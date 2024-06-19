УКР
Кремль хоче, щоб Україна прийняла несправедливий мир під дулом пістолета, - США в ООН

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд

Спроби Росії нав’язати Україні несправедливий мир нехтують принципи міжнародної безпеки Організації Об’єднаних Націй.

З такою заявою виступила в вівторок під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Потрібно називати речі своїми іменами: Кремль хоче, щоб Україна прийняла несправедливий мир під дулом пістолета, який стане винагородою РФ за її агресію", - наголосила представниця США.

У цьому контексті вона нагадала слова віцепрезидентки США Камли Гарріс, яка назвала російську війну "обурливою спробою підкорити вільний народ та стерти з карти світу суверенну державу".

Томас-Грінфілд зазначила, що так званий "мирний план" Путіна, оприлюднений за кілька днів до Саміту миру у Швейцарії, не має нікого вводити в оману.

Також читайте: "Мирні пропозиції" Путіна - пастка. Він намагається зруйнувати єдність Заходу і підтримку України, - МЗС Естонії

"Вимоги від України вийти з її міжнародно визнаної території до початку переговорів висміює сам принцип, на основі якого була створена ця Організація", - заявила американська дипломатка.

Вона підкреслила, що Росія не демонструє готовності до доброчесних переговорів та навпаки закликає Україну до капітуляції.

Представниця США також розкритикувала позицію Китаю, який оприлюднив власний "мирний план" без його підтримки з боку самої України.

Якщо Китай справді зацікавлений у підтримці мирного процесу, ми будемо раді його допомозі. Він має почати з припинення підтримки оборонно-промислової бази РФ",- зауважила постпред.

Вона також заявила, що Росія розпочала жорстоку, неспровоковану війну проти України, і саме Росія може закінчити її будь-коли.

"Але до цього дня ми маємо підтримувати Україну, яка прагне справедливого й сталого миру відповідно до Статуту ООН",- наголосила представниця США.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін заявив, що Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ.

ООН (3418) путін володимир (24521) США (24049) Томас-Грінфілд Лінда (51)
Мені ось подобається це путенське - "мирні переговори мають ґрунтуватися на поточних реаліях". Ідеш вулицею, дав комусь у морду, забрав гроші, смарфон, картку, потім кажеш - "давай все забудемо і без образ. Тільки залишаємося на реаліях, що ти з фінгалом і двоє, майно залишається у мене. А ну да - заяву в поліцію забираєш. "
19.06.2024 07:57 Відповісти
+7
Реформуйте ООН, виключіть паРашу із радбезу, прийміть рішення про виведення військ, якщо не виконують то вводьте миротворців та бомбіть паРашу. Чому соплі жувати? Має бути чіткий механізм покарання агресорів та терористів.
19.06.2024 07:55 Відповісти
+4
Нав"язати нібито "несправедливии мир" - шо за муиня слів - вони хочуть капітуляціі Украіни
19.06.2024 07:45 Відповісти
Нав"язати нібито "несправедливии мир" - шо за муиня слів - вони хочуть капітуляціі Украіни
19.06.2024 07:45 Відповісти
це одне і теж, але різними словами
19.06.2024 08:25 Відповісти
Реформуйте ООН, виключіть паРашу із радбезу, прийміть рішення про виведення військ, якщо не виконують то вводьте миротворців та бомбіть паРашу. Чому соплі жувати? Має бути чіткий механізм покарання агресорів та терористів.
19.06.2024 07:55 Відповісти
Реформуйте ООН, виключіть паРашу із радбезу,
Неможливо, немає такого механізму. Тут тільки нове ООН створювати, а для цього черговий світовий переділ потрібен масштабу другої світової
19.06.2024 07:59 Відповісти
Лігу націй же розпустили,то і ООН теж можна розігнати,але політикани свої дупи гріють там,ще й фінансуються.
19.06.2024 08:02 Відповісти
розігнати ООн звісно можна, а от створити нову, ще й кращу - наврядчі. Азія вже не піде в блок під головуванням заходу, і навпаки. Всі погодяться лише на аморфну недієздатну структуру типу нинішнього ООН.
19.06.2024 11:38 Відповісти
Мені ось подобається це путенське - "мирні переговори мають ґрунтуватися на поточних реаліях". Ідеш вулицею, дав комусь у морду, забрав гроші, смарфон, картку, потім кажеш - "давай все забудемо і без образ. Тільки залишаємося на реаліях, що ти з фінгалом і двоє, майно залишається у мене. А ну да - заяву в поліцію забираєш. "
19.06.2024 07:57 Відповісти
Імпотентність Західних лідерів лякає більше ніж кацапщина
19.06.2024 08:05 Відповісти
Класика зі Сталонне "Разрушитель", то там описано суспільство, яке виросло до рівня, що перебороло злочинність і після цього будь-який шкет може там погром влаштувати, а всі тільки охають і ахають.

Європа приблизно також на початку 20 століття. Начебто все гарно й інтилігентно, але не передбачили, що в чурбанів навколо ще середньовіччя. Тому зараз і заполонили там з Африки і не знають, що з ними робити. І з куйлом така ж ситація
19.06.2024 08:12 Відповісти
Кацапи за останні півстоліття впевнили самі себе , що всі оточуючі народи повинні у своєму житті враховувать їхні "хотєлки"! Не розуміють, що такі "ігри" дуже погано закінчуються Гітлер уже в таке "пограв" Але Росія - навіть не в становищі Гітлера - у того не було за спиною значно сильнішого сусіда, який перевищує і живою силою і технікою Та ще й має значні територіальні претензії Китай підштовхнув Путіна до війни А тепер чекає, поки Росія "знекровиться" та знищить сама свої збройні сили А потім висуне претензії
Путін боїться "втратить лице" Але так само не хочуть "втратить лице" у Європі й США (разом з усим НАТО) Афганістан був "першим дзвіночком"! А тепер з втратою України авторитет США і НАТО у світі "впаде нижче плінтуса" А це буде сигналом Китаю на захоплення Тайваню А його інтелектуально-промислова база вкупі з сировиною з анексованого Сибіру дасть поштовх для ВПК Китаю (Гітлер збільшив на третину свою технічну міць за рахунок захоплення Чехословаччини з її "Чеською Збройовкою") А тепер ми знову ризикуємо отримати у світі нового "гегемона" з претензією на світове панування У Гітлера було всього 50 млн населення А у Китаю трохи не півтора мільярда!
19.06.2024 08:06 Відповісти
На жаль, Захід зараз - це не той Захід, що у ті часи.
На Заході зараз палестинські терористи всюди ногами двері відкривають, прапори свої вішають, будівлі захоплюють, змушують знаменитостей вигукувати свої терористичні лозунги, відкрито заявляють права на європейські землі - і всі мовчать, погоджуються, поступаються.
19.06.2024 08:09 Відповісти
Китай ******** патякати про "дві сторони конфлікту", "обидві сторони".
Ok, дійсно є дві сторони.
Але нехай хоч раз чітко відповість, яка "сторона" захищає своє, а яка являється агресором та окупантом.
19.06.2024 08:14 Відповісти
такі заяви не в інтересах китайозів
19.06.2024 08:27 Відповісти
І вони чудово розуміють, що всі це теж розуміють. Рідкісні лицеміри.
19.06.2024 08:29 Відповісти
Ніколи не скажуть, бо самі займаються таким самим, теж саме "відновлення історичної справедливості". Там по всьому регіону в них майже з кожною країною суперечки щодо якихось островів чи територій. Я вже мовчу про Тайвань

Тільки у Китаю мізків більше, ніж у їхнього недорозвиненого молодшого братика, зачатого після фрази "а закладемося, що я дві пляшки водяри вип'ю, а із закусi буде тільки пиво"
19.06.2024 08:39 Відповісти
Не понимаю почему всех так волнуют китаезы? Это они должны спасти Украину?
19.06.2024 08:51 Відповісти
Вони мають суттєвий вплив на можливості агресора, тому так - вони всіх хвилюють.
19.06.2024 09:05 Відповісти
Світова спільнота під проводом Заходу має сьогодні сконцентруватися на спільній трансформації ООН та її Ради Безпеки. Адже, вже і Самит Миру пройшов, що засвідчив нелюдяність нинішньої війни, котру розв"язала РФія і підтримується лише купкою авторитарниї країн. Більшість людства підтвердила свою волю щодо підтримки мирної політики у нашому Світі. Саме нині настав час провести цілеспрямовану роботу по повернення до життя ключових принципів ООН. Адже тільки у мирній співпраці та узгодженій природоохоронній співпраці Світ на своїй планеті Земля має своє майбутнє.
19.06.2024 08:20 Відповісти
Похоже Евгения рановато выпустили из детского сада.)
19.06.2024 08:49 Відповісти
У всіх свої інтереси , але одне ясно за будь яких обставин потрібно щоб московія з ****** капітулювали
19.06.2024 08:42 Відповісти
 
 