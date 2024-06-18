Лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр заявил, что выступает против отправления оружия в Украину
Политический оппонент венгерского премьера Виктора Орбана, который является фактическим лидером партии TISZA Петер Мадьяр заявил, что он поддерживает право Украины защищать свою территорию, однако он против, чтобы его страна предоставляла Киеву оружие.
Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Мадьяр заявил, что он разделяет позицию действующего правительства Венгрии относительно военной помощи Украине.
"Мы не будем отправлять войска или оружие в Украину из Венгрии. Вы знаете, в каком чувствительном положении находится Венгрия в этой войне", - заявил оппозиционный к Орбану политик.
В то же время Мадьяр поддержал право Украины на самозащиту, а также назвал диктатора РФ "агрессором". Также он добавил, что "независимость и суверенитет" Украины защищены на международном уровне.
"Мы будем поддерживать украинский народ всеми другими способами и инструментами", - заявил венгерский оппозиционер.
Неназванный представитель Европейской народной партии сказал, что понимает, почему риторика Мадьяра относительно военной помощи Украине такая осторожная.
"Все, что он говорит об Украине и войне, пропагандистская машина Орбана использует против него", - цитирует Politico европарламентария.
Кто такой Петер Мадьяр?
СМИ называют 43-летнего Мадьяра "серьезным оппозиционным политиком", а также "угрозой для Орбана". Де-факто он возглавляет оппозиционную партию TISZA ("Уважение и свобода"). Недавно эта новосозданная политическая сила получила второе место на выборах в Европарламент. Таким образом, оппозиционеры получили семь мест в Европарламенте, а представители провластной партии "Фидес" - 11.
Мадьяр также объявил о планах присоединиться к правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) - крупнейшей политической силе Европарламента. Политическая сила симпатизирует Украине.
Также венгерский оппозиционер не скрывает, что его намерения занять место премьера, то есть отобрать эту должность у Орбана.
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Орда третину венгрії знищила, а вассали з королем владу ділили🤣
"Усе, що він говорить про Україну і війну, пропагандистська машина Орбана використовує проти нього", - цитує Politico європарламентаря. Джерело:
Головування Угорщини в Раді ЄС: Україна не в пріоритеті
Угорщина, яка з 1 липня за ротацією пів року очолюватиме Раду ЄС, повідомила, що другої міжурядової конференції з Україною та Молдовою 2024 року не планується. Про це у вівторок, 18 червня, сказав на брифінгу в Брюсселі постійний представник Угорщини при ЄС Балінт Одор.
Серед перерахованих пріоритетів Угорщини словосполучення "підтримка України" не прозвучало, водночас було названо такі сфери, як конкурентоспроможність Євросоюзу, економічні відносини з третіми країнами, полегшення адміністративного тягаря, оборонна політика, співпраця у сфері закупівель озброєнь. "Розширення ЄС має ґрунтуватися на заслугах кандидатів", - зазначив посол.
Своїм слоганом головування в Раді ЄС Будапешт вибрав фразу "Повернемо Європі колишню велич" або "Зробимо Європу знову великою" за аналогією зі слоганом передвиборної кампанії експрезидента США Дональда Трампа Make America great again. Як нагадує dpa, у 2016 році, ще під час виборчої кампанії у США, угорський прем'єр Орбан був єдиним лідером в ЄС, який висловився на підтримку Трампа. У березні цього року Орбан назвав Трампа "президентом миру", а колишній американський президень назвав угорського прем'єра "найкращим лідером" за всю історію.
У них ЦІЛИХ 25 шт. 120 мм Леопардів і 24 шт. 155 мм САУ.
Нічому історія мадьярів не вчить. Завжди займають не ту сторону.
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Зі мною разом воював мадьяр. По контракту як іноземець в ЗСУ. Хтось там у нього дома взнав, що в ЗСУ - став злочинцем. Слава Богу, залишився живий, зараз в Києві, знайшов собі нову сім'ю.
В ЗСУ воюють тисячі іноземців з більшості країн світу. А от в Угорщині таке заборонено.
Мразотна країна.
на тех же условиях полякам предлагалась Западная Украина, руминам - Буковина
и те и другие отказались
мадьяри спят и видят оттяпать у Украини Хакарпатье. кончение твари
https://magyarlife.wordpress.com/2018/01/18/%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B6-%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/ Чому ж вона така важка та угорська мова?
Колись знав угорця, що їздив в Ханти-Мансійський округ збирати фольклор. У них мови майже однакові.
майже Митець
Друже, тобі й росіяни можуть бути пофіг.
Мадьяри колись дуже-дуже давно пройшли через Київську Русь. Ми їм дозволили пройти. Насправді, воні ті самі угро-фіни.