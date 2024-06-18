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У питанні повернення українців з-за кордону необхідно знайти правильні слова й інструменти, їх не можна "дотискати", - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "правильні інструменти й взаємодія" заохотять українців повертатися з-за кордону на Батьківщину.

Про це він сказав на пресконференції з першою леді України Оленою Зеленською щодо 4-го Саміту перших леді та джентльменів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Треба знайти правильні слова, правильні інструменти і правильну взаємодію. Тут (у питанні повернення українців - ред.) не можна дотискати", – зазначив Кулеба.

Водночас міністр не пояснив, про які інструменти йдеться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський узаконив видачу закордонних паспортів українським біженцям за кордоном

За його словами, спілкування з урядами країн, в яких зараз перебуває найбільше українських громадян, свідчить, що, з одного боку, вони задоволені тим, що українці у них живуть, працюють і адаптуються в їхніх суспільствах, а з другого – вони хочуть допомогти повернути їх.

"Вони (уряди країн перебування українців - ред.) самі знаходяться в дуже вузькому просторі для маневру, тому що ти не можеш робити це примусово. І так само й для нас", – зауважив очільник МЗС.

Кулеба зазначив, що серед загальної кількості українців за кордоном є люди, які не мають куди повернутися або не можуть цього зробити через хворобу, необхідність догляду за близькими та інші подібні гострі гуманітарні питання.

"Я думаю, якщо цю групу відставити вбік, для решти українців, які зараз за кордоном, ми всі присутні в цій залі, ті, хто сьогодні складає сесію в університетах, ходять на роботу в полях, на заводах, у бізнесі, наочний доказ того, що в Україні можна жити, розвиватися і ростити дітей", – додав український міністр.

Читайте також: "Сьогодні ми не можемо примушувати, але підтримаємо": Зеленський закликав біженців повертатися в Україну 

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців ще на рік – до березня 2026 року.

Автор: 

біженці (1876) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+33
Грошей нема, свободи нема, що ти хочеш запропонувати? Брати лопати і йти на танки?
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18.06.2024 15:17
+24
кулєба, холуй єрмачини, дав задню?
це ж воно підписало наказ, почати кошмарити українців в посольствах і консульствах.
навіть дітей, 17 річних.
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18.06.2024 15:23
+17
Навіщо повертатися в воюючу, корумповану, поліційну країну, де немає прав і свобод, жодного захисту майна чи життя громадян, постійне зростання цін та тарифів на все, світло за графіком, мізерні зарплати і ніяких перспектив у найближчому майбутньому? Людина має лише одне життя і вона прагне жити, а не існувати, отже, повертатися в це пекло немає жодного сенсу.
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18.06.2024 15:31
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Грошей нема, свободи нема, що ти хочеш запропонувати? Брати лопати і йти на танки?
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18.06.2024 15:17 Відповісти
Ой а що Кулебу не пустили до імітації на форумі міру імені ЄЗЕопи? Там Жовква міністр дипломатії у ВТАРОЙ ПАЛАВІНКІ ЗЕ-ПРезедентишка??
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18.06.2024 15:35 Відповісти
Скумбрію по 8 грн....
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18.06.2024 16:30 Відповісти
Просто насолоду відчуваю від того, що хоча б до деяких українців хтиві ручечки влади не в змозі дотягтись!
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18.06.2024 15:33 Відповісти
Зате за кордоном дотягуються ще більш хтиві лапи криміналу та місцевих збоченців.
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18.06.2024 15:41 Відповісти
Кiньську
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18.06.2024 15:40 Відповісти
Кулебо! Тобі вже ніхто, ніколи та ні за яких умов не повірить! Так шо можеш нічого не шукати
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18.06.2024 15:19 Відповісти
ЗЕ-влада може повернути з-за кордону тільки таких як Арестович!
Але сам народ не забажає таких "повернантів".
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18.06.2024 15:23 Відповісти
Чому? З нього вийшла б чудова шкурка. Зробити з неї абажур для лампи і зе! в офіс поставити як нагадування про вічне.
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18.06.2024 15:46 Відповісти
Тобі зараз не вистачає тих, з кого би вийшла "чудова шкурка"?
Тими абажурами можна забезпечити УСІ кабінети чиновників в державі.
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18.06.2024 15:50 Відповісти
кулєба, холуй єрмачини, дав задню?
це ж воно підписало наказ, почати кошмарити українців в посольствах і консульствах.
навіть дітей, 17 річних.
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18.06.2024 15:23 Відповісти
Він відмазував свого першого, пряму креатуру єрмака.
Але на тому папірці підпис не кулеби
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18.06.2024 15:26 Відповісти
Я з вами згодна, окрiм того, що 17-рiчних називають дiтьми...
Якi дiти в такому вiцi?! То давайте до 27 рокiв називати дiтьми...
Мiй батько у 18 рокiв в 1943 роцi пiшов воювати i не "воював"
у тилу або при штабi, а був связистом на передовiй. Закiнчив вiйну в 45 роцi у Польщi...
А зараз дiти дорослiшають бистрiше нiж навiть мое поколiння...
Так що мене завжди дивуе, коли називають дорослих парубкiв дiтьми...
То для кожного з нас нашi дiти зостануться дiтьми скiльки би не було
iм рокiв i в 60 рокiв вони будуть нашими дiточками...
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19.06.2024 09:24 Відповісти
У ЄС хочуть повернути тих, хто допомогу отримує. А якщо людина знайшла собі роботу, знімає житло і нічого від тої країни не вимагає, то їм це навіть і вигідно - податки платяться.
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18.06.2024 15:25 Відповісти
Налоги у нас платят только слабаки. Так шо, если не слабак, вертайся. Только, до 40-ка лет. Нам от тех ссыкунов только дети надо.
А старых, выехавших, пердунов как говорится, умерла, так умерла. Переплачем
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18.06.2024 19:31 Відповісти
)) не верно.
Европа НИКОГО не хочет возвращать!!!

Например, пару дней назад власть Швеции приняло законодательную норму : внести украинских беженцев в в реестр населения !!!
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18.06.2024 20:29 Відповісти
ти вже знайшов правильні слова для батальйону монако.
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18.06.2024 15:28 Відповісти
після твого розпорядження як голови МЗС про відмову надання консульських послуг, навіть ще коли закон не вступив в силу.. оце домовляння?
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18.06.2024 15:28 Відповісти
Вилізло ! Таке враження що зелені всі повні неадеквати ! Дось того що в армії повний совок і нестача зброї, зарплатня 500 дол. тай ще й командири такіж некомпетентні неадеквати... кум, сват, брат... ЗРОБІТЬ ЖЕ ЛЮДЯМ СПРАВЖНЮ ПРОФЕСІЙНУ АРМІЮ ! ДАЙТЕ ЗАРПЛАТУ МИНИМУМ 10тис. дол., вибір зброї і оснанащення. Змініть вертикально-горизонтальні зв'язки, а не те що зараз, що немає постекшнревью і відповідальності начальників. Зробили з солдата раба і постійно його пригижують... Так не повинно бути... А подивитись на тил, повний бардак і чиновницько-ментовське свавілля. Немає науково-обгрунтованого підходу до організації управління. Немає елементарного порядку і відповідальності ! Ну, як таке може бути?! Чим відповідальніша посада, тим більш безсовісний ідіот на ній сидить !??
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18.06.2024 15:29 Відповісти
Чого захотіли! "пєрвим дєлом" вчителям по 4000 баксів, а "всьо остальноє потом".
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18.06.2024 15:51 Відповісти
Читаєш отакі олігофренські висєри і розумієш звідки в цій країні президент Зеленський. От бачте як у дебіла все просто - дайте зарплату "МИНИМУМ 10тис. дол" і все наладиться...
Ск, як же все просто, ніхто й не догадався...
Який же пістець...
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18.06.2024 16:01 Відповісти
Поддерживаю.
Метод исполнения:
1. Вернуть Залужного.
2. Порошенко премьером.
3. Власть В.Р
4. Налоги 50% (зарплату ВСУ 400 тысяч)
Согласны?
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18.06.2024 19:35 Відповісти
А та кулеба вже повернула
СВОЮ сім'ю зза кордону ?
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18.06.2024 15:31 Відповісти
Навіщо повертатися в воюючу, корумповану, поліційну країну, де немає прав і свобод, жодного захисту майна чи життя громадян, постійне зростання цін та тарифів на все, світло за графіком, мізерні зарплати і ніяких перспектив у найближчому майбутньому? Людина має лише одне життя і вона прагне жити, а не існувати, отже, повертатися в це пекло немає жодного сенсу.
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18.06.2024 15:31 Відповісти
Треба знайти правильні слова, правильні інструменти і правильну взаємодію .Для цього в Україні має бути правильна українська влада .а не "зелені грабіжники і зрадники" котрі неправильними діями довели стан речей в державі до такого, яким він зараз є.
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18.06.2024 15:34 Відповісти
Кулеба,дасть Бог виграєм війну і ми вас всіх ,зелених покидьків,"дотиснем",і молітся,щоб все,для вас,закінчилося Менською колонією-це буде найкращим виходом для вас.
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18.06.2024 15:35 Відповісти
Кулеба так и не понял, что украинцы - свободные люди. Они вернутся только, если сами захотят. А они не хотят. Я знаю таких, что уже никогда не вернутся после запрета в получении паспортов. Обиделись люди, имеют на это право. Может организуете саммит "Е-домому" или "Е-Батьківщина"? Расслабтесь, принесите людям извинения за свою тупость и ложь. Может кто-нибудь вас простит.
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18.06.2024 15:35 Відповісти
Спочатку хай виконає хоча б ті обіцянки-цяцянки, які сам же і робив, а саме: видасть документи тим, хто замовив їх до 23го квітня. Бо виходить дивна ситуація: новий паспорт виписаний, але отримати я його не можу, бо ДП Документ вирішило нікому з чоловіків не видавати документи, навіть тим, хто подав заяву до тої сумнозвісної постанови. Тобто у мене є документ, який я не можу ні отримати, ні знищити через заяву, і яким в теорії може користуватись якась гнида.

Довіри до МЗС, як і до влади в цілому, немає, а тому краще вже я на чужбині посиджу, доки зелені при владі. Будуть вибори - проголосую тут. І то, звичайно, якщо "вумний нарід" знову не вибере зелень, ригів чи іншу сволоту...
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18.06.2024 15:37 Відповісти
Так він правий - в Україні можно жити !!!! Але ----- КОЛИ БУДЕ В КОЖНОГО ЗАРПЛАТА ЯК МІНІМУМ КУЛЕБИ !!! ТА ІНШІ ВКУМНЯШКИ ЗА РАХУНОК УКРАЇНЦІВ !!!!
ДАЛІ ОДНІ МАТЮКИ !!!! НУ ШО ВОНИ ГОРОДЯТЬ НЕДОНЯНЧЕНІ ??!!!!!
ХАЙ ПОЧИТАЄ ДУМКИ ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА СОЦПОЛІТИ ЧИ ЯК ТАМ ПРАВИЛЬНО ----- ПЕНСІЙ НЕ БУДЕ !!!!! ОТАКОЇ !!!! ПОВЕРТАЙТЕСЯ
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18.06.2024 15:41 Відповісти
мы все присутствующие в этом зале, те, кто сегодня сдает сессию в университетах, ходят на работу в полях, на заводах, в бизнесе, наглядное доказательство того - как жить не хотелось бы.
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18.06.2024 15:44 Відповісти
https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/bijki-z-medikami-vikradennya-ta-mobilizatsiya-lyudej-z-invalidnistyu-scho-stalosya-u-najskandalnishih-ttsk-ukraini.htm
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18.06.2024 15:49 Відповісти
Ага! Зараз готують повернення "видатного шоумена" - "весільного генерала" усіх тусовок дурноватої попси - Влада Ями, який втік в Америку на початку війни як пацюк ганебний, а там з'ясувалося що він абсолютно бездарний і недієздатний. В "експерти" придурка там не запрошують, заробити не може бо дурне і ліниве. І що йому лишається? Ага! "Любити Україну" і її дебільну публіку...
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18.06.2024 15:49 Відповісти
100%:
"Спочатку хай виконає хоча б ті обіцянки-цяцянки, які сам же і робив, а саме: видасть документи тим, хто замовив їх до 23го квітня. Бо виходить дивна ситуація: новий паспорт виписаний, але отримати я його не можу, бо ДП Документ вирішило нікому з чоловіків не видавати документи, навіть тим, хто подав заяву до тої сумнозвісної постанови."
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18.06.2024 15:54 Відповісти
Рыбе дали слово.
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18.06.2024 16:06 Відповісти
Порядні люди з "зеленою владою" відмовляються мати будь яку справу. Бо це, образно кажучи, жадібні свині які жеруть все підряд і все перетворюють в гівно.
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18.06.2024 16:07 Відповісти
пнхпдр
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18.06.2024 16:10 Відповісти
Висловлювання дикого та безуглой, та інших "експертів" заохочуть поверненню
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18.06.2024 16:12 Відповісти
Щось завелику групу він хоче відставити вбік ...
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18.06.2024 16:33 Відповісти
Вони не повернуться, забудь. Коли все закінчиться і відкриються кордони виїде ще теж дуже багато.
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18.06.2024 17:01 Відповісти
и смех и грех. Сперва отрезали их, теперь про нельзя дожимать. Вот это я понимаю прозорливость. Стратеги.
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18.06.2024 17:37 Відповісти
Вирішили дотиснути,а потім передумали.
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18.06.2024 18:00 Відповісти
У питанні повернення українців : їдіть нах...й , виб** дкі зеленські, разом з 🤡... от тоді може , хтось і повернеться в Україну , нема слів вже ,прокляті швондери !!!
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18.06.2024 18:46 Відповісти
Тут высылать, и высылать еще надо, без возможности возврата, а он про возвращение какое то говорит...
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18.06.2024 19:10 Відповісти
Сперва навешали Долгов на АС, потом подняли с 22г тариф в три раза, потом что бы народ не бунтовал отключаете свет. Так поднимите за газ и воду, в Украину не то что не вернутся и оставшиеся уедут.

К зеленым ворюгам и к предателям Ермакам и Татаровым ни кто возвращаться не захочет
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18.06.2024 20:41 Відповісти
хотів кинути каменюку в сторону Кулеби та його Ко але почитав інші коменти... ту гору каміння я не перевершу.
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19.06.2024 01:31 Відповісти
Уже бегом бегу, с места где меня всем обеспечивают, в то где света либо нет, либо за него надо платить 4,32 грн за киловатт!
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05.07.2024 14:39 Відповісти
 
 