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Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що виступає проти відправлення зброї в Україну

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що виступає проти відправлення зброї в Україну

Політичний опонент угорського прем'єра Віктора Орбана, який є фактичним лідером партії TISZA Петер Мадяр заявив, що він підтримує право України захищати свою територію, однак він проти, щоб його країна надавала Києву зброю.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Мадяр заявив, що він поділяє позицію чинного уряду Угорщини щодо військової допомоги Україні.

"Ми не будемо відправляти війська або зброю в Україну з Угорщини. Ви знаєте, в якому чутливому становищі перебуває Угорщина в цій війні", - заявив опозиційний до Орбана політик.

Водночас Мадяр підтримав право України на самозахист, а також назвав диктатора РФ "агресором". Також він додав, що "незалежність і суверенітет" України захищені на міжнародному рівні.

"Ми будемо підтримувати український народ усіма іншими способами та інструментами", - заявив угорський опозиціонер.

Неназваний представник Європейської народної партії сказав, що розуміє, чому риторика Мадяра щодо військової допомоги Україні така обережна.

"Усе, що він говорить про Україну і війну, пропагандистська машина Орбана використовує проти нього", - цитує Politico європарламентаря.

Читайте також: Угорщина не хоче блокувати рішення в НАТО щодо України, які відрізняються від позиції нашої країни, - Орбан

Хто такий Петер Мадяр?

ЗМІ називають 43-річного Мадяра "серйозним опозиційним політиком", а також "загрозою для Орбана". Де-факто він очолює опозиційну партію TISZA ("Повага та свобода"). Нещодавно ця новостворена політична сила здобула друге місце на виборах до Європарламенту. Таким чином, опозиціонери отримали сім місць у Європарламенті, а представники провладної партії "Фідес" - 11.

Мадяр також оголосив про плани приєднатися до правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) - найбільшої політичної сили Європарламенту. Політична сила симпатизує Україні.

Також угорський опозиціонер не приховує, що його наміри посісти місце прем'єра, тобто відібрати цю посаду у Орбана.

Читайте також: Партія Орбана "Фідес" отримала найгірший результат за два десятиліття на виборах до Європарламенту

Автор: 

Угорщина (2295) опозиція (292) допомога (8375)


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Топ коментарі
+17
Типу напів орбан. Що з тими мадярами не так. Погано історію вчили.
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18.06.2024 22:17
+12
Забули, ушльопки угорські, як в 56-му радянські війська ровняли Будепешт.
Нічому історія мадьярів не вчить. Завжди займають не ту сторону.
===========

Зі мною разом воював мадьяр. По контракту як іноземець в ЗСУ. Хтось там у нього дома взнав, що в ЗСУ - став злочинцем. Слава Богу, залишився живий, зараз в Києві, знайшов собі нову сім'ю.

В ЗСУ воюють тисячі іноземців з більшості країн світу. А от в Угорщині таке заборонено.

Мразотна країна.
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18.06.2024 22:33
+11
А яку зброю виробляють мадʼяри, щоб боронити ії відправку?
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18.06.2024 22:27
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Типу напів орбан. Що з тими мадярами не так. Погано історію вчили.
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18.06.2024 22:17 Відповісти
То ви ше не читали, як вони з ордою 1000 років тому воювали.
Орда третину венгрії знищила, а вассали з королем владу ділили🤣
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18.06.2024 22:31 Відповісти
Так вони ж колись через нас пройшли. Насправді угро-фіни мають одне мовне коріння з мадьярами. Колись знав угорця, що їздив в Ханти-Мансійський округ збирати фольклор. Ц них мови майже однакові.
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18.06.2024 22:36 Відповісти
Неназваний представник Європейської народної партії сказав, що розуміє, чому риторика Мадяра щодо військової допомоги Україні така обережна.

"Усе, що він говорить про Україну і війну, пропагандистська машина Орбана використовує проти нього", - цитує Politico європарламентаря. Джерело:
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18.06.2024 23:11 Відповісти
Мадяр є мадяр - шо тут дивного
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18.06.2024 22:20 Відповісти
Як щодо нашого Мадяра - Роберта Бровді?
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18.06.2024 22:45 Відповісти
DW

Головування Угорщини в Раді ЄС: Україна не в пріоритеті

Угорщина, яка з 1 липня за ротацією пів року очолюватиме Раду ЄС, повідомила, що другої міжурядової конференції з Україною та Молдовою 2024 року не планується. Про це у вівторок, 18 червня, сказав на брифінгу в Брюсселі постійний представник Угорщини при ЄС Балінт Одор.

Серед перерахованих пріоритетів Угорщини словосполучення "підтримка України" не прозвучало, водночас було названо такі сфери, як конкурентоспроможність Євросоюзу, економічні відносини з третіми країнами, полегшення адміністративного тягаря, оборонна політика, співпраця у сфері закупівель озброєнь. "Розширення ЄС має ґрунтуватися на заслугах кандидатів", - зазначив посол.

Своїм слоганом головування в Раді ЄС Будапешт вибрав фразу "Повернемо Європі колишню велич" або "Зробимо Європу знову великою" за аналогією зі слоганом передвиборної кампанії експрезидента США Дональда Трампа Make America great again. Як нагадує dpa, у 2016 році, ще під час виборчої кампанії у США, угорський прем'єр Орбан був єдиним лідером в ЄС, який висловився на підтримку Трампа. У березні цього року Орбан назвав Трампа "президентом миру", а колишній американський президень назвав угорського прем'єра "найкращим лідером" за всю історію.
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18.06.2024 22:21 Відповісти
Мадяр ,такий собі мадярський "зе"
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18.06.2024 22:24 Відповісти
У мадярів фантомна болячка. В 1918 р врізала дуба Австро-Угорська імперія. Ось це вялічіє і болить в мадярів
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19.06.2024 04:00 Відповісти
Мадяр і в Африці мадяр.
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18.06.2024 22:25 Відповісти
Але український Мадяр добряче фігачить москальських хробаків!
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18.06.2024 22:34 Відповісти
Тебе теж попередники в штани нагадили.
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19.06.2024 04:53 Відповісти
А яку зброю виробляють мадʼяри, щоб боронити ії відправку?
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18.06.2024 22:27 Відповісти
😊👍👏👏👏👏👏
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18.06.2024 23:16 Відповісти
Подивись "List of equipment of the Hungarian Ground Forces"
У них ЦІЛИХ 25 шт. 120 мм Леопардів і 24 шт. 155 мм САУ.
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19.06.2024 08:05 Відповісти
У мадярів найстрашніша зброя-лайно орбана,бо дуже токсичне. Тож вони тим лайном і кидаються! Тим паче,що орбан сере без перерви!
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19.06.2024 10:50 Відповісти
Оновлена версія орбана?
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18.06.2024 22:31 Відповісти
Забули, ушльопки угорські, як в 56-му радянські війська ровняли Будепешт.
Нічому історія мадьярів не вчить. Завжди займають не ту сторону.
===========

Зі мною разом воював мадьяр. По контракту як іноземець в ЗСУ. Хтось там у нього дома взнав, що в ЗСУ - став злочинцем. Слава Богу, залишився живий, зараз в Києві, знайшов собі нову сім'ю.

В ЗСУ воюють тисячі іноземців з більшості країн світу. А от в Угорщині таке заборонено.

Мразотна країна.
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18.06.2024 22:33 Відповісти
Що один ****** при владі, що ті, які намагаються вилізти з дупи, щоб дорватися до корита, така ж сама ху@ня.
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18.06.2024 22:40 Відповісти
в начале 2008 г. мадьяри подписали договор с ****** в стиле рибентроп-молотов, согласно которому давали поддержку на захват Украини в обмен на Закарпатье
на тех же условиях полякам предлагалась Западная Украина, руминам - Буковина
и те и другие отказались
мадьяри спят и видят оттяпать у Украини Хакарпатье. кончение твари
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18.06.2024 22:46 Відповісти
Ну и в чём тогда его "оппозиция" жирдяю Орбану?! 🧐
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18.06.2024 22:47 Відповісти
просто для розуміння - що таке мадяри (угорці , венгри , ...) :
https://magyarlife.wordpress.com/2018/01/18/%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B6-%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/ Чому ж вона така важка та угорська мова?
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18.06.2024 22:50 Відповісти
Вище комусь відповідав.

Колись знав угорця, що їздив в Ханти-Мансійський округ збирати фольклор. У них мови майже однакові.
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18.06.2024 22:56 Відповісти
Це їхня історична Батьківщина. Так само як Ізраїль для нашого Зе та Коломойського
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19.06.2024 04:03 Відповісти
у них є достатньо зброї навіть для себе? отож ...та м нема що обговорювати
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18.06.2024 22:51 Відповісти
Сапер Водічка не помилявся щодо мадярів
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18.06.2024 22:57 Відповісти
Ще один угорський далбайоб, чи Орбан чи цей мудак - два сапога пара!
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18.06.2024 23:07 Відповісти
"пробзділо шось в мадьярскому королівстві"(С)
майже Митець
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18.06.2024 23:10 Відповісти
перед тим як потужно гніватись на якогось мадяра, згадайте, що в Стамбулі збирався підписати шут зеленський
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18.06.2024 23:10 Відповісти
"шут" на болотах...ти каца3,14здото бачу ґуґл перекладачем не вмієш користуватися. І що ти каца3,14здото робиш в Європі, чому не в "процвітаючій" рабССєї?
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18.06.2024 23:16 Відповісти
Сарані мадяри, зайди азійські.
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18.06.2024 23:14 Відповісти
типа: - я тоже за колхоз, тока не в нашем селе
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18.06.2024 23:29 Відповісти
Мадяр він і є мадяр!
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18.06.2024 23:32 Відповісти
Кутьонкі ввх
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19.06.2024 08:24 Відповісти
Мадяри вихідці з району Уралу. Тому й замашки такі ж як і у кацапів. Загарбати сусідів, і нема різниці, чи ти при владі, чи в опозиції.
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18.06.2024 23:38 Відповісти
Мадяри нас дуууже не *******. Не зрозуміло тільки за що. Мені вони якось пофіг
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18.06.2024 23:40 Відповісти
Чому ти не можеш погугглити? Чому ти не можеш почитати коментарі, що є вище?
Друже, тобі й росіяни можуть бути пофіг.
Мадьяри колись дуже-дуже давно пройшли через Київську Русь. Ми їм дозволили пройти. Насправді, воні ті самі угро-фіни.
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18.06.2024 23:52 Відповісти
Замасковані під європейців андрофаги.
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19.06.2024 08:23 Відповісти
Така собі опозиція - типу нашого ЖОПО-блоку.
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19.06.2024 00:19 Відповісти
Ти диви який крутий політик , путлєра назвав агресором .
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19.06.2024 08:24 Відповісти
таке враження що дописувачі або далі назви статті не читають, або не товаришують зі здоровим глуздом
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19.06.2024 12:38 Відповісти
 
 