Результатов усиления мобилизации не вижу, государству нужно полностью изменить подходы, - комбат 3-й ОШБр Кухарчук
Украине надо изменить подход к мобилизации, поскольку результатов ее усиления нет.
Об этом в интервью УП заявил комбат 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук, передает Цензор.НЕТ
По его словам, он не видит результата в усилении мобилизации.
"Честно, не вижу. Я вижу колл-центры, которые работают, которые разводят на деньги европейцев. Вижу правоохранительные органы, которые их крышуют. Вижу народных депутатов, которые их крышуют. Мобилизация пенсионеров - там да. Людей до 57 лет, но многие из них выглядят уже на 70. Это не выход из ситуации", - подчеркнул Кухарчук.
Средний возраст бойца в его батальоне - 33 года.
"Это мы говорим обо всех, включая тех, кто выполняет тыловые функции. Если мы говорим о среднем возрасте пехотинца, штурмовика - то это до 30 лет.
Бывает, что люди получают повестки, а потом приходят в рекрут-центры Третьей штурмовой и говорят: "Я не знал, сомневался, но я получил повестку - давайте я уже лучше к вам пойду". И таких берем, если видим, что человек мотивирован и готов воевать", - добавил комбат.
Кухарчук отметил, что государство должно пересмотреть отношение к себе, к своим гражданам, поменять полностью подходы.
"Ну и должны произойти изменения, которые, как причинно-следственная связь, могут вызвать ментальные изменения. И тогда не надо будет искать мобилизационный ресурс - он сам по себе будет найден. Если этого не произойдет, если никакие выводы не будут сделаны, работа над ошибками не будет проведена, мы проиграем эту войну", - подытожил Кухарчук.
для захисту зебанди та колі-каклєти-
не бачу(далі по тексту)
Ну прийдуть кацапи , зебанда скаже що злі правосєки їй не давали підписати капітуляцію , принесе присягу сЦарю і буде лизати його дупу .
https://focus.ua/uk/*******-novosti/653262-zhurnalistka-kalyuzhna-zayavila-shcho-jiy-ta-batkam-pogrozhuyut-rozpravoyu-detali-skandalu-skrinshoti
п.1) з......усь у Німеччину;
п.2) якщо війна прийде у Німеччину, з.....усь у Францію;
п.3)з Франції за обставинами.
Корінь зла і всіх негараздів в тому, що в нас головне «досягнення» і принцип життя полягає суто в площині - «я начальник, ти - дурень, ти мій раб, ти ніхто і звати тебе ніяк, ти безправна істота, ти одна з моїх речей.».
Це вже є фактично першою статтею нашої Конституції і єдиною в ній(
Найстрашніше і смертельно коли між цивільними і військовими росте прірва яку риють і в день і вночі, неусвідрмлючі (хочу вірити, що не умисно) катастрофи яку вона несе😢😢😢
***** не може захопити Україну 3 роки а по факту 10 а по факту 400 ...
чи ти думав московія впаде за рік пів ?
ну то ти слабенький комбат виходить