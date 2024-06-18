Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що виступає проти відправлення зброї в Україну

Політичний опонент угорського прем'єра Віктора Орбана, який є фактичним лідером партії TISZA Петер Мадяр заявив, що він підтримує право України захищати свою територію, однак він проти, щоб його країна надавала Києву зброю.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Мадяр заявив, що він поділяє позицію чинного уряду Угорщини щодо військової допомоги Україні.

"Ми не будемо відправляти війська або зброю в Україну з Угорщини. Ви знаєте, в якому чутливому становищі перебуває Угорщина в цій війні", - заявив опозиційний до Орбана політик.

Водночас Мадяр підтримав право України на самозахист, а також назвав диктатора РФ "агресором". Також він додав, що "незалежність і суверенітет" України захищені на міжнародному рівні.

"Ми будемо підтримувати український народ усіма іншими способами та інструментами", - заявив угорський опозиціонер.

Неназваний представник Європейської народної партії сказав, що розуміє, чому риторика Мадяра щодо військової допомоги Україні така обережна.

"Усе, що він говорить про Україну і війну, пропагандистська машина Орбана використовує проти нього", - цитує Politico європарламентаря.

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Хто такий Петер Мадяр?

ЗМІ називають 43-річного Мадяра "серйозним опозиційним політиком", а також "загрозою для Орбана". Де-факто він очолює опозиційну партію TISZA ("Повага та свобода"). Нещодавно ця новостворена політична сила здобула друге місце на виборах до Європарламенту. Таким чином, опозиціонери отримали сім місць у Європарламенті, а представники провладної партії "Фідес" - 11.

Мадяр також оголосив про плани приєднатися до правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) - найбільшої політичної сили Європарламенту. Політична сила симпатизує Україні.

Також угорський опозиціонер не приховує, що його наміри посісти місце прем'єра, тобто відібрати цю посаду у Орбана.

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