Полиция сопровождает работников ТЦК при вручении повесток. В этом случае правоохранитель выступает арбитром, - Клименко

Министерство внутренних дел выделило 513 патрулей по всей Украине для сопровождения представителей ТЦК и СП и обеспечения процесса мобилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Игорь Клименко заявил в интервью "Радио Свобода".

По его словам, во время сопровождения сотрудников ТЦК "все действия как работника ТЦК, так и работника полиции, так и гражданина, обязательно должны сниматься на бодикамеру полицейского".

Полицейские, отмечает министр, должны выступать "арбитрами" в случае конфликта между работниками ТЦК и гражданами.

Например, когда работник ТЦК хочет прийти к гражданину домой и вручить ему повестку, то они сообщают об этом в полицию. Полицейские всегда рядом для того, чтобы избежать этих нарушений порядка - как с одной, так и с другой стороны. Полицейский выступает арбитром", - рассказал Клименко.

Также читайте: В Сухопутных войсках сообщили номера для обращений в случае нарушений со стороны ТЦК

По словам главы МВД, патруль не всегда сопровождает сотрудников военкоматов, а лишь "по их желанию и по возможности".

"Мы же не можем столько (для всех групп ТЦК - ред.) патрулей организовать. У нас еще есть реагирование на преступления, на сообщения по территории государства. То есть мы выделяем каждый день несколько сотен патрулей по территории нашего государства для того, чтобы работать с сотрудниками ТЦК. На сегодня количество таких патрулей доходит до пятисот. Это максимально, что мы можем сегодня сделать. Я вам точно скажу - 513", - сообщил Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко заявил, что его сын мобилизовался в Силы обороны: "Без повестки пошел в ТЦК"