагає, то їм це навіть і вигідно - податки платяться.
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18.06.2024 15:25 Ответить
Налоги у нас платят только слабаки. Так шо, если не слабак, вертайся. Только, до 40-ка лет. Нам от тех ссыкунов только дети надо.
А старых, выехавших, пердунов как говорится, умерла, так умерла. Переплачем
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18.06.2024 19:31 Ответить
)) не верно.
Европа НИКОГО не хочет возвращать!!!

Например, пару дней назад власть Швеции приняло законодательную норму : внести украинских беженцев в в реестр населения !!!
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18.06.2024 20:29 Ответить
ти вже знайшов правильні слова для батальйону монако.
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18.06.2024 15:28 Ответить
після твого розпорядження як голови МЗС про відмову надання консульських послуг, навіть ще коли закон не вступив в силу.. оце домовляння?
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18.06.2024 15:28 Ответить
Вилізло ! Таке враження що зелені всі повні неадеквати ! Дось того що в армії повний совок і нестача зброї, зарплатня 500 дол. тай ще й командири такіж некомпетентні неадеквати... кум, сват, брат... ЗРОБІТЬ ЖЕ ЛЮДЯМ СПРАВЖНЮ ПРОФЕСІЙНУ АРМІЮ ! ДАЙТЕ ЗАРПЛАТУ МИНИМУМ 10тис. дол., вибір зброї і оснанащення. Змініть вертикально-горизонтальні зв'язки, а не те що зараз, що немає постекшнревью і відповідальності начальників. Зробили з солдата раба і постійно його пригижують... Так не повинно бути... А подивитись на тил, повний бардак і чиновницько-ментовське свавілля. Немає науково-обгрунтованого підходу до організації управління. Немає елементарного порядку і відповідальності ! Ну, як таке може бути?! Чим відповідальніша посада, тим більш безсовісний ідіот на ній сидить !??
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18.06.2024 15:29 Ответить
Чого захотіли! "пєрвим дєлом" вчителям по 4000 баксів, а "всьо остальноє потом".
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18.06.2024 15:51 Ответить
Читаєш отакі олігофренські висєри і розумієш звідки в цій країні президент Зеленський. От бачте як у дебіла все просто - дайте зарплату "МИНИМУМ 10тис. дол" і все наладиться...
Ск, як же все просто, ніхто й не догадався...
Який же пістець...
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18.06.2024 16:01 Ответить
Поддерживаю.
Метод исполнения:
1. Вернуть Залужного.
2. Порошенко премьером.
3. Власть В.Р
4. Налоги 50% (зарплату ВСУ 400 тысяч)
Согласны?
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18.06.2024 19:35 Ответить
А та кулеба вже повернула
СВОЮ сім'ю зза кордону ?
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18.06.2024 15:31 Ответить
Навіщо повертатися в воюючу, корумповану, поліційну країну, де немає прав і свобод, жодного захисту майна чи життя громадян, постійне зростання цін та тарифів на все, світло за графіком, мізерні зарплати і ніяких перспектив у найближчому майбутньому? Людина має лише одне життя і вона прагне жити, а не існувати, отже, повертатися в це пекло немає жодного сенсу.
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18.06.2024 15:31 Ответить
Треба знайти правильні слова, правильні інструменти і правильну взаємодію .Для цього в Україні має бути правильна українська влада .а не "зелені грабіжники і зрадники" котрі неправильними діями довели стан речей в державі до такого, яким він зараз є.
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18.06.2024 15:34 Ответить
Кулеба,дасть Бог виграєм війну і ми вас всіх ,зелених покидьків,"дотиснем",і молітся,щоб все,для вас,закінчилося Менською колонією-це буде найкращим виходом для вас.
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18.06.2024 15:35 Ответить
Кулеба так и не понял, что украинцы - свободные люди. Они вернутся только, если сами захотят. А они не хотят. Я знаю таких, что уже никогда не вернутся после запрета в получении паспортов. Обиделись люди, имеют на это право. Может организуете саммит "Е-домому" или "Е-Батьківщина"? Расслабтесь, принесите людям извинения за свою тупость и ложь. Может кто-нибудь вас простит.
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18.06.2024 15:35 Ответить
Спочатку хай виконає хоча б ті обіцянки-цяцянки, які сам же і робив, а саме: видасть документи тим, хто замовив їх до 23го квітня. Бо виходить дивна ситуація: новий паспорт виписаний, але отримати я його не можу, бо ДП Документ вирішило нікому з чоловіків не видавати документи, навіть тим, хто подав заяву до тої сумнозвісної постанови. Тобто у мене є документ, який я не можу ні отримати, ні знищити через заяву, і яким в теорії може користуватись якась гнида.

Довіри до МЗС, як і до влади в цілому, немає, а тому краще вже я на чужбині посиджу, доки зелені при владі. Будуть вибори - проголосую тут. І то, звичайно, якщо "вумний нарід" знову не вибере зелень, ригів чи іншу сволоту...
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18.06.2024 15:37 Ответить
Так він правий - в Україні можно жити !!!! Але ----- КОЛИ БУДЕ В КОЖНОГО ЗАРПЛАТА ЯК МІНІМУМ КУЛЕБИ !!! ТА ІНШІ ВКУМНЯШКИ ЗА РАХУНОК УКРАЇНЦІВ !!!!
ДАЛІ ОДНІ МАТЮКИ !!!! НУ ШО ВОНИ ГОРОДЯТЬ НЕДОНЯНЧЕНІ ??!!!!!
ХАЙ ПОЧИТАЄ ДУМКИ ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА СОЦПОЛІТИ ЧИ ЯК ТАМ ПРАВИЛЬНО ----- ПЕНСІЙ НЕ БУДЕ !!!!! ОТАКОЇ !!!! ПОВЕРТАЙТЕСЯ
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18.06.2024 15:41 Ответить
мы все присутствующие в этом зале, те, кто сегодня сдает сессию в университетах, ходят на работу в полях, на заводах, в бизнесе, наглядное доказательство того - как жить не хотелось бы.
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18.06.2024 15:44 Ответить
https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/bijki-z-medikami-vikradennya-ta-mobilizatsiya-lyudej-z-invalidnistyu-scho-stalosya-u-najskandalnishih-ttsk-ukraini.htm
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18.06.2024 15:49 Ответить
Ага! Зараз готують повернення "видатного шоумена" - "весільного генерала" усіх тусовок дурноватої попси - Влада Ями, який втік в Америку на початку війни як пацюк ганебний, а там з'ясувалося що він абсолютно бездарний і недієздатний. В "експерти" придурка там не запрошують, заробити не може бо дурне і ліниве. І що йому лишається? Ага! "Любити Україну" і її дебільну публіку...
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18.06.2024 15:49 Ответить
100%:
"Спочатку хай виконає хоча б ті обіцянки-цяцянки, які сам же і робив, а саме: видасть документи тим, хто замовив їх до 23го квітня. Бо виходить дивна ситуація: новий паспорт виписаний, але отримати я його не можу, бо ДП Документ вирішило нікому з чоловіків не видавати документи, навіть тим, хто подав заяву до тої сумнозвісної постанови."
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18.06.2024 15:54 Ответить
Рыбе дали слово.
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18.06.2024 16:06 Ответить
Порядні люди з "зеленою владою" відмовляються мати будь яку справу. Бо це, образно кажучи, жадібні свині які жеруть все підряд і все перетворюють в гівно.
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18.06.2024 16:07 Ответить
пнхпдр
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18.06.2024 16:10 Ответить
Висловлювання дикого та безуглой, та інших "експертів" заохочуть поверненню
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18.06.2024 16:12 Ответить
Щось завелику групу він хоче відставити вбік ...
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18.06.2024 16:33 Ответить
Вони не повернуться, забудь. Коли все закінчиться і відкриються кордони виїде ще теж дуже багато.
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18.06.2024 17:01 Ответить
и смех и грех. Сперва отрезали их, теперь про нельзя дожимать. Вот это я понимаю прозорливость. Стратеги.
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18.06.2024 17:37 Ответить
Вирішили дотиснути,а потім передумали.
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18.06.2024 18:00 Ответить
У питанні повернення українців : їдіть нах...й , виб** дкі зеленські, разом з 🤡... от тоді може , хтось і повернеться в Україну , нема слів вже ,прокляті швондери !!!
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18.06.2024 18:46 Ответить
Тут высылать, и высылать еще надо, без возможности возврата, а он про возвращение какое то говорит...
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18.06.2024 19:10 Ответить
Сперва навешали Долгов на АС, потом подняли с 22г тариф в три раза, потом что бы народ не бунтовал отключаете свет. Так поднимите за газ и воду, в Украину не то что не вернутся и оставшиеся уедут.

К зеленым ворюгам и к предателям Ермакам и Татаровым ни кто возвращаться не захочет
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18.06.2024 20:41 Ответить
хотів кинути каменюку в сторону Кулеби та його Ко але почитав інші коменти... ту гору каміння я не перевершу.
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19.06.2024 01:31 Ответить
Уже бегом бегу, с места где меня всем обеспечивают, в то где света либо нет, либо за него надо платить 4,32 грн за киловатт!
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05.07.2024 14:39 Ответить
 
 