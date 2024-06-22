Оккупанты продолжают наращивать темпы наступательных действий на Покровском и Торецком направлениях. С начала суток по всей линии фронта уже произошло 99 боестолкновений, - Генштаб
С начала суток количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 99. На Покровском и Торецком направлениях враг продолжает наращивать темпы наступательных действий, задействует для этого значительные силы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба относительно ситуации на фронте по состоянию на 16:00 22 июня.
Ситуация на востоке
На Харьковском направлении агрессор пытается атаковать возле Волчанска. Сейчас там продолжается бой. Вместе с тем, снова подвергся удару вражескими КАБами с территории Российской Федерации населенный пункт Липцы.
С начала суток на Купянском направлении войска противника уже 12 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки, Стельмаховки и Песчаного. Украинские защитники стойко держат оборону. Девять попыток оккупантов продвинуться вперед отражены. Вблизи Стельмаховки и Синьковки продолжаются три боестолкновения. Ситуация контролируемая.
На Лиманском направлении захватчики восемь раз атаковали подразделения Сил обороны вблизи населенных пунктов Терны и Невское. Пять боестолкновений завершились без успеха для противника, три - еще продолжаются.
Продолжает оккупационная армия искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Восемь атак российских захватчиков отражены нашими воинами вблизи Верхнекаменского, Спорного, Раздоловки и Выемки. Удару вражеской управляемой авиационной бомбой подверглась Серебрянка.
На Краматорском направлении противник пытается потеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи Ивановского и Григорьевки. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, две атаки отражены, одна - еще продолжается.
На Торецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до 11. Нью-Йорк, Юрьевка и сам город Торецк подвергаются ударам вражеской авиации. Сейчас Силами обороны отражено пять штурмовых действий захватнического войска, шесть атак еще продолжаются.
На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 21 вражескую атаку, 11 боестолкновений еще продолжаются.
Продолжаются бои на Кураховском направлении. При поддержке авиации враг атакует вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Ударам КАБами и НАРАми подверглись Константиновка и Курахово. Общее количество атак здесь возросло до девяти, из которых четыре - отражены и пять - еще продолжаются.
Обстановка на юге
На Времовском направлении противник совершил шесть безуспешных попыток вклиниться в нашу оборону вблизи Старомайорского, Урожайного и Водяного.
На Ореховском направлении четыре штурмовые действия противника потерпели неудачу в районе Работино, Малой Токмачки и Каменского, еще одно боестолкновение - продолжается.
На Приднепровском направлении успеха не имели две атаки российских наемников в районе Крынок.
Как отметили в Генштабе, на остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
"Успехи" Сыркина : Соледар сдал, Бахмут сдал, Авдеевку сдал ....... Да ну его нах такого вояку.
Если своих генералов нет нормальных, пригласить надо отставного немецкого.