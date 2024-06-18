Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що виступає проти відправлення зброї в Україну
Політичний опонент угорського прем'єра Віктора Орбана, який є фактичним лідером партії TISZA Петер Мадяр заявив, що він підтримує право України захищати свою територію, однак він проти, щоб його країна надавала Києву зброю.
Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Мадяр заявив, що він поділяє позицію чинного уряду Угорщини щодо військової допомоги Україні.
"Ми не будемо відправляти війська або зброю в Україну з Угорщини. Ви знаєте, в якому чутливому становищі перебуває Угорщина в цій війні", - заявив опозиційний до Орбана політик.
Водночас Мадяр підтримав право України на самозахист, а також назвав диктатора РФ "агресором". Також він додав, що "незалежність і суверенітет" України захищені на міжнародному рівні.
"Ми будемо підтримувати український народ усіма іншими способами та інструментами", - заявив угорський опозиціонер.
Неназваний представник Європейської народної партії сказав, що розуміє, чому риторика Мадяра щодо військової допомоги Україні така обережна.
"Усе, що він говорить про Україну і війну, пропагандистська машина Орбана використовує проти нього", - цитує Politico європарламентаря.
Хто такий Петер Мадяр?
ЗМІ називають 43-річного Мадяра "серйозним опозиційним політиком", а також "загрозою для Орбана". Де-факто він очолює опозиційну партію TISZA ("Повага та свобода"). Нещодавно ця новостворена політична сила здобула друге місце на виборах до Європарламенту. Таким чином, опозиціонери отримали сім місць у Європарламенті, а представники провладної партії "Фідес" - 11.
Мадяр також оголосив про плани приєднатися до правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) - найбільшої політичної сили Європарламенту. Політична сила симпатизує Україні.
Також угорський опозиціонер не приховує, що його наміри посісти місце прем'єра, тобто відібрати цю посаду у Орбана.
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Орда третину венгрії знищила, а вассали з королем владу ділили🤣
"Усе, що він говорить про Україну і війну, пропагандистська машина Орбана використовує проти нього", - цитує Politico європарламентаря. Джерело:
Головування Угорщини в Раді ЄС: Україна не в пріоритеті
Угорщина, яка з 1 липня за ротацією пів року очолюватиме Раду ЄС, повідомила, що другої міжурядової конференції з Україною та Молдовою 2024 року не планується. Про це у вівторок, 18 червня, сказав на брифінгу в Брюсселі постійний представник Угорщини при ЄС Балінт Одор.
Серед перерахованих пріоритетів Угорщини словосполучення "підтримка України" не прозвучало, водночас було названо такі сфери, як конкурентоспроможність Євросоюзу, економічні відносини з третіми країнами, полегшення адміністративного тягаря, оборонна політика, співпраця у сфері закупівель озброєнь. "Розширення ЄС має ґрунтуватися на заслугах кандидатів", - зазначив посол.
Своїм слоганом головування в Раді ЄС Будапешт вибрав фразу "Повернемо Європі колишню велич" або "Зробимо Європу знову великою" за аналогією зі слоганом передвиборної кампанії експрезидента США Дональда Трампа Make America great again. Як нагадує dpa, у 2016 році, ще під час виборчої кампанії у США, угорський прем'єр Орбан був єдиним лідером в ЄС, який висловився на підтримку Трампа. У березні цього року Орбан назвав Трампа "президентом миру", а колишній американський президень назвав угорського прем'єра "найкращим лідером" за всю історію.
У них ЦІЛИХ 25 шт. 120 мм Леопардів і 24 шт. 155 мм САУ.
Нічому історія мадьярів не вчить. Завжди займають не ту сторону.
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Зі мною разом воював мадьяр. По контракту як іноземець в ЗСУ. Хтось там у нього дома взнав, що в ЗСУ - став злочинцем. Слава Богу, залишився живий, зараз в Києві, знайшов собі нову сім'ю.
В ЗСУ воюють тисячі іноземців з більшості країн світу. А от в Угорщині таке заборонено.
Мразотна країна.
на тех же условиях полякам предлагалась Западная Украина, руминам - Буковина
и те и другие отказались
мадьяри спят и видят оттяпать у Украини Хакарпатье. кончение твари
https://magyarlife.wordpress.com/2018/01/18/%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B6-%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/ Чому ж вона така важка та угорська мова?
Колись знав угорця, що їздив в Ханти-Мансійський округ збирати фольклор. У них мови майже однакові.
майже Митець
Друже, тобі й росіяни можуть бути пофіг.
Мадьяри колись дуже-дуже давно пройшли через Київську Русь. Ми їм дозволили пройти. Насправді, воні ті самі угро-фіни.