Результатов усиления мобилизации не вижу, государству нужно полностью изменить подходы, - комбат 3-й ОШБр Кухарчук

Украине надо изменить подход к мобилизации, поскольку результатов ее усиления нет.

Об этом в интервью УП заявил комбат 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук

По его словам, он не видит результата в усилении мобилизации.

"Честно, не вижу. Я вижу колл-центры, которые работают, которые разводят на деньги европейцев. Вижу правоохранительные органы, которые их крышуют. Вижу народных депутатов, которые их крышуют. Мобилизация пенсионеров - там да. Людей до 57 лет, но многие из них выглядят уже на 70. Это не выход из ситуации", - подчеркнул Кухарчук.

Средний возраст бойца в его батальоне - 33 года.

"Это мы говорим обо всех, включая тех, кто выполняет тыловые функции. Если мы говорим о среднем возрасте пехотинца, штурмовика - то это до 30 лет.

Бывает, что люди получают повестки, а потом приходят в рекрут-центры Третьей штурмовой и говорят: "Я не знал, сомневался, но я получил повестку - давайте я уже лучше к вам пойду". И таких берем, если видим, что человек мотивирован и готов воевать", - добавил комбат.

Кухарчук отметил, что государство должно пересмотреть отношение к себе, к своим гражданам, поменять полностью подходы.

"Ну и должны произойти изменения, которые, как причинно-следственная связь, могут вызвать ментальные изменения. И тогда не надо будет искать мобилизационный ресурс - он сам по себе будет найден. Если этого не произойдет, если никакие выводы не будут сделаны, работа над ошибками не будет проведена, мы проиграем эту войну", - подытожил Кухарчук.

