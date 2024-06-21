Полиция сопровождает работников ТЦК при вручении повесток. В этом случае правоохранитель выступает арбитром, - Клименко
Министерство внутренних дел выделило 513 патрулей по всей Украине для сопровождения представителей ТЦК и СП и обеспечения процесса мобилизации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Игорь Клименко заявил в интервью "Радио Свобода".
По его словам, во время сопровождения сотрудников ТЦК "все действия как работника ТЦК, так и работника полиции, так и гражданина, обязательно должны сниматься на бодикамеру полицейского".
Полицейские, отмечает министр, должны выступать "арбитрами" в случае конфликта между работниками ТЦК и гражданами.
Например, когда работник ТЦК хочет прийти к гражданину домой и вручить ему повестку, то они сообщают об этом в полицию. Полицейские всегда рядом для того, чтобы избежать этих нарушений порядка - как с одной, так и с другой стороны. Полицейский выступает арбитром", - рассказал Клименко.
По словам главы МВД, патруль не всегда сопровождает сотрудников военкоматов, а лишь "по их желанию и по возможности".
"Мы же не можем столько (для всех групп ТЦК - ред.) патрулей организовать. У нас еще есть реагирование на преступления, на сообщения по территории государства. То есть мы выделяем каждый день несколько сотен патрулей по территории нашего государства для того, чтобы работать с сотрудниками ТЦК. На сегодня количество таких патрулей доходит до пятисот. Это максимально, что мы можем сегодня сделать. Я вам точно скажу - 513", - сообщил Клименко.
Н
Х
дегенерат.
Якщо ні то суддя якраз дуже потрібен. Прямо на місці підписувати ордер, виносити вирок.
Я б ще додав вертухаїв з місць виконання покарань. Щоб було потужно і в комплексі.
І будемо найпершими у Світі!
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2022-п#Text
В качестве кого зарегистрированы ТЦК и почему не имеют утвержденных законом документов,печатей,счетов? Если это самостоятельная организация,почему она не имеет своих юристов и представителей в судах..а скоро они им ой как понадобятся??Имееют ли они отношение к Збройним Силам Украины,или не имеют?? Подзаконный акт или постанова,не имеет юридической силы,если она принята с нарушениями оного.Поэтому тыкать ее будешь таким же баранам как сама,в своем стаде..
Ничего не подписывать, никаких объяснительных.
Це якщо доживеш до "суду". Процедура "бусик / ліс / окоп" дуже коротка та незворотня, і часу та можливості звертатися навіть до такого нікчемного суду просто немає.
Постфактум вам лише квіточку можуть принести на могилу, якщо є кому це зробити.
То скільки ухилянтів із ТЦК в патрулях? Ось де мільйонна армія сховалась...
Та ця вибракувана псяча порода готові лайно язикамим з тротуарів злизувати,тільки б в окопи когось замість себе напхати.
Безусловно все эти специалисты очень необходимы в тылу для отлова инвалидов и не могут воевать на фронте.