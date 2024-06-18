Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони

У вівторок, 18 червня, Верховна Рада підтримала у цілому законопроєкт №9559-д, який дозволяє органам місцевого самоврядування фінансувати підрозділи Сил оборони України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт підтримали 303 депутати.

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Що передбачає закон?

Законопроєкт дозволяє місцевим радам ухвалювати рішення про фінансову та матеріальну підтримку сектору безпеки й оборони під час воєнного стану, а також затверджувати місцеві програми такої підтримки.

Водночас це не стосується надання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухівки. Про свої рішення ради мають повідомляти Міністерству оборони.

Також законопроєкт передбачає, що засідання органів місцевого самоврядування можуть проводитися дистанційно.

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На таких засіданнях можуть розглядати тільки:

невідкладні зміни до місцевого бюджету;

невідкладні роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

роботи в галузі оборони, зокрема надання фінансової та матеріальної підтримки Силам оборони;

питання усунення з публічного простору символіки російської імперської політики;

процедурні питання.

На дистанційних засіданнях не можуть розглядатися питання розпорядження земельними та природними ресурсами, а також питання, які вирішуються шляхом таємного голосування.

Крім того, законопроєкт врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану.

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