Новости
10 477 41

Результатов усиления мобилизации не вижу, государству нужно полностью изменить подходы, - комбат 3-й ОШБр Кухарчук

Кухарчук про мобілізацію

Украине надо изменить подход к мобилизации, поскольку результатов ее усиления нет.

Об этом в интервью УП заявил комбат 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук, передает Цензор.НЕТ

По его словам, он не видит результата в усилении мобилизации.

"Честно, не вижу. Я вижу колл-центры, которые работают, которые разводят на деньги европейцев. Вижу правоохранительные органы, которые их крышуют. Вижу народных депутатов, которые их крышуют. Мобилизация пенсионеров - там да. Людей до 57 лет, но многие из них выглядят уже на 70. Это не выход из ситуации", - подчеркнул Кухарчук.

Средний возраст бойца в его батальоне - 33 года.

"Это мы говорим обо всех, включая тех, кто выполняет тыловые функции. Если мы говорим о среднем возрасте пехотинца, штурмовика - то это до 30 лет.

Бывает, что люди получают повестки, а потом приходят в рекрут-центры Третьей штурмовой и говорят: "Я не знал, сомневался, но я получил повестку - давайте я уже лучше к вам пойду". И таких берем, если видим, что человек мотивирован и готов воевать", - добавил комбат.

Кухарчук отметил, что государство должно пересмотреть отношение к себе, к своим гражданам, поменять полностью подходы.

"Ну и должны произойти изменения, которые, как причинно-следственная связь, могут вызвать ментальные изменения. И тогда не надо будет искать мобилизационный ресурс - он сам по себе будет найден. Если этого не произойдет, если никакие выводы не будут сделаны, работа над ошибками не будет проведена, мы проиграем эту войну", - подытожил Кухарчук.

мобилизация (2880) Кухарчук Дмитрий (23)
Топ комментарии
+26
Ви на приколі? - села пусті, Райцентри- теж, обласні центри кошмарять нормально так. Один Київ +- спокійно живе. Треба людей? - Тищенка мобілізуйте і його охоронців.
21.06.2024 10:07 Ответить
+23
Тищенка з його головорізами-охоронцями ТЦКашніки нехочуть в бусік запхати?
21.06.2024 10:07 Ответить
+13
При всій повазі до комбата, але що, значить "посилення мобілізації не бачу", а те що гребуть і бусифікують всіх "бідняків" підряд це не посилення?
21.06.2024 10:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
мобілізаціі
для захисту зебанди та колі-каклєти-
не бачу(далі по тексту)
21.06.2024 10:02 Ответить
А України? Батька, матері? Котлети вибрали ви,так відділяйте тепер мух від м'яса
21.06.2024 10:30 Ответить
Якійсь цей пан з 3-ОШБр зрадойоб
21.06.2024 11:08 Ответить
Хіба зебанда і катлєта просять про захист ? Я , спостерігаючи за ними , вважаю що русня їм - і не ворог .
Ну прийдуть кацапи , зебанда скаже що злі правосєки їй не давали підписати капітуляцію , принесе присягу сЦарю і буде лизати його дупу .
21.06.2024 10:51 Ответить
зате все глобально, диджіталізовано і потужно. Хай живе Боневтік Великий!
21.06.2024 10:06 Ответить
Ви на приколі? - села пусті, Райцентри- теж, обласні центри кошмарять нормально так. Один Київ +- спокійно живе. Треба людей? - Тищенка мобілізуйте і його охоронців.
21.06.2024 10:07 Ответить
В селах остались только инвалиды и многодетные на прошлой неделе забрали двох знакомых которых бы с их болячками даже на порог военкомата раньше не пустили.
21.06.2024 10:14 Ответить
В селі де у моїх батьків дача майже всі чоловіки за кілька тисяч доларів купили у МСЕК групи інвалідності) Тому села не пусті, але корупція своє діло робить
21.06.2024 11:08 Ответить
Це треба ще вміти дати хабар, або мати зв'язки. Без зв'язків в тебе, ще ніхто ці гроши і не візьме. Без зв'язків навіть реально хвора людина, без органів, може роками інвалідність оформлювати.
21.06.2024 13:11 Ответить
Чому тільки Київ? У Львові теж весело.
21.06.2024 11:24 Ответить
Повно жлобів і в самій Полтаві і у передмісті, а ще є срані ВПОшники бухаючі до яких ТЦК теж чомусь немає діла.
21.06.2024 13:27 Ответить
Тищенка з його головорізами-охоронцями ТЦКашніки нехочуть в бусік запхати?
21.06.2024 10:07 Ответить
Вони недоторкані 😬
21.06.2024 10:24 Ответить
Журналістка BIHUS.Info Анна Калюжна заявила про погрози вбивством та зґвалтуванням їй та її батькам. За словами журналістки, погрози стали надходити після допису одного з командирів бригади Дмитра Кухарчука, де той звинуватив її у "нівелюванні крові" загиблих захисників України під Авдіївкою. Допис Кухарчука з'явився після посту-реакції Калюжної на допис ведучої Яніни Соколової.

https://focus.ua/uk/*******-novosti/653262-zhurnalistka-kalyuzhna-zayavila-shcho-jiy-ta-batkam-pogrozhuyut-rozpravoyu-detali-skandalu-skrinshoti
21.06.2024 10:16 Ответить
Це м'який приклад дій можливої хунти, як тут деякі відморожені коментатори мріють.
21.06.2024 10:19 Ответить
за те, що Калюжна назвала Білецького політиком, отримала помсту, хоча вона права. Взагалі то, те що командири керують військами далеко від лінії фронту нам описують як перевагу, хоча це великий недолік, насправді і лицемірство
21.06.2024 11:06 Ответить
Усі правила мобілізації були прописані в Конституції України, потрібно було просто оновити,а не півроку говорити про це. Німеччина оновила усе з доповненнями за тиждень. Я,наприклад знаю ,що буду робити в випадку війни,мій син також.
21.06.2024 10:21 Ответить
План дій:
п.1) з......усь у Німеччину;
п.2) якщо війна прийде у Німеччину, з.....усь у Францію;
п.3)з Франції за обставинами.
21.06.2024 10:29 Ответить
Ви про що і куди зї....ся ви? Уже потрібно забути про методичку подоляка,не актуальна
21.06.2024 10:32 Ответить
пані Валентино! Особисто бажаю Вам усіляких гараздів. Чесно. Ні про які методички мова не йде. Одне маленьке прохання - виїхали, посидьте тихенько, не треба порад, до чого не маєте відношення. Дякую.
21.06.2024 10:44 Ответить
А ви маєте відношення до ЗСУ чи допомоги ЗСУ?! Так що посидіьте тихенько на дивані,поки інші країни за вас зброю випускають і допомагають ЗСУ ,бо мобілізацію ви пропали як по закону так і по приколу
21.06.2024 11:22 Ответить
Вірю, особливо тим хто вже має досвід емігрувати
21.06.2024 10:54 Ответить
Що робити зі своїм життям - особиста справа людини.
21.06.2024 11:12 Ответить
Просіть собі охорону Тищенка в підмогу: їх вся армія боіться, може вас хоч воювати навчить
21.06.2024 10:28 Ответить
"причинно-наслідковий зв'язок" (с). Ну, Кухарчук має плюнути у дзеркало. Але й це не буде спокутою за те, що він рвав сраку, щоб до влади прийшли зе-бабуїни.
21.06.2024 10:34 Ответить
Не уявляю, як мобілізація хворих людей.може посилити армію або примушених до служби.
Корінь зла і всіх негараздів в тому, що в нас головне «досягнення» і принцип життя полягає суто в площині - «я начальник, ти - дурень, ти мій раб, ти ніхто і звати тебе ніяк, ти безправна істота, ти одна з моїх речей.».
Це вже є фактично першою статтею нашої Конституції і єдиною в ній(
21.06.2024 10:34 Ответить
"Ну і мають відбутися зміни, які, як причинно-наслідковий зв'язок, можуть спричинити ментальні зміни. І тоді не треба буде шукати мобілізаційний ресурс - він сам по собі буде знайдений. Якщо цього не станеться, якщо ніякі висновки не будуть зроблені, роботу над помилками не проведуть, ми програємо цю війну", - підсумував Кухарчук
21.06.2024 10:37 Ответить
«Держава має переглянути своє ставлення до себе, до своїх громадян, поміняти підходи…» Боже, які ви наївні. Вам вчора кум Ермака показав своє відношення до вас. Чи тигерой, чи ти ветеран: мордою в асфальт…
21.06.2024 10:39 Ответить
При всій повазі до комбата, але що, значить "посилення мобілізації не бачу", а те що гребуть і бусифікують всіх "бідняків" підряд це не посилення?
21.06.2024 10:48 Ответить
Кухарчук - тітушня, яку винесло нагору, такий собі ******** "матрос Желєзняк"... В нього мізків, як у рожевої свинки...
21.06.2024 11:02 Ответить
Не можу зрозуміти чому деякі автопітетні військові які на власні очі бачать море крові, людського горя і потворне обличчя рашизму, не намагаються цьому рашизму завадити потрапити, як смертельній бацилі, у наше військо, у наше цивільне життя аби його спаскудити і забруднити остаточно, принизити людей, не задумуючись намагаються його наслідувати?((((
Найстрашніше і смертельно коли між цивільними і військовими росте прірва яку риють і в день і вночі, неусвідрмлючі (хочу вірити, що не умисно) катастрофи яку вона несе😢😢😢
21.06.2024 10:52 Ответить
Але ж вчора один депутатішко говорив, що все чудово, й восени можна буде подумати про демобілізацію. Хто з цих двох киздить - питання риторичне.
21.06.2024 11:10 Ответить
Причинно-наслідковий зв'язок між штурмами "стратегічних посадок", контрнаступом без авіації, достатньої кількості техніки на підготовлену оборону ворога, та дефвцитом особового складу, пан Кухарчук не бачить? Конвеєр "людського ресурсу" у нас завідомо коротший за москальський...
21.06.2024 11:14 Ответить
После его заявления про петухов и оскорбления журналистки, он уничтожил понятие своей чести офицера и наплевал на других. Мерзавец одной половиной рта говорит про срыав мобплана, а сам - срывает его в корне! Наказ МО про "выступления" коммандиров ЗСУ не знает?
21.06.2024 11:15 Ответить
Що значить "я не бачу ? "

***** не може захопити Україну 3 роки а по факту 10 а по факту 400 ...
чи ти думав московія впаде за рік пів ?

ну то ти слабенький комбат виходить
21.06.2024 11:47 Ответить
А за месяц точно должны быть видимые результаты на передовой? Те, кого загребли после принятия нового закона, только проходят учебку. Если, конечно, их не бросают на фронт без обучения...
21.06.2024 11:55 Ответить
Цей командир погрожує журналістці.
21.06.2024 12:30 Ответить
Молодь, яка здорова та не в ЗСУ, срані козли.
21.06.2024 13:05 Ответить
До чого тут вже другий день пишуть, про те що середній вік в ЗСУ до 30 років? Можливо у Нацгвардії і у 3-й штурмовій це і так, бо там строгий відбір. Але в середньому по ЗСУ середній вік 45 -50 +.
21.06.2024 13:07 Ответить
БАГАТІ ВІДКУПИЛИСЯ, ЇХ ЧІПАТИ ПОКА НЕ БУДУТЬ БО БУДЕ В ЦЬОМУ РОЦІ БАГАТО КОГО МОБІЛІЗОВУВАТИ....ІНВАЛІДІВ, ЯКИХ ЗЛІПИЛИ ТЕЖ ЧІПАТИ НЕ БУДУТЬ... ЛИПОВИХ УБДІСТІВ ТЕЖ НЕ БУДУТЬ ШУКАТИ,.....ВОНИ ДЕ -ФАКТО НА ДИВАНІ,А ДЕ-ЮРЕ В АРМІЇ НА БОЙОВИХ... ЗА ЇХ ХТОСЬ ХОДИТЬ НА БОЙОВІ ЗАВДАННЯ... ТУТ ВЕЛИКІ ГРОШІ ХОДЯТЬ..БО ЛИПОВИЙ УБДІСТ ОТРИМУЄ ЗАРПЛАТНЮ, ТОБІШ ТОЙ ХТО ЙОГО ПОРОДИВ...ТАК ЩО КАЛІКИ , ХВОРІ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 СТ.ІНСУЛІНОЗАЛЕЖНІ СЛУЖАТЬ,ЇХ НЕ ЗВІЛЬНЯЮТЬ ЛЮДИНА ДУМАЄ НЕ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ,А ЯК ПРОЖИТИ ДЕНЬ БЕЗ БОЛЮ.. ХТО ПОВЕРНЕТЬСЯ ДО СІМЇ???
24.06.2024 21:28 Ответить
 
 