Кремль хочет, чтобы Украина приняла несправедливый мир под дулом пистолета, - США в ООН

Попытки России навязать Украине несправедливый мир пренебрегают принципами международной безопасности Организации Объединенных Наций.

С таким заявлением выступила во вторник во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Нужно называть вещи своими именами: Кремль хочет, чтобы Украина приняла несправедливый мир под дулом пистолета, который станет вознаграждением РФ за ее агрессию", - подчеркнула представительница США.

В этом контексте она напомнила слова вице-президента США Камлы Харрис, которая назвала российскую войну "возмутительной попыткой подчинить свободный народ и стереть с карты мира суверенное государство".

Томас-Гринфилд отметила, что так называемый "мирный план" Путина, обнародованный за несколько дней до Саммита мира в Швейцарии, не должен никого вводить в заблуждение.

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"Требования от Украины выйти из ее международно признанной территории до начала переговоров высмеивает сам принцип, на основе которого была создана эта Организация", - заявила американский дипломат.

Она подчеркнула, что Россия не демонстрирует готовности к добропорядочным переговорам и наоборот призывает Украину к капитуляции.

Представительница США также раскритиковала позицию Китая, который обнародовал собственный "мирный план" без его поддержки со стороны самой Украины.

Если Китай действительно заинтересован в поддержке мирного процесса, мы будем рады его помощи. Он должен начать с прекращения поддержки оборонно-промышленной базы РФ",- отметила постпред.

Она также заявила, что Россия начала жестокую, неспровоцированную войну против Украины, и именно Россия может закончить ее в любой момент.

"Но до этого дня мы должны поддерживать Украину, которая стремится к справедливому и устойчивому миру в соответствии с Уставом ООН",- подчеркнула представительница США.

Напомним, ранее российский диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.