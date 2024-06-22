Враг наращивает темпы наступательных действий на направлении Горловка - Торецк. Около Тернов и Невского идут бои, - Генштаб

С начала суток российские захватчики наибольшую активность проявляют на Покровском направлении.

В то же время, как отмечается, высокая интенсивность наступательных действий оккупантов наблюдается в районе Торецка. Общее количество боевых столкновений увеличилось до 64. Подразделения Сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают их пехоту и технику.

Обстрелы территории Украины

Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от коварных артиллерийских обстрелов с территории Российской федерации. Так, нанесен удар по Нововасильевке, Грабовскому, Гремячу, а также по селу Стариково.

Вместе с тем, под постоянными атаками вражеской авиации находится Харьковщина. Со стороны Белгорода (РФ) террористы нанесли семь ударов четырнадцатью КАБами по населенному пункту Липцы, из Шебекино (РФ) управляемой авиационной бомбой ударили по Волчанску.

Обстановка на Востоке

За сегодня на Купянском направлении войска противника девять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки и Стельмаховки. По Петропавловке агрессор нанес два удара четырьмя КАБами. Восемь попыток оккупантов продвинуться вперед нашими защитниками отбиты, продолжается боестолкновение вблизи Стельмаховки. Ситуация контролируемая.

Трижды враг атаковал подразделения Сил обороны на Лиманском направлении. Одно штурмовое действие наши воины отбили, продолжаются бои вблизи населенных пунктов Терны и Невское. Боровая и Подлиман подверглись ударам управляемыми авиационными бомбами.

На Сиверском направлении оккупационная армия продолжает проявлять активность в районах Верхнекаменского, Спирного, Раздолевки и Выемки. Восемь атак российских захватчиков отбиты, бои продолжаются.

"Продолжает враг наращивать темпы наступательных действий на направлении Горловка - Торецк. Авиация агрессора наносит удары КАБами. Силы обороны организованно сдерживают штурмовые действия противника, четыре атаки отражены, еще три - продолжаются", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, также противник не оставляет намерения прорвать нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток российские оккупационные войска 22 раза атаковали позиции украинских воинов неподалеку Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского. В настоящее время наши защитники отбили 14 вражеских атак, еще восемь - продолжаются.

"На Кураховском направлении агрессор пытается наступать на позиции Сил обороны вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Наши защитники на данном участке отбили три штурмовых действия оккупантов, еще столько же - продолжаются", - добавляют в Генштабе.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении успеха не имели три атаки врага около Старомайорского и Водяного.

На Ореховском направлении оккупационные войска атакуют при поддержке авиации. По Каменскому захватчики нанесли два удара тридцатью шестью НАРами. Три штурмовые действия противника потерпели неудачу в районе Работино, Малой Токмачки и Каменского, еще одно боестолкновение - продолжается.

На Приднепровском направлении успеха не имела атака российских наемников в районе Крынок.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений.