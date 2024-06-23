За сутки на фронте произошло 133 боевых столкновения, на семи направлениях бои еще продолжаются, - Генштаб

Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. С начала суток произошло 133 боевых столкновения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба по ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 22 июня.

Удары ВСУ по врагу

В течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, пункт управления противника, два средства ПВО, четыре склада с боеприпасами, станцию РЭБ и одну РЛС.

Обстрелы территории Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины пять ракетных с применением 20 ракет и 35 авиационных ударов с применением 68 КАБов, также задействовали 544 дроны-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Также читайте: Оккупанты с начала суток 38 раз атаковали украинские оборонные рубежи на Покровском направлении, 11 вражеских атак еще продолжаются, - Генштаб

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации атаковали вблизи Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили два штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается. По предварительной информации, с начала суток потери врага составляют 64 оккупанта погибшими и ранеными, уничтожены две артиллерийские системы и шесть автомобилей. Поражено 35 укрытий личного состава и одно место хранения боеприпасов.

На Купянском направлении противник совершил 15 попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Стельмаховка, Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное, Андреевка и Мясожаровка. 12 атак врага успешно отражены. Напряженная обстановка остается вблизи Стельмаховки, где продолжаются три боевых столкновения.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении российские захватчики восемь раз пытались продвинуться в районах Невского, Тернов и Новосадового. Защитники Украины отбили все атаки врага.

Читайте также: Враг наращивает темпы наступательных действий на направлении Горловка - Торецк. Около Тернов и Невского идут бои, - Генштаб

На Северском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. С начала суток оккупанты осуществили десять штурмовых действий в районах Верхнекаменского, Раздоловки, Спорного и Выемки. Девять атак для врага завершились безуспешно, продолжается одно боестолкновение. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

Четыре попытки врага приблизиться к нашим позициям возле Григорьевки, Часова Яра и Ивановского на Краматорском направлении потерпели неудачу. Продолжается бой вблизи Клещиевки.

На Торецком направлении ситуация напряженная. С начала суток количество попыток российских оккупантов вклиниться в наши оборонительные позиции увеличилось до 15. При поддержке авиации противник атаковал вблизи Торецка, Северного и Нью-Йорка. 11 штурмовых действий подразделения Сил обороны отбили, четыре боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины прилагают максимум усилий для сдерживания активности врага и его истощения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг был приостановлен в районе села Боровая Харьковской области, - ОСГВ "Хортиця"

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 44. При поддержке всех имеющихся средств огневого поражения (авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БпЛА, FPV-дронов и стрелкового оружия) захватчики продолжают натиск на боевые порядки защитников Украины вблизи Александрополя, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой, Новопокровска и Карловки. Нашими воинами отражено 32 вражеские атаки, 12 боевых столкновений еще продолжаются.

Предварительные потери агрессора составили 319 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две боевые бронированные машины, орудие и автомобиль. Потери уточняются.

На Кураховском направлении с начала суток произошло 15 боестолкновений. Сохраняется активность врага вблизи Невельского, Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. 11 вражеских атак отбиты, бои продолжаются.

Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении шесть штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

Как отметили в Генштабе, на других направлениях ситуация осталась без существенных изменений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг не прекращает штурмы Часового Яра, несмотря на высокие потери, - ОСГВ "Хортиця"

"Украинские защитники уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск. Отдельно следует отметить воинов 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, которые мужественно держат позиции, умело отражают вражеские атаки, эффективно применяют средства огневого поражения по живой силе и технике, нанося оккупантам ощутимые потери", - добавили в Генштабе.