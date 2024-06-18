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Рада приняла законопроект, позволяющий местным советам финансировать подразделения Сил обороны

Рада ухвалила закон, який дозволяє місцевим радам фінансувати Сили оборони України

Во вторник, 18 июня, Верховная Рада поддержала в целом законопроект №9559-д, который позволяет органам местного самоуправления финансировать подразделения Сил обороны Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект поддержали 303 депутата.

Рада ухвалила закон, який дозволяє місцевим радам фінансувати Сили оборони України

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Что предусматривает закон?

Законопроект позволяет местным советам принимать решения о финансовой и материальной поддержке сектора безопасности и обороны во время военного положения, а также утверждать местные программы такой поддержки.

В то же время это не касается предоставления огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. О своих решениях советы должны сообщать Министерству обороны.

Также законопроект предусматривает, что заседания органов местного самоуправления могут проводиться дистанционно.

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На таких заседаниях могут рассматривать только:

  • неотложные изменения в местный бюджет;
  • неотложные работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
  • работы в области обороны, в частности предоставление финансовой и материальной поддержки Силам обороны;
  • вопрос устранения из публичного пространства символики российской имперской политики;
  • процедурные вопросы.

На дистанционных заседаниях не могут рассматриваться вопросы распоряжения земельными и природными ресурсами, а также вопросы, которые решаются путем тайного голосования.

Кроме того, законопроект регулирует отдельные кадровые вопросы на период военного положения.

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Автор: 

ВР (29264) финансирование (1802) ВСУ (6634) Железняк Ярослав (429)


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Топ комментарии
+10
прекрасно..., спочатку для цього Рада забрала у місцевих бюджетів військовий ПДФО, а тепер кинула дозвіл з барського плеча - ну а тепер. фінансуйте..., якщо зможете...
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18.06.2024 15:43
+5
А ті кошти що відібрали в ОПу з міських бюджетів повернуть?
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18.06.2024 15:41
+2
Бо усі гроші місцевих взяли для Фьодорова - а де він, доречі? Й тоді ж заборона була не оголошеною- піариться місцевим владам . У нас одна сцена - ОПУЗАЖОПНА БАНКОВА
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18.06.2024 15:49
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А до цього шо забороняли? - якого ляда?
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18.06.2024 15:35 Ответить
Бо усі гроші місцевих взяли для Фьодорова - а де він, доречі? Й тоді ж заборона була не оголошеною- піариться місцевим владам . У нас одна сцена - ОПУЗАЖОПНА БАНКОВА
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18.06.2024 15:49 Ответить
Це як магараджа з притчі дарував слона бідному селу - хай тіко спробують не прогодувати його!
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18.06.2024 15:38 Ответить
А слабо щоб ВР скоротила зп своїм трутням і також фінінсувала, чи меньшу мусорів фінансували, тилових щурів в більшості (не про тих хто дійсно воює), сервісні центри МВС це тотальна коорупція, кришування лісокрадства з боку поліції, тільки вигляд діяльності і піар...Татаров і Дермак рулять..
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18.06.2024 15:39 Ответить
А ті кошти що відібрали в ОПу з міських бюджетів повернуть?
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18.06.2024 15:41 Ответить
Люди самі збирали кошти на все, а тут зелені вирішили піар зробити?
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18.06.2024 15:43 Ответить
прекрасно..., спочатку для цього Рада забрала у місцевих бюджетів військовий ПДФО, а тепер кинула дозвіл з барського плеча - ну а тепер. фінансуйте..., якщо зможете...
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18.06.2024 15:43 Ответить
Нє, це чудово! Потужно! І головне - вчасно!. Йшов одинадцятий рік війни....
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18.06.2024 15:49 Ответить
они лучше на дорогах и детских майданчиках отмоют....
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18.06.2024 15:50 Ответить
а навіщо нам тоді уряд? це ж його компетенція, якщо сектором безпеки опікується місцеве самоврядування, тоді і пдфо треба було їм залишити.
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18.06.2024 15:59 Ответить
Стоп, а що вони без закону не могли?! Так ви ж самі передали самоуправління на місця і фінанси теж?! Так ото ж, Ніякого самоуправління немає і не було, телефонне право як завждии.
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18.06.2024 16:57 Ответить
 
 