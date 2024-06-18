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Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони

Рада ухвалила закон, який дозволяє місцевим радам фінансувати Сили оборони України

У вівторок, 18 червня, Верховна Рада підтримала у цілому законопроєкт №9559-д, який дозволяє органам місцевого самоврядування фінансувати підрозділи Сил оборони України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт підтримали 303 депутати.

Рада ухвалила закон, який дозволяє місцевим радам фінансувати Сили оборони України

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Що передбачає закон?

Законопроєкт дозволяє місцевим радам ухвалювати рішення про фінансову та матеріальну підтримку сектору безпеки й оборони під час воєнного стану, а також затверджувати місцеві програми такої підтримки.

Водночас це не стосується надання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухівки. Про свої рішення ради мають повідомляти Міністерству оборони.

Також законопроєкт передбачає, що засідання органів місцевого самоврядування можуть проводитися дистанційно.

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На таких засіданнях можуть розглядати тільки:

  • невідкладні зміни до місцевого бюджету;
  • невідкладні роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  • роботи в галузі оборони, зокрема надання фінансової та матеріальної підтримки Силам оборони;
  • питання усунення з публічного простору символіки російської імперської політики;
  • процедурні питання.

На дистанційних засіданнях не можуть розглядатися питання розпорядження земельними та природними ресурсами, а також питання, які вирішуються шляхом таємного голосування.

Крім того, законопроєкт врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану.

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Автор: 

ВР (14999) фінансування (3129) ЗСУ (7592) Железняк Ярослав (559)


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Топ коментарі
+10
прекрасно..., спочатку для цього Рада забрала у місцевих бюджетів військовий ПДФО, а тепер кинула дозвіл з барського плеча - ну а тепер. фінансуйте..., якщо зможете...
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18.06.2024 15:43
+5
А ті кошти що відібрали в ОПу з міських бюджетів повернуть?
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18.06.2024 15:41
+2
Бо усі гроші місцевих взяли для Фьодорова - а де він, доречі? Й тоді ж заборона була не оголошеною- піариться місцевим владам . У нас одна сцена - ОПУЗАЖОПНА БАНКОВА
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18.06.2024 15:49
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А до цього шо забороняли? - якого ляда?
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18.06.2024 15:35 Відповісти
Бо усі гроші місцевих взяли для Фьодорова - а де він, доречі? Й тоді ж заборона була не оголошеною- піариться місцевим владам . У нас одна сцена - ОПУЗАЖОПНА БАНКОВА
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18.06.2024 15:49 Відповісти
Це як магараджа з притчі дарував слона бідному селу - хай тіко спробують не прогодувати його!
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18.06.2024 15:38 Відповісти
А слабо щоб ВР скоротила зп своїм трутням і також фінінсувала, чи меньшу мусорів фінансували, тилових щурів в більшості (не про тих хто дійсно воює), сервісні центри МВС це тотальна коорупція, кришування лісокрадства з боку поліції, тільки вигляд діяльності і піар...Татаров і Дермак рулять..
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18.06.2024 15:39 Відповісти
А ті кошти що відібрали в ОПу з міських бюджетів повернуть?
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18.06.2024 15:41 Відповісти
Люди самі збирали кошти на все, а тут зелені вирішили піар зробити?
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18.06.2024 15:43 Відповісти
прекрасно..., спочатку для цього Рада забрала у місцевих бюджетів військовий ПДФО, а тепер кинула дозвіл з барського плеча - ну а тепер. фінансуйте..., якщо зможете...
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18.06.2024 15:43 Відповісти
Нє, це чудово! Потужно! І головне - вчасно!. Йшов одинадцятий рік війни....
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18.06.2024 15:49 Відповісти
они лучше на дорогах и детских майданчиках отмоют....
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18.06.2024 15:50 Відповісти
а навіщо нам тоді уряд? це ж його компетенція, якщо сектором безпеки опікується місцеве самоврядування, тоді і пдфо треба було їм залишити.
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18.06.2024 15:59 Відповісти
Стоп, а що вони без закону не могли?! Так ви ж самі передали самоуправління на місця і фінанси теж?! Так ото ж, Ніякого самоуправління немає і не було, телефонне право як завждии.
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18.06.2024 16:57 Відповісти
 
 