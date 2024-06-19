Кремль хочет, чтобы Украина приняла несправедливый мир под дулом пистолета, - США в ООН
Попытки России навязать Украине несправедливый мир пренебрегают принципами международной безопасности Организации Объединенных Наций.
С таким заявлением выступила во вторник во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Нужно называть вещи своими именами: Кремль хочет, чтобы Украина приняла несправедливый мир под дулом пистолета, который станет вознаграждением РФ за ее агрессию", - подчеркнула представительница США.
В этом контексте она напомнила слова вице-президента США Камлы Харрис, которая назвала российскую войну "возмутительной попыткой подчинить свободный народ и стереть с карты мира суверенное государство".
Томас-Гринфилд отметила, что так называемый "мирный план" Путина, обнародованный за несколько дней до Саммита мира в Швейцарии, не должен никого вводить в заблуждение.
"Требования от Украины выйти из ее международно признанной территории до начала переговоров высмеивает сам принцип, на основе которого была создана эта Организация", - заявила американский дипломат.
Она подчеркнула, что Россия не демонстрирует готовности к добропорядочным переговорам и наоборот призывает Украину к капитуляции.
Представительница США также раскритиковала позицию Китая, который обнародовал собственный "мирный план" без его поддержки со стороны самой Украины.
Если Китай действительно заинтересован в поддержке мирного процесса, мы будем рады его помощи. Он должен начать с прекращения поддержки оборонно-промышленной базы РФ",- отметила постпред.
Она также заявила, что Россия начала жестокую, неспровоцированную войну против Украины, и именно Россия может закончить ее в любой момент.
"Но до этого дня мы должны поддерживать Украину, которая стремится к справедливому и устойчивому миру в соответствии с Уставом ООН",- подчеркнула представительница США.
Напомним, ранее российский диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.
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Неможливо, немає такого механізму. Тут тільки нове ООН створювати, а для цього черговий світовий переділ потрібен масштабу другої світової
Європа приблизно також на початку 20 століття. Начебто все гарно й інтилігентно, але не передбачили, що в чурбанів навколо ще середньовіччя. Тому зараз і заполонили там з Африки і не знають, що з ними робити. І з куйлом така ж ситація
Путін боїться "втратить лице" Але так само не хочуть "втратить лице" у Європі й США (разом з усим НАТО) Афганістан був "першим дзвіночком"! А тепер з втратою України авторитет США і НАТО у світі "впаде нижче плінтуса" А це буде сигналом Китаю на захоплення Тайваню А його інтелектуально-промислова база вкупі з сировиною з анексованого Сибіру дасть поштовх для ВПК Китаю (Гітлер збільшив на третину свою технічну міць за рахунок захоплення Чехословаччини з її "Чеською Збройовкою") А тепер ми знову ризикуємо отримати у світі нового "гегемона" з претензією на світове панування У Гітлера було всього 50 млн населення А у Китаю трохи не півтора мільярда!
На Заході зараз палестинські терористи всюди ногами двері відкривають, прапори свої вішають, будівлі захоплюють, змушують знаменитостей вигукувати свої терористичні лозунги, відкрито заявляють права на європейські землі - і всі мовчать, погоджуються, поступаються.
Ok, дійсно є дві сторони.
Але нехай хоч раз чітко відповість, яка "сторона" захищає своє, а яка являється агресором та окупантом.
Тільки у Китаю мізків більше, ніж у їхнього недорозвиненого молодшого братика, зачатого після фрази "а закладемося, що я дві пляшки водяри вип'ю, а із закусi буде тільки пиво"