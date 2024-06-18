В вопросе возвращения украинцев из-за границы необходимо найти правильные слова и инструменты, их нельзя "дожимать", - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "правильные инструменты и взаимодействие" поощрят украинцев возвращаться из-за границы на Родину.
Об этом он сказал на пресс-конференции с первой леди Украины Еленой Зеленской относительно 4-го Саммита первых леди и джентльменов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Надо найти правильные слова, правильные инструменты и правильное взаимодействие. Здесь (в вопросе возвращения украинцев, - ред.) нельзя дожимать", - отметил Кулеба.
В то же время министр не объяснил, о каких инструментах идет речь.
По его словам, общение с правительствами стран, в которых сейчас находится больше всего украинских граждан, свидетельствует, что, с одной стороны, они довольны тем, что украинцы у них живут, работают и адаптируются в их обществах, а с другой - они хотят помочь вернуть их.
"Они (правительства стран пребывания украинцев, - ред.) сами находятся в очень узком пространстве для маневра, потому что ты не можешь делать это принудительно. И так же и для нас", - отметил глава МИД.
Кулеба отметил, что среди общего количества украинцев за рубежом есть люди, которым некуда вернуться или не могут этого сделать из-за болезни, необходимости ухода за близкими и других подобных острых гуманитарных вопросов.
"Я думаю, если эту группу отставить в сторону, для остальных украинцев, которые сейчас за границей, мы все присутствующие в этом зале, те, кто сегодня сдает сессию в университетах, ходят на работу в полях, на заводах, в бизнесе, наглядное доказательство того, что в Украине можно жить, развиваться и растить детей", - добавил украинский министр.
Ранее сообщалось, что Европейская Комиссия предлагает продлить временную защиту для украинских беженцев еще на год - до марта 2026 года.
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Але сам народ не забажає таких "повернантів".
Тими абажурами можна забезпечити УСІ кабінети чиновників в державі.
це ж воно підписало наказ, почати кошмарити українців в посольствах і консульствах.
навіть дітей, 17 річних.
Але на тому папірці підпис не кулеби
Якi дiти в такому вiцi?! То давайте до 27 рокiв називати дiтьми...
Мiй батько у 18 рокiв в 1943 роцi пiшов воювати i не "воював"
у тилу або при штабi, а був связистом на передовiй. Закiнчив вiйну в 45 роцi у Польщi...
А зараз дiти дорослiшають бистрiше нiж навiть мое поколiння...
Так що мене завжди дивуе, коли називають дорослих парубкiв дiтьми...
То для кожного з нас нашi дiти зостануться дiтьми скiльки би не було
iм рокiв i в 60 рокiв вони будуть нашими дiточками...
А старых, выехавших, пердунов как говорится, умерла, так умерла. Переплачем
Европа НИКОГО не хочет возвращать!!!
Например, пару дней назад власть Швеции приняло законодательную норму : внести украинских беженцев в в реестр населения !!!
Ск, як же все просто, ніхто й не догадався...
Який же пістець...
Метод исполнения:
1. Вернуть Залужного.
2. Порошенко премьером.
3. Власть В.Р
4. Налоги 50% (зарплату ВСУ 400 тысяч)
Согласны?
СВОЮ сім'ю зза кордону ?
Довіри до МЗС, як і до влади в цілому, немає, а тому краще вже я на чужбині посиджу, доки зелені при владі. Будуть вибори - проголосую тут. І то, звичайно, якщо "вумний нарід" знову не вибере зелень, ригів чи іншу сволоту...
ДАЛІ ОДНІ МАТЮКИ !!!! НУ ШО ВОНИ ГОРОДЯТЬ НЕДОНЯНЧЕНІ ??!!!!!
ХАЙ ПОЧИТАЄ ДУМКИ ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА СОЦПОЛІТИ ЧИ ЯК ТАМ ПРАВИЛЬНО ----- ПЕНСІЙ НЕ БУДЕ !!!!! ОТАКОЇ !!!! ПОВЕРТАЙТЕСЯ
"Спочатку хай виконає хоча б ті обіцянки-цяцянки, які сам же і робив, а саме: видасть документи тим, хто замовив їх до 23го квітня. Бо виходить дивна ситуація: новий паспорт виписаний, але отримати я його не можу, бо ДП Документ вирішило нікому з чоловіків не видавати документи, навіть тим, хто подав заяву до тої сумнозвісної постанови."
К зеленым ворюгам и к предателям Ермакам и Татаровым ни кто возвращаться не захочет