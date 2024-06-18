Рада приняла законопроект, позволяющий местным советам финансировать подразделения Сил обороны

Во вторник, 18 июня, Верховная Рада поддержала в целом законопроект №9559-д, который позволяет органам местного самоуправления финансировать подразделения Сил обороны Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект поддержали 303 депутата.

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Что предусматривает закон?

Законопроект позволяет местным советам принимать решения о финансовой и материальной поддержке сектора безопасности и обороны во время военного положения, а также утверждать местные программы такой поддержки.

В то же время это не касается предоставления огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. О своих решениях советы должны сообщать Министерству обороны.

Также законопроект предусматривает, что заседания органов местного самоуправления могут проводиться дистанционно.

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На таких заседаниях могут рассматривать только:

неотложные изменения в местный бюджет;

неотложные работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

работы в области обороны, в частности предоставление финансовой и материальной поддержки Силам обороны;

вопрос устранения из публичного пространства символики российской имперской политики;

процедурные вопросы.

На дистанционных заседаниях не могут рассматриваться вопросы распоряжения земельными и природными ресурсами, а также вопросы, которые решаются путем тайного голосования.

Кроме того, законопроект регулирует отдельные кадровые вопросы на период военного положения.

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