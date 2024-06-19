Кремль хоче, щоб Україна прийняла несправедливий мир під дулом пістолета, - США в ООН

Спроби Росії нав’язати Україні несправедливий мир нехтують принципи міжнародної безпеки Організації Об’єднаних Націй.

З такою заявою виступила в вівторок під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Потрібно називати речі своїми іменами: Кремль хоче, щоб Україна прийняла несправедливий мир під дулом пістолета, який стане винагородою РФ за її агресію", - наголосила представниця США.

У цьому контексті вона нагадала слова віцепрезидентки США Камли Гарріс, яка назвала російську війну "обурливою спробою підкорити вільний народ та стерти з карти світу суверенну державу".

Томас-Грінфілд зазначила, що так званий "мирний план" Путіна, оприлюднений за кілька днів до Саміту миру у Швейцарії, не має нікого вводити в оману.

"Вимоги від України вийти з її міжнародно визнаної території до початку переговорів висміює сам принцип, на основі якого була створена ця Організація", - заявила американська дипломатка.

Вона підкреслила, що Росія не демонструє готовності до доброчесних переговорів та навпаки закликає Україну до капітуляції.

Представниця США також розкритикувала позицію Китаю, який оприлюднив власний "мирний план" без його підтримки з боку самої України.

Якщо Китай справді зацікавлений у підтримці мирного процесу, ми будемо раді його допомозі. Він має почати з припинення підтримки оборонно-промислової бази РФ",- зауважила постпред.

Вона також заявила, що Росія розпочала жорстоку, неспровоковану війну проти України, і саме Росія може закінчити її будь-коли.

"Але до цього дня ми маємо підтримувати Україну, яка прагне справедливого й сталого миру відповідно до Статуту ООН",- наголосила представниця США.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін заявив, що Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ.