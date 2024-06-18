Рада приняла законопроект, позволяющий местным советам финансировать подразделения Сил обороны
Во вторник, 18 июня, Верховная Рада поддержала в целом законопроект №9559-д, который позволяет органам местного самоуправления финансировать подразделения Сил обороны Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Законопроект поддержали 303 депутата.
Что предусматривает закон?
Законопроект позволяет местным советам принимать решения о финансовой и материальной поддержке сектора безопасности и обороны во время военного положения, а также утверждать местные программы такой поддержки.
В то же время это не касается предоставления огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. О своих решениях советы должны сообщать Министерству обороны.
Также законопроект предусматривает, что заседания органов местного самоуправления могут проводиться дистанционно.
На таких заседаниях могут рассматривать только:
- неотложные изменения в местный бюджет;
- неотложные работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- работы в области обороны, в частности предоставление финансовой и материальной поддержки Силам обороны;
- вопрос устранения из публичного пространства символики российской имперской политики;
- процедурные вопросы.
На дистанционных заседаниях не могут рассматриваться вопросы распоряжения земельными и природными ресурсами, а также вопросы, которые решаются путем тайного голосования.
Кроме того, законопроект регулирует отдельные кадровые вопросы на период военного положения.
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