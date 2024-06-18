Лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр заявил, что выступает против отправления оружия в Украину

Политический оппонент венгерского премьера Виктора Орбана, который является фактическим лидером партии TISZA Петер Мадьяр заявил, что он поддерживает право Украины защищать свою территорию, однако он против, чтобы его страна предоставляла Киеву оружие.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Мадьяр заявил, что он разделяет позицию действующего правительства Венгрии относительно военной помощи Украине.

"Мы не будем отправлять войска или оружие в Украину из Венгрии. Вы знаете, в каком чувствительном положении находится Венгрия в этой войне", - заявил оппозиционный к Орбану политик.

В то же время Мадьяр поддержал право Украины на самозащиту, а также назвал диктатора РФ "агрессором". Также он добавил, что "независимость и суверенитет" Украины защищены на международном уровне.

"Мы будем поддерживать украинский народ всеми другими способами и инструментами", - заявил венгерский оппозиционер.

Неназванный представитель Европейской народной партии сказал, что понимает, почему риторика Мадьяра относительно военной помощи Украине такая осторожная.

"Все, что он говорит об Украине и войне, пропагандистская машина Орбана использует против него", - цитирует Politico европарламентария.

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Кто такой Петер Мадьяр?

СМИ называют 43-летнего Мадьяра "серьезным оппозиционным политиком", а также "угрозой для Орбана". Де-факто он возглавляет оппозиционную партию TISZA ("Уважение и свобода"). Недавно эта новосозданная политическая сила получила второе место на выборах в Европарламент. Таким образом, оппозиционеры получили семь мест в Европарламенте, а представители провластной партии "Фидес" - 11.

Мадьяр также объявил о планах присоединиться к правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) - крупнейшей политической силе Европарламента. Политическая сила симпатизирует Украине.

Также венгерский оппозиционер не скрывает, что его намерения занять место премьера, то есть отобрать эту должность у Орбана.

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