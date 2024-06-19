РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12675 посетителей онлайн
Новости Война
3 039 20

Кремль хочет, чтобы Украина приняла несправедливый мир под дулом пистолета, - США в ООН

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд

Попытки России навязать Украине несправедливый мир пренебрегают принципами международной безопасности Организации Объединенных Наций.

С таким заявлением выступила во вторник во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Нужно называть вещи своими именами: Кремль хочет, чтобы Украина приняла несправедливый мир под дулом пистолета, который станет вознаграждением РФ за ее агрессию", - подчеркнула представительница США.

В этом контексте она напомнила слова вице-президента США Камлы Харрис, которая назвала российскую войну "возмутительной попыткой подчинить свободный народ и стереть с карты мира суверенное государство".

Томас-Гринфилд отметила, что так называемый "мирный план" Путина, обнародованный за несколько дней до Саммита мира в Швейцарии, не должен никого вводить в заблуждение.

Также читайте: "Мирные предложения" Путина – ловушка. Он пытается разрушить единство Запада и поддержку Украины, - МИД Эстонии

"Требования от Украины выйти из ее международно признанной территории до начала переговоров высмеивает сам принцип, на основе которого была создана эта Организация", - заявила американский дипломат.

Она подчеркнула, что Россия не демонстрирует готовности к добропорядочным переговорам и наоборот призывает Украину к капитуляции.

Представительница США также раскритиковала позицию Китая, который обнародовал собственный "мирный план" без его поддержки со стороны самой Украины.

Если Китай действительно заинтересован в поддержке мирного процесса, мы будем рады его помощи. Он должен начать с прекращения поддержки оборонно-промышленной базы РФ",- отметила постпред.

Она также заявила, что Россия начала жестокую, неспровоцированную войну против Украины, и именно Россия может закончить ее в любой момент.

"Но до этого дня мы должны поддерживать Украину, которая стремится к справедливому и устойчивому миру в соответствии с Уставом ООН",- подчеркнула представительница США.

Напомним, ранее российский диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.

Автор: 

ООН (4178) путин владимир (31345) США (26889) Томас-Гринфилд Линда (33)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Мені ось подобається це путенське - "мирні переговори мають ґрунтуватися на поточних реаліях". Ідеш вулицею, дав комусь у морду, забрав гроші, смарфон, картку, потім кажеш - "давай все забудемо і без образ. Тільки залишаємося на реаліях, що ти з фінгалом і двоє, майно залишається у мене. А ну да - заяву в поліцію забираєш. "
показать весь комментарий
19.06.2024 07:57
+7
Реформуйте ООН, виключіть паРашу із радбезу, прийміть рішення про виведення військ, якщо не виконують то вводьте миротворців та бомбіть паРашу. Чому соплі жувати? Має бути чіткий механізм покарання агресорів та терористів.
показать весь комментарий
19.06.2024 07:55
+4
Нав"язати нібито "несправедливии мир" - шо за муиня слів - вони хочуть капітуляціі Украіни
показать весь комментарий
19.06.2024 07:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нав"язати нібито "несправедливии мир" - шо за муиня слів - вони хочуть капітуляціі Украіни
показать весь комментарий
19.06.2024 07:45 Ответить
це одне і теж, але різними словами
показать весь комментарий
19.06.2024 08:25 Ответить
Реформуйте ООН, виключіть паРашу із радбезу, прийміть рішення про виведення військ, якщо не виконують то вводьте миротворців та бомбіть паРашу. Чому соплі жувати? Має бути чіткий механізм покарання агресорів та терористів.
показать весь комментарий
19.06.2024 07:55 Ответить
Реформуйте ООН, виключіть паРашу із радбезу,
=====

Неможливо, немає такого механізму. Тут тільки нове ООН створювати, а для цього черговий світовий переділ потрібен масштабу другої світової
показать весь комментарий
19.06.2024 07:59 Ответить
Лігу націй же розпустили,то і ООН теж можна розігнати,але політикани свої дупи гріють там,ще й фінансуються.
показать весь комментарий
19.06.2024 08:02 Ответить
розігнати ООн звісно можна, а от створити нову, ще й кращу - наврядчі. Азія вже не піде в блок під головуванням заходу, і навпаки. Всі погодяться лише на аморфну недієздатну структуру типу нинішнього ООН.
показать весь комментарий
19.06.2024 11:38 Ответить
Мені ось подобається це путенське - "мирні переговори мають ґрунтуватися на поточних реаліях". Ідеш вулицею, дав комусь у морду, забрав гроші, смарфон, картку, потім кажеш - "давай все забудемо і без образ. Тільки залишаємося на реаліях, що ти з фінгалом і двоє, майно залишається у мене. А ну да - заяву в поліцію забираєш. "
показать весь комментарий
19.06.2024 07:57 Ответить
Імпотентність Західних лідерів лякає більше ніж кацапщина
показать весь комментарий
19.06.2024 08:05 Ответить
Класика зі Сталонне "Разрушитель", то там описано суспільство, яке виросло до рівня, що перебороло злочинність і після цього будь-який шкет може там погром влаштувати, а всі тільки охають і ахають.

Європа приблизно також на початку 20 століття. Начебто все гарно й інтилігентно, але не передбачили, що в чурбанів навколо ще середньовіччя. Тому зараз і заполонили там з Африки і не знають, що з ними робити. І з куйлом така ж ситація
показать весь комментарий
19.06.2024 08:12 Ответить
Кацапи за останні півстоліття впевнили самі себе , що всі оточуючі народи повинні у своєму житті враховувать їхні "хотєлки"! Не розуміють, що такі "ігри" дуже погано закінчуються Гітлер уже в таке "пограв" Але Росія - навіть не в становищі Гітлера - у того не було за спиною значно сильнішого сусіда, який перевищує і живою силою і технікою Та ще й має значні територіальні претензії Китай підштовхнув Путіна до війни А тепер чекає, поки Росія "знекровиться" та знищить сама свої збройні сили А потім висуне претензії
Путін боїться "втратить лице" Але так само не хочуть "втратить лице" у Європі й США (разом з усим НАТО) Афганістан був "першим дзвіночком"! А тепер з втратою України авторитет США і НАТО у світі "впаде нижче плінтуса" А це буде сигналом Китаю на захоплення Тайваню А його інтелектуально-промислова база вкупі з сировиною з анексованого Сибіру дасть поштовх для ВПК Китаю (Гітлер збільшив на третину свою технічну міць за рахунок захоплення Чехословаччини з її "Чеською Збройовкою") А тепер ми знову ризикуємо отримати у світі нового "гегемона" з претензією на світове панування У Гітлера було всього 50 млн населення А у Китаю трохи не півтора мільярда!
показать весь комментарий
19.06.2024 08:06 Ответить
На жаль, Захід зараз - це не той Захід, що у ті часи.
На Заході зараз палестинські терористи всюди ногами двері відкривають, прапори свої вішають, будівлі захоплюють, змушують знаменитостей вигукувати свої терористичні лозунги, відкрито заявляють права на європейські землі - і всі мовчать, погоджуються, поступаються.
показать весь комментарий
19.06.2024 08:09 Ответить
Китай ******** патякати про "дві сторони конфлікту", "обидві сторони".
Ok, дійсно є дві сторони.
Але нехай хоч раз чітко відповість, яка "сторона" захищає своє, а яка являється агресором та окупантом.
показать весь комментарий
19.06.2024 08:14 Ответить
такі заяви не в інтересах китайозів
показать весь комментарий
19.06.2024 08:27 Ответить
І вони чудово розуміють, що всі це теж розуміють. Рідкісні лицеміри.
показать весь комментарий
19.06.2024 08:29 Ответить
Ніколи не скажуть, бо самі займаються таким самим, теж саме "відновлення історичної справедливості". Там по всьому регіону в них майже з кожною країною суперечки щодо якихось островів чи територій. Я вже мовчу про Тайвань

Тільки у Китаю мізків більше, ніж у їхнього недорозвиненого молодшого братика, зачатого після фрази "а закладемося, що я дві пляшки водяри вип'ю, а із закусi буде тільки пиво"
показать весь комментарий
19.06.2024 08:39 Ответить
Не понимаю почему всех так волнуют китаезы? Это они должны спасти Украину?
показать весь комментарий
19.06.2024 08:51 Ответить
Вони мають суттєвий вплив на можливості агресора, тому так - вони всіх хвилюють.
показать весь комментарий
19.06.2024 09:05 Ответить
Світова спільнота під проводом Заходу має сьогодні сконцентруватися на спільній трансформації ООН та її Ради Безпеки. Адже, вже і Самит Миру пройшов, що засвідчив нелюдяність нинішньої війни, котру розв"язала РФія і підтримується лише купкою авторитарниї країн. Більшість людства підтвердила свою волю щодо підтримки мирної політики у нашому Світі. Саме нині настав час провести цілеспрямовану роботу по повернення до життя ключових принципів ООН. Адже тільки у мирній співпраці та узгодженій природоохоронній співпраці Світ на своїй планеті Земля має своє майбутнє.
показать весь комментарий
19.06.2024 08:20 Ответить
Похоже Евгения рановато выпустили из детского сада.)
показать весь комментарий
19.06.2024 08:49 Ответить
У всіх свої інтереси , але одне ясно за будь яких обставин потрібно щоб московія з ****** капітулювали
показать весь комментарий
19.06.2024 08:42 Ответить
 
 