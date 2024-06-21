РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12461 посетитель онлайн
Новости
7 857 83

Полиция сопровождает работников ТЦК при вручении повесток. В этом случае правоохранитель выступает арбитром, - Клименко

Поліція супроводжує представників ТЦК та СП для вручення повісток

Министерство внутренних дел выделило 513 патрулей по всей Украине для сопровождения представителей ТЦК и СП и обеспечения процесса мобилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Игорь Клименко заявил в интервью "Радио Свобода".

По его словам, во время сопровождения сотрудников ТЦК "все действия как работника ТЦК, так и работника полиции, так и гражданина, обязательно должны сниматься на бодикамеру полицейского".

Полицейские, отмечает министр, должны выступать "арбитрами" в случае конфликта между работниками ТЦК и гражданами.

Например, когда работник ТЦК хочет прийти к гражданину домой и вручить ему повестку, то они сообщают об этом в полицию. Полицейские всегда рядом для того, чтобы избежать этих нарушений порядка - как с одной, так и с другой стороны. Полицейский выступает арбитром", - рассказал Клименко.

Также читайте: В Сухопутных войсках сообщили номера для обращений в случае нарушений со стороны ТЦК

По словам главы МВД, патруль не всегда сопровождает сотрудников военкоматов, а лишь "по их желанию и по возможности".

"Мы же не можем столько (для всех групп ТЦК - ред.) патрулей организовать. У нас еще есть реагирование на преступления, на сообщения по территории государства. То есть мы выделяем каждый день несколько сотен патрулей по территории нашего государства для того, чтобы работать с сотрудниками ТЦК. На сегодня количество таких патрулей доходит до пятисот. Это максимально, что мы можем сегодня сделать. Я вам точно скажу - 513", - сообщил Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко заявил, что его сын мобилизовался в Силы обороны: "Без повестки пошел в ТЦК"

Автор: 

МВД (9343) мобилизация (2880) Клименко Игорь (430) ТЦК (724)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
Це просто легалізація бусифікації.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:34 Ответить
+19
показать весь комментарий
21.06.2024 11:47 Ответить
+17
яким арбітром? стоять як дауни і слюни пускають...
показать весь комментарий
21.06.2024 11:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це просто легалізація бусифікації.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:34 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 11:47 Ответить
В північній кореі ти б замість інтернету зараз би на ланцюгу сидів в підвалі і клєпав би снаряди для русні по 5 грамів рису за снаряд, баранчику.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:05 Ответить
Ви надто легковажно сприймаєте ******* реалії.Через рік-два цей фотомонтаж,нажаль,буде значно обгрунтованіший.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:00 Ответить
А ти чого тут розквакалася кацапка петрОВА ? Зовсім ви каци уху ели мразi, на українському сайті пасти на українців роззявляєте . А ну брись в будку баранiна !
показать весь комментарий
21.06.2024 14:04 Ответить
Не фантазуй - такого ніколи не буде в Україні бо ще є адекватні українці на відмуні від деяких ссикунівтцк (не всіх, але...)!
показать весь комментарий
21.06.2024 17:10 Ответить
Виконання закону без перевищення повноважень. Це не "просто", а "як має бути".
показать весь комментарий
21.06.2024 12:03 Ответить
А чому тебе із усть- зажопінська цікавить Україна? Виглянь у вікно, там твоя корова у калюжі застрягла ?
показать весь комментарий
21.06.2024 12:42 Ответить
П
Н
Х
дегенерат.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:27 Ответить
Треба ще по представнику опи, убс, беб, огп, набу дбр і з жеку обов"язково, і щоб усі були молоді здорові і годні для для проходження війскової служби.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:35 Ответить
яким арбітром? стоять як дауни і слюни пускають...
показать весь комментарий
21.06.2024 11:36 Ответить
Може це якраз і написано у службовій інструкції.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:42 Ответить
Бабло считают, и в дерибане участвуют
показать весь комментарий
21.06.2024 11:47 Ответить
Беркутня а не менти. Менты любят насилие, любят понтонуться как они кого то избили, замали. И кто бы не писдел это именно так и есть !!!
показать весь комментарий
21.06.2024 21:35 Ответить
Та подожди. У нас же была переможная мусорская реформа. Теперь там лучшие, ****, из лучших.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:47 Ответить
А яка українцям різниця, що там за реформи у москворотих були?
показать весь комментарий
21.06.2024 12:15 Ответить
Футбол жизнями!
показать весь комментарий
21.06.2024 11:40 Ответить
Ліквідація ядерної держави!
показать весь комментарий
21.06.2024 12:10 Ответить
Брехун
показать весь комментарий
21.06.2024 11:40 Ответить
Ну прям суддя Дред, пiлять
показать весь комментарий
21.06.2024 11:41 Ответить
Суддю додайте і буде арбітражний суд.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:43 Ответить
А в нас вже можна без ордера вдиратись на приватну територію?
Якщо ні то суддя якраз дуже потрібен. Прямо на місці підписувати ордер, виносити вирок.
Я б ще додав вертухаїв з місць виконання покарань. Щоб було потужно і в комплексі.
І будемо найпершими у Світі!
показать весь комментарий
21.06.2024 13:03 Ответить
Суддя-вбивця Тандир якраз вільний, може зайнятися.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:46 Ответить
Все як хотіли, по -приколу!
показать весь комментарий
21.06.2024 11:45 Ответить
Це що, ринг? Чи футбольне поле?!!
показать весь комментарий
21.06.2024 11:45 Ответить
У писателя текстов Слуг народа очень большое воображение. Ему бы стихи писать.
показать весь комментарий
21.06.2024 21:36 Ответить
Какую непринуждённую и мотивирующую атмосферу в государстве удалось создать Вове Зеленскому.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:45 Ответить
Ви трохи плутаєте атмосферу москальскої ботви в коментах цензора із атмосферою в державі.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:18 Ответить
И всех тянет "поржать"!!!
показать весь комментарий
21.06.2024 13:33 Ответить
Скорее не арбитром, а разводящим, помогает развести на бабки
показать весь комментарий
21.06.2024 11:46 Ответить
Він просто сьогодні черговий по інформаційній кухні.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:46 Ответить
СМІТТЯ на фронт! 24 ст. закону про полЮцію!
показать весь комментарий
21.06.2024 11:48 Ответить
Сміття - мамці під спідницю.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:12 Ответить
Они и должны были всем скопом первые на фронт идти согласно закона о мобилизации. Только зеленое шобло решило 95% забронировать новым законопроектом и держать при себе чтобы рабы не вздумали бунтовать. У них важная задача крышевать торговлю в переходах, следить за местными князками, ловить новых рабов которые пойдут в окоп вместо тех кто давал присягу, а также ловить нарушителей комендантского часа за 500км от фронта. Не мешай
показать весь комментарий
21.06.2024 12:39 Ответить
іпсьонок, а ти знав, що москворотих тут в рота чпокають?
показать весь комментарий
21.06.2024 12:41 Ответить
Москворотая с фамилией Петрова тут только одна которая спамит про ипсо и рашку в каждом сообщении. Смени пластинку, а лучше вообще не лезь на форум к взрослым дядям. Иди там в куклы играй и не путайся под ногами
показать весь комментарий
21.06.2024 12:48 Ответить
москворотику, а чому так невиразно промовляєш і щось вже хлюпає?
показать весь комментарий
21.06.2024 12:57 Ответить
Як ухилянти в коментах збудилися. Хитрозроблені поліціянти хочуть бути не при ділах, якимись арбітрами. ТЦК знову хочуть зробити цапами відбувайлами. Коли прийдуть орки, то вже ніякі арбітри вам не допоможуть. Відповідальний за мобілізацію ПРЕЗИДЕНТ. І він залучає органи виконавчої влади до цієї справи. Але зелені хлопці клеять дурня.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:48 Ответить
Та які ухилянти, тут орава москалів орудує із ChatGPT та без.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:13 Ответить
"Як ухилянти в коментах збудилися." - як там в Польщі?
показать весь комментарий
21.06.2024 13:02 Ответить
А коли це ТЦК робили цапами-відбувайлами? Ще жодного вироку чи хоча б покарання не було.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:50 Ответить
Продажні якісь арбітри. Голи лише в одні ворота зараховують.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:49 Ответить
В Дніпрі ці "арбітри" крутили руки колишньому військовому Кракена. Шо ти мелеш. А сина куди "мобілізував"з -9 зору. В снайпери чи в діловодом в МО
показать весь комментарий
21.06.2024 11:53 Ответить
Там вроде как внутренние разборки...
показать весь комментарий
21.06.2024 12:01 Ответить
внутрение это по беспределу? я думал 90-ые закончились
показать весь комментарий
21.06.2024 21:37 Ответить
Только судят эти "арбитры" почему то всегда в одну сторону...Они что есть,что их нет.Скорее даже наоборот,только усугубляют ситуацию...нарушая законы вместе с какими то там частными конторами ТЦК,у которых даже удостоверения нет,печатей-нет...Это вообще непонятно что и кто...согласно тому,как их создали и "узаконили" и полиция,зная что это все незаконно,обязана их "прикрывать" Хорошее,правовое государство построили..
показать весь комментарий
21.06.2024 11:55 Ответить
Вы у ментов спросите удостоверение .. нету его ... есть к значку бумажка ... а удостоверениея - нет ... это как вообще?
показать весь комментарий
21.06.2024 12:02 Ответить
До речі, вони також мусять мати із собою документ про бронь, як і інші, бо вони такі ж самі військовозабов'язані громадяни із тими ж обов'язкамии згідно то го ж законодавства
показать весь комментарий
21.06.2024 14:09 Ответить
Цензор-модератори. Будьте ласкаві, більш активно видаляйте москалячу іпсятину про "частні контори".
показать весь комментарий
21.06.2024 12:19 Ответить
Единственная ипсо ходячая которая пометила под каждым комментарием это ты. Тебе либо15 лет или жн ты живешь в параллельной вселенной розовых пони и телемарафона
показать весь комментарий
21.06.2024 12:30 Ответить
пнх москворота іпсятина
показать весь комментарий
21.06.2024 12:34 Ответить
Показываем тогда закон-постановление-вместо пзджа,в качестве кого ТЦК зарегистрированы и почему нет утвержденного законом удостоверения держ.зразку 1137 по форме(они показывают военный свой билет), читаем их же 560 постанову(п.52,54) по какому праву они вообще людей тормозят и требуют от них документы,не имея документы сами??Расскажите тогда,кому они подчиняются непосредственно,зарегистрированы ли как Юр лицо??? а если так,по какому праву носят военную форму и похищают людей с улиц,если это простая рекрутинговая компания,не имеющая отношения к ЗСУ??? Тем более бьют и ограничивают свободы граждан??ИПСО ? В этой стране уже любая правда преподносится как ИПСО...Нравится жить в беспределе,в стране своей мечты?! Ну так живи.Вы дебилы все для этого сделали...У Вас любой кто думает не так как вы и говорит правду и желает жить согласно конституции-москаль,"патриоты хреновы" На голову навалили кучу...а вы спите,сказки видите.Перемогатор на максимуме..Ну-Ну
показать весь комментарий
21.06.2024 12:46 Ответить
Для баранів, які самі не можуть знайти, показуємо:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2022-п#Text
показать весь комментарий
21.06.2024 12:49 Ответить
Для неадекватных,слышащих звон,да не знающих где он и сующих принятые "задним числом и вопреки действующим законам и конституции" какие то постановы,вопрос актуален-
В качестве кого зарегистрированы ТЦК и почему не имеют утвержденных законом документов,печатей,счетов? Если это самостоятельная организация,почему она не имеет своих юристов и представителей в судах..а скоро они им ой как понадобятся??Имееют ли они отношение к Збройним Силам Украины,или не имеют?? Подзаконный акт или постанова,не имеет юридической силы,если она принята с нарушениями оного.Поэтому тыкать ее будешь таким же баранам как сама,в своем стаде..
показать весь комментарий
21.06.2024 13:00 Ответить
Та хай не бреше, тут в одному Запоріжжі їх стільки, а скільки тоді цих дармоїдів в масштабах країни ?
показать весь комментарий
21.06.2024 12:02 Ответить
Для комплектования армии бусификованных,содержим армию здоровых бусификаторов,отличный менеджемет зеленого,просроченного болота.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:06 Ответить
А яка різниця яка армія, якщо вона успішно перемалує армію ядерної держави?
показать весь комментарий
21.06.2024 12:16 Ответить
Зайдите в сознание.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:24 Ответить
Як там другий російський нахрюк на Харків?
показать весь комментарий
21.06.2024 12:38 Ответить
Досить непогано. Враховуючи відсутність фортифікацій наших померло в десятки разів більше ніж могло. Ну і Вовчанськ захопили, вже можна щось розповідати по ТБ.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:00 Ответить
Ничего кроме чувства блевоты эти интервью не вызывают. Для кого оно эту дичь рассказывает? Мнк просто интересно, или оно блаженное
показать весь комментарий
21.06.2024 12:22 Ответить
чем только не займешься из-за брони....
показать весь комментарий
21.06.2024 12:40 Ответить
було б краще, якби ці 200 000 відкормлених бугаїв у поліцейській формі взяли до рук зброю та почали виконувати свій прямий обов,язок захищати країну на фронті
показать весь комментарий
21.06.2024 12:44 Ответить
350 тысяч не хочешь
показать весь комментарий
21.06.2024 12:49 Ответить
мусору любой документ, и озвучити заборону про передачу персональних данних третім особам (требовать исполнения Законов України "Про захист персональних данних", ст.63 Конституції України, ст.182 ККУ, ст. 28,32 Закону України «Про Нацполіцію», ст.15 КупАП ).
Ничего не подписывать, никаких объяснительных.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:49 Ответить
Там і не треба ніяких пояснювальних, озвучувати це виконавчим органам нема ніякого сенсу - озвучувати це є сенс в суді, якщо ви оскаржите їх дії постфактум.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:56 Ответить
Того самого суду, котрий зараз судить Червінського? Того самого суду, що виправдав суддю-вбивцю Тандира? (звільнення - не покарання!)
Це якщо доживеш до "суду". Процедура "бусик / ліс / окоп" дуже коротка та незворотня, і часу та можливості звертатися навіть до такого нікчемного суду просто немає.
Постфактум вам лише квіточку можуть принести на могилу, якщо є кому це зробити.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:04 Ответить
значит суды будут на улице, у них есть фамилии и место жительства
показать весь комментарий
21.06.2024 19:19 Ответить
"Ми ж не можемо стільки (для всіх груп ТЦК - ред.) патрулів організувати. Джерело:

То скільки ухилянтів із ТЦК в патрулях? Ось де мільйонна армія сховалась...
показать весь комментарий
21.06.2024 12:58 Ответить
Арбітрами продажні менти?...

Та ця вибракувана псяча порода готові лайно язикамим з тротуарів злизувати,тільки б в окопи когось замість себе напхати.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:05 Ответить
Яка неприємна тема для зеленого режиму. Подоляцькоі ботви в коментарях вже більше ніж людей.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:14 Ответить
Реагування на злочини, кажете? Так в кожному випадку завжди є, на що реагувати. І як тоді по закону тцкуни мають діяти, якщо громадянин відмовляється від повістки, якщо затримання - це виключно повноваження "заброньованих"? Тобто вони бронь гтримали і пішли на підножний корм добувати котлети для керівництва?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:07 Ответить
Арбітром, чи може рефері?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:07 Ответить
Пан Клименко, відкрию для вас як знатоку законів, ну ви ж головний поліцейський, тот певно вкурсі: ТЦК має право лише сповіщати і вимагати показати документи, але якшо їм ніхто нічого не показав - силу приміряти не можуть. Саме тому ви даєте подіцейських, бо лише подіцейські мають право затримувати людей. А якшо то робить ТЦК, то це викрадення. А ви очі закриваєте на ц
показать весь комментарий
21.06.2024 14:13 Ответить
Поліцію підставляють на осуд як при майдані. Нічим гарним це не скінчиться, анархічний устрій та зневага до працівників правопорядку вже відбувається.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:42 Ответить
Чтобы выписать 1 повестку нужно 6 ТЦКашников и 4 полицейских, А еще 10 пограничников, 2 сотрудника государственной эмиграционной службы, 5 полицейских, 5 ТРОошников на блокпосте и 3 морских охранника, чтобы не сбежал. За этим должны следить 5 СБУшников, 3 прокурора, 2 НАБУшника, 8 депутатов разных уровенй. А охранять из должны 10 полицейских, 6 нацгвардейцев, 3 ЯГУАровца, 4 ОМЕГовца и 3 КОРДовца, 3 сотрудника государственной служба по чрезвычайным ситуациям и 2 оперативно-спасательной службы гражданской защиты.
Безусловно все эти специалисты очень необходимы в тылу для отлова инвалидов и не могут воевать на фронте.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:34 Ответить
Я також довгий час не могла зрозуміти просто захмарну кількість внутрішніх військ - а вчора почитала тут військового, про південь, там головне було у тому, що коли ворог наступає, то правоохоронці першими переходять на його бік (а не просто тікають, це судді-прокурори тікають) - уявляєте, що сталося б, коли їх на фронт...
показать весь комментарий
21.06.2024 18:11 Ответить
Арбітри ще ті.
показать весь комментарий
21.06.2024 23:19 Ответить
Яким пунктом закону про поліцію прописаний арбітраж ?
показать весь комментарий
23.06.2024 23:28 Ответить
оце "арбітр" https://www.facebook.com/watch/?v=851913686931615&locale=uk_UA https://www.facebook.com/watch/?v=851913686931615&locale=uk_UA

показать весь комментарий
23.06.2024 23:41 Ответить
 
 