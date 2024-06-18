У питанні повернення українців з-за кордону необхідно знайти правильні слова й інструменти, їх не можна "дотискати", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "правильні інструменти й взаємодія" заохотять українців повертатися з-за кордону на Батьківщину.

Про це він сказав на пресконференції з першою леді України Оленою Зеленською щодо 4-го Саміту перших леді та джентльменів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Треба знайти правильні слова, правильні інструменти і правильну взаємодію. Тут (у питанні повернення українців - ред.) не можна дотискати", – зазначив Кулеба.

Водночас міністр не пояснив, про які інструменти йдеться.

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За його словами, спілкування з урядами країн, в яких зараз перебуває найбільше українських громадян, свідчить, що, з одного боку, вони задоволені тим, що українці у них живуть, працюють і адаптуються в їхніх суспільствах, а з другого – вони хочуть допомогти повернути їх.

"Вони (уряди країн перебування українців - ред.) самі знаходяться в дуже вузькому просторі для маневру, тому що ти не можеш робити це примусово. І так само й для нас", – зауважив очільник МЗС.

Кулеба зазначив, що серед загальної кількості українців за кордоном є люди, які не мають куди повернутися або не можуть цього зробити через хворобу, необхідність догляду за близькими та інші подібні гострі гуманітарні питання.

"Я думаю, якщо цю групу відставити вбік, для решти українців, які зараз за кордоном, ми всі присутні в цій залі, ті, хто сьогодні складає сесію в університетах, ходять на роботу в полях, на заводах, у бізнесі, наочний доказ того, що в Україні можна жити, розвиватися і ростити дітей", – додав український міністр.

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Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців ще на рік – до березня 2026 року.