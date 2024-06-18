Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони
У вівторок, 18 червня, Верховна Рада підтримала у цілому законопроєкт №9559-д, який дозволяє органам місцевого самоврядування фінансувати підрозділи Сил оборони України.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроєкт підтримали 303 депутати.
Що передбачає закон?
Законопроєкт дозволяє місцевим радам ухвалювати рішення про фінансову та матеріальну підтримку сектору безпеки й оборони під час воєнного стану, а також затверджувати місцеві програми такої підтримки.
Водночас це не стосується надання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухівки. Про свої рішення ради мають повідомляти Міністерству оборони.
Також законопроєкт передбачає, що засідання органів місцевого самоврядування можуть проводитися дистанційно.
На таких засіданнях можуть розглядати тільки:
- невідкладні зміни до місцевого бюджету;
- невідкладні роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- роботи в галузі оборони, зокрема надання фінансової та матеріальної підтримки Силам оборони;
- питання усунення з публічного простору символіки російської імперської політики;
- процедурні питання.
На дистанційних засіданнях не можуть розглядатися питання розпорядження земельними та природними ресурсами, а також питання, які вирішуються шляхом таємного голосування.
Крім того, законопроєкт врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану.
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