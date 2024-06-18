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Лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр заявил, что выступает против отправления оружия в Украину

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що виступає проти відправлення зброї в Україну

Политический оппонент венгерского премьера Виктора Орбана, который является фактическим лидером партии TISZA Петер Мадьяр заявил, что он поддерживает право Украины защищать свою территорию, однако он против, чтобы его страна предоставляла Киеву оружие.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Мадьяр заявил, что он разделяет позицию действующего правительства Венгрии относительно военной помощи Украине.

"Мы не будем отправлять войска или оружие в Украину из Венгрии. Вы знаете, в каком чувствительном положении находится Венгрия в этой войне", - заявил оппозиционный к Орбану политик.

В то же время Мадьяр поддержал право Украины на самозащиту, а также назвал диктатора РФ "агрессором". Также он добавил, что "независимость и суверенитет" Украины защищены на международном уровне.

"Мы будем поддерживать украинский народ всеми другими способами и инструментами", - заявил венгерский оппозиционер.

Неназванный представитель Европейской народной партии сказал, что понимает, почему риторика Мадьяра относительно военной помощи Украине такая осторожная.

"Все, что он говорит об Украине и войне, пропагандистская машина Орбана использует против него", - цитирует Politico европарламентария.

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Кто такой Петер Мадьяр?

СМИ называют 43-летнего Мадьяра "серьезным оппозиционным политиком", а также "угрозой для Орбана". Де-факто он возглавляет оппозиционную партию TISZA ("Уважение и свобода"). Недавно эта новосозданная политическая сила получила второе место на выборах в Европарламент. Таким образом, оппозиционеры получили семь мест в Европарламенте, а представители провластной партии "Фидес" - 11.

Мадьяр также объявил о планах присоединиться к правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) - крупнейшей политической силе Европарламента. Политическая сила симпатизирует Украине.

Также венгерский оппозиционер не скрывает, что его намерения занять место премьера, то есть отобрать эту должность у Орбана.

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Автор: 

Венгрия (1965) оппозиция (5335) помощь (7827)


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Топ комментарии
+17
Типу напів орбан. Що з тими мадярами не так. Погано історію вчили.
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18.06.2024 22:17
+12
Забули, ушльопки угорські, як в 56-му радянські війська ровняли Будепешт.
Нічому історія мадьярів не вчить. Завжди займають не ту сторону.
===========

Зі мною разом воював мадьяр. По контракту як іноземець в ЗСУ. Хтось там у нього дома взнав, що в ЗСУ - став злочинцем. Слава Богу, залишився живий, зараз в Києві, знайшов собі нову сім'ю.

В ЗСУ воюють тисячі іноземців з більшості країн світу. А от в Угорщині таке заборонено.

Мразотна країна.
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18.06.2024 22:33
+11
А яку зброю виробляють мадʼяри, щоб боронити ії відправку?
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18.06.2024 22:27
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Типу напів орбан. Що з тими мадярами не так. Погано історію вчили.
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18.06.2024 22:17 Ответить
То ви ше не читали, як вони з ордою 1000 років тому воювали.
Орда третину венгрії знищила, а вассали з королем владу ділили🤣
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18.06.2024 22:31 Ответить
Так вони ж колись через нас пройшли. Насправді угро-фіни мають одне мовне коріння з мадьярами. Колись знав угорця, що їздив в Ханти-Мансійський округ збирати фольклор. Ц них мови майже однакові.
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18.06.2024 22:36 Ответить
Неназваний представник Європейської народної партії сказав, що розуміє, чому риторика Мадяра щодо військової допомоги Україні така обережна.

"Усе, що він говорить про Україну і війну, пропагандистська машина Орбана використовує проти нього", - цитує Politico європарламентаря. Джерело:
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18.06.2024 23:11 Ответить
Мадяр є мадяр - шо тут дивного
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18.06.2024 22:20 Ответить
Як щодо нашого Мадяра - Роберта Бровді?
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18.06.2024 22:45 Ответить
DW

Головування Угорщини в Раді ЄС: Україна не в пріоритеті

Угорщина, яка з 1 липня за ротацією пів року очолюватиме Раду ЄС, повідомила, що другої міжурядової конференції з Україною та Молдовою 2024 року не планується. Про це у вівторок, 18 червня, сказав на брифінгу в Брюсселі постійний представник Угорщини при ЄС Балінт Одор.

Серед перерахованих пріоритетів Угорщини словосполучення "підтримка України" не прозвучало, водночас було названо такі сфери, як конкурентоспроможність Євросоюзу, економічні відносини з третіми країнами, полегшення адміністративного тягаря, оборонна політика, співпраця у сфері закупівель озброєнь. "Розширення ЄС має ґрунтуватися на заслугах кандидатів", - зазначив посол.

Своїм слоганом головування в Раді ЄС Будапешт вибрав фразу "Повернемо Європі колишню велич" або "Зробимо Європу знову великою" за аналогією зі слоганом передвиборної кампанії експрезидента США Дональда Трампа Make America great again. Як нагадує dpa, у 2016 році, ще під час виборчої кампанії у США, угорський прем'єр Орбан був єдиним лідером в ЄС, який висловився на підтримку Трампа. У березні цього року Орбан назвав Трампа "президентом миру", а колишній американський президень назвав угорського прем'єра "найкращим лідером" за всю історію.
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18.06.2024 22:21 Ответить
Мадяр ,такий собі мадярський "зе"
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18.06.2024 22:24 Ответить
У мадярів фантомна болячка. В 1918 р врізала дуба Австро-Угорська імперія. Ось це вялічіє і болить в мадярів
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19.06.2024 04:00 Ответить
Мадяр і в Африці мадяр.
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18.06.2024 22:25 Ответить
Але український Мадяр добряче фігачить москальських хробаків!
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18.06.2024 22:34 Ответить
Тебе теж попередники в штани нагадили.
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19.06.2024 04:53 Ответить
А яку зброю виробляють мадʼяри, щоб боронити ії відправку?
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18.06.2024 22:27 Ответить
😊👍👏👏👏👏👏
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18.06.2024 23:16 Ответить
Подивись "List of equipment of the Hungarian Ground Forces"
У них ЦІЛИХ 25 шт. 120 мм Леопардів і 24 шт. 155 мм САУ.
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19.06.2024 08:05 Ответить
У мадярів найстрашніша зброя-лайно орбана,бо дуже токсичне. Тож вони тим лайном і кидаються! Тим паче,що орбан сере без перерви!
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19.06.2024 10:50 Ответить
Оновлена версія орбана?
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18.06.2024 22:31 Ответить
Забули, ушльопки угорські, як в 56-му радянські війська ровняли Будепешт.
Нічому історія мадьярів не вчить. Завжди займають не ту сторону.
===========

Зі мною разом воював мадьяр. По контракту як іноземець в ЗСУ. Хтось там у нього дома взнав, що в ЗСУ - став злочинцем. Слава Богу, залишився живий, зараз в Києві, знайшов собі нову сім'ю.

В ЗСУ воюють тисячі іноземців з більшості країн світу. А от в Угорщині таке заборонено.

Мразотна країна.
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18.06.2024 22:33 Ответить
Що один ****** при владі, що ті, які намагаються вилізти з дупи, щоб дорватися до корита, така ж сама ху@ня.
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18.06.2024 22:40 Ответить
в начале 2008 г. мадьяри подписали договор с ****** в стиле рибентроп-молотов, согласно которому давали поддержку на захват Украини в обмен на Закарпатье
на тех же условиях полякам предлагалась Западная Украина, руминам - Буковина
и те и другие отказались
мадьяри спят и видят оттяпать у Украини Хакарпатье. кончение твари
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18.06.2024 22:46 Ответить
Ну и в чём тогда его "оппозиция" жирдяю Орбану?! 🧐
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18.06.2024 22:47 Ответить
просто для розуміння - що таке мадяри (угорці , венгри , ...) :
https://magyarlife.wordpress.com/2018/01/18/%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B6-%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/ Чому ж вона така важка та угорська мова?
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18.06.2024 22:50 Ответить
Вище комусь відповідав.

Колись знав угорця, що їздив в Ханти-Мансійський округ збирати фольклор. У них мови майже однакові.
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18.06.2024 22:56 Ответить
Це їхня історична Батьківщина. Так само як Ізраїль для нашого Зе та Коломойського
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19.06.2024 04:03 Ответить
у них є достатньо зброї навіть для себе? отож ...та м нема що обговорювати
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18.06.2024 22:51 Ответить
Сапер Водічка не помилявся щодо мадярів
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18.06.2024 22:57 Ответить
Ще один угорський далбайоб, чи Орбан чи цей мудак - два сапога пара!
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18.06.2024 23:07 Ответить
"пробзділо шось в мадьярскому королівстві"(С)
майже Митець
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18.06.2024 23:10 Ответить
перед тим як потужно гніватись на якогось мадяра, згадайте, що в Стамбулі збирався підписати шут зеленський
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18.06.2024 23:10 Ответить
"шут" на болотах...ти каца3,14здото бачу ґуґл перекладачем не вмієш користуватися. І що ти каца3,14здото робиш в Європі, чому не в "процвітаючій" рабССєї?
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18.06.2024 23:16 Ответить
Сарані мадяри, зайди азійські.
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18.06.2024 23:14 Ответить
типа: - я тоже за колхоз, тока не в нашем селе
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18.06.2024 23:29 Ответить
Мадяр він і є мадяр!
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18.06.2024 23:32 Ответить
Кутьонкі ввх
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19.06.2024 08:24 Ответить
Мадяри вихідці з району Уралу. Тому й замашки такі ж як і у кацапів. Загарбати сусідів, і нема різниці, чи ти при владі, чи в опозиції.
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18.06.2024 23:38 Ответить
Мадяри нас дуууже не *******. Не зрозуміло тільки за що. Мені вони якось пофіг
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18.06.2024 23:40 Ответить
Чому ти не можеш погугглити? Чому ти не можеш почитати коментарі, що є вище?
Друже, тобі й росіяни можуть бути пофіг.
Мадьяри колись дуже-дуже давно пройшли через Київську Русь. Ми їм дозволили пройти. Насправді, воні ті самі угро-фіни.
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18.06.2024 23:52 Ответить
Замасковані під європейців андрофаги.
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19.06.2024 08:23 Ответить
Така собі опозиція - типу нашого ЖОПО-блоку.
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19.06.2024 00:19 Ответить
Ти диви який крутий політик , путлєра назвав агресором .
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19.06.2024 08:24 Ответить
таке враження що дописувачі або далі назви статті не читають, або не товаришують зі здоровим глуздом
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19.06.2024 12:38 Ответить
 
 