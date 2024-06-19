Кремль хоче, щоб Україна прийняла несправедливий мир під дулом пістолета, - США в ООН
Спроби Росії нав’язати Україні несправедливий мир нехтують принципи міжнародної безпеки Організації Об’єднаних Націй.
З такою заявою виступила в вівторок під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Потрібно називати речі своїми іменами: Кремль хоче, щоб Україна прийняла несправедливий мир під дулом пістолета, який стане винагородою РФ за її агресію", - наголосила представниця США.
У цьому контексті вона нагадала слова віцепрезидентки США Камли Гарріс, яка назвала російську війну "обурливою спробою підкорити вільний народ та стерти з карти світу суверенну державу".
Томас-Грінфілд зазначила, що так званий "мирний план" Путіна, оприлюднений за кілька днів до Саміту миру у Швейцарії, не має нікого вводити в оману.
"Вимоги від України вийти з її міжнародно визнаної території до початку переговорів висміює сам принцип, на основі якого була створена ця Організація", - заявила американська дипломатка.
Вона підкреслила, що Росія не демонструє готовності до доброчесних переговорів та навпаки закликає Україну до капітуляції.
Представниця США також розкритикувала позицію Китаю, який оприлюднив власний "мирний план" без його підтримки з боку самої України.
Якщо Китай справді зацікавлений у підтримці мирного процесу, ми будемо раді його допомозі. Він має почати з припинення підтримки оборонно-промислової бази РФ",- зауважила постпред.
Вона також заявила, що Росія розпочала жорстоку, неспровоковану війну проти України, і саме Росія може закінчити її будь-коли.
"Але до цього дня ми маємо підтримувати Україну, яка прагне справедливого й сталого миру відповідно до Статуту ООН",- наголосила представниця США.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін заявив, що Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
=====
Неможливо, немає такого механізму. Тут тільки нове ООН створювати, а для цього черговий світовий переділ потрібен масштабу другої світової
Європа приблизно також на початку 20 століття. Начебто все гарно й інтилігентно, але не передбачили, що в чурбанів навколо ще середньовіччя. Тому зараз і заполонили там з Африки і не знають, що з ними робити. І з куйлом така ж ситація
Путін боїться "втратить лице" Але так само не хочуть "втратить лице" у Європі й США (разом з усим НАТО) Афганістан був "першим дзвіночком"! А тепер з втратою України авторитет США і НАТО у світі "впаде нижче плінтуса" А це буде сигналом Китаю на захоплення Тайваню А його інтелектуально-промислова база вкупі з сировиною з анексованого Сибіру дасть поштовх для ВПК Китаю (Гітлер збільшив на третину свою технічну міць за рахунок захоплення Чехословаччини з її "Чеською Збройовкою") А тепер ми знову ризикуємо отримати у світі нового "гегемона" з претензією на світове панування У Гітлера було всього 50 млн населення А у Китаю трохи не півтора мільярда!
На Заході зараз палестинські терористи всюди ногами двері відкривають, прапори свої вішають, будівлі захоплюють, змушують знаменитостей вигукувати свої терористичні лозунги, відкрито заявляють права на європейські землі - і всі мовчать, погоджуються, поступаються.
Ok, дійсно є дві сторони.
Але нехай хоч раз чітко відповість, яка "сторона" захищає своє, а яка являється агресором та окупантом.
Тільки у Китаю мізків більше, ніж у їхнього недорозвиненого молодшого братика, зачатого після фрази "а закладемося, що я дві пляшки водяри вип'ю, а із закусi буде тільки пиво"