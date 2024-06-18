У питанні повернення українців з-за кордону необхідно знайти правильні слова й інструменти, їх не можна "дотискати", - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "правильні інструменти й взаємодія" заохотять українців повертатися з-за кордону на Батьківщину.
Про це він сказав на пресконференції з першою леді України Оленою Зеленською щодо 4-го Саміту перших леді та джентльменів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Треба знайти правильні слова, правильні інструменти і правильну взаємодію. Тут (у питанні повернення українців - ред.) не можна дотискати", – зазначив Кулеба.
Водночас міністр не пояснив, про які інструменти йдеться.
За його словами, спілкування з урядами країн, в яких зараз перебуває найбільше українських громадян, свідчить, що, з одного боку, вони задоволені тим, що українці у них живуть, працюють і адаптуються в їхніх суспільствах, а з другого – вони хочуть допомогти повернути їх.
"Вони (уряди країн перебування українців - ред.) самі знаходяться в дуже вузькому просторі для маневру, тому що ти не можеш робити це примусово. І так само й для нас", – зауважив очільник МЗС.
Кулеба зазначив, що серед загальної кількості українців за кордоном є люди, які не мають куди повернутися або не можуть цього зробити через хворобу, необхідність догляду за близькими та інші подібні гострі гуманітарні питання.
"Я думаю, якщо цю групу відставити вбік, для решти українців, які зараз за кордоном, ми всі присутні в цій залі, ті, хто сьогодні складає сесію в університетах, ходять на роботу в полях, на заводах, у бізнесі, наочний доказ того, що в Україні можна жити, розвиватися і ростити дітей", – додав український міністр.
Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців ще на рік – до березня 2026 року.
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Але сам народ не забажає таких "повернантів".
Тими абажурами можна забезпечити УСІ кабінети чиновників в державі.
це ж воно підписало наказ, почати кошмарити українців в посольствах і консульствах.
навіть дітей, 17 річних.
Але на тому папірці підпис не кулеби
Якi дiти в такому вiцi?! То давайте до 27 рокiв називати дiтьми...
Мiй батько у 18 рокiв в 1943 роцi пiшов воювати i не "воював"
у тилу або при штабi, а був связистом на передовiй. Закiнчив вiйну в 45 роцi у Польщi...
А зараз дiти дорослiшають бистрiше нiж навiть мое поколiння...
Так що мене завжди дивуе, коли називають дорослих парубкiв дiтьми...
То для кожного з нас нашi дiти зостануться дiтьми скiльки би не було
iм рокiв i в 60 рокiв вони будуть нашими дiточками...
А старых, выехавших, пердунов как говорится, умерла, так умерла. Переплачем
Европа НИКОГО не хочет возвращать!!!
Например, пару дней назад власть Швеции приняло законодательную норму : внести украинских беженцев в в реестр населения !!!
Ск, як же все просто, ніхто й не догадався...
Який же пістець...
Метод исполнения:
1. Вернуть Залужного.
2. Порошенко премьером.
3. Власть В.Р
4. Налоги 50% (зарплату ВСУ 400 тысяч)
Согласны?
СВОЮ сім'ю зза кордону ?
Довіри до МЗС, як і до влади в цілому, немає, а тому краще вже я на чужбині посиджу, доки зелені при владі. Будуть вибори - проголосую тут. І то, звичайно, якщо "вумний нарід" знову не вибере зелень, ригів чи іншу сволоту...
ДАЛІ ОДНІ МАТЮКИ !!!! НУ ШО ВОНИ ГОРОДЯТЬ НЕДОНЯНЧЕНІ ??!!!!!
ХАЙ ПОЧИТАЄ ДУМКИ ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА СОЦПОЛІТИ ЧИ ЯК ТАМ ПРАВИЛЬНО ----- ПЕНСІЙ НЕ БУДЕ !!!!! ОТАКОЇ !!!! ПОВЕРТАЙТЕСЯ
"Спочатку хай виконає хоча б ті обіцянки-цяцянки, які сам же і робив, а саме: видасть документи тим, хто замовив їх до 23го квітня. Бо виходить дивна ситуація: новий паспорт виписаний, але отримати я його не можу, бо ДП Документ вирішило нікому з чоловіків не видавати документи, навіть тим, хто подав заяву до тої сумнозвісної постанови."
К зеленым ворюгам и к предателям Ермакам и Татаровым ни кто возвращаться не захочет