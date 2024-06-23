За добу на фронті відбулося 133 бойові зіткнення, на семи напрямках бої ще тривають, - Генштаб

Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Від початку доби відбулося 133 бойові зіткнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 22 червня.

Удари ЗСУ по ворогу

Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, пункт управління противника, два засоби ППО, чотири склади з боєприпасами, станцію РЕБ і одну РЛС.

Обстріли території України

Російські загарбники завдали по території України п’ять ракетних із застосуванням 20 ракет та 35 авіаційних ударів із застосуванням 68 КАБів, також задіяли 544 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти від початку доби 38 разів атакували українські оборонні рубежі на Покровському напрямку, 11 ворожих атак ще тривають, - Генштаб

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації атакували поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника, ще одне боєзіткнення на цей час триває. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога становлять 64 окупанти загиблими та пораненими, знищено дві артилерійські системи та шість автомобілів. Уражено 35 укриттів особового складу та одне місце зберігання боєприпасів.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 15 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане, Андріївка та М’ясожарівка. 12 атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається поблизу Стельмахівки, де продовжуються три бойові зіткнення.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів намагалися просунутися в районах Невського, Тернів та Новосадового. Захисники України відбили всі атаки ворога.

Читайте: Ворог нарощує темпи наступальних дій на напрямку Горлівка - Торецьк. Поблизу Тернів та Невського йдуть бої, - Генштаб

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили десять штурмових дій в районах Верхньокам’янського, Роздолівки, Спірного та Виїмки. Дев’ять атак для ворога завершилися безуспішно, триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

Чотири спроби ворога наблизитися до наших позицій біля Григорівки, Часового Яру та Іванівського на Краматорському напрямку зазнали невдачі. Триває бій поблизу Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Від початку доби кількість спроб російських окупантів вклинитися в наші оборонні позиції збільшилась до 15. За підтримки авіації противник атакував поблизу Торецька, Північного та Нью-Йорка. 11 штурмових дій підрозділи Сил оборони відбили, чотири боєзіткнення ще тривають. Українські воїни докладають максимум зусиль для стримування активності ворога та його виснаження.

Також читайте: Ворог був призупинений в районі села Борова Харківської області, - ОСУВ "Хортиця"

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткненнь зросла до 44. За підтримки усіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Новопокровська та Карлівки. Нашими воїнами відбито 32 ворожі атаки, 12 бойових зіткнень ще продовжуються.

Попередні втрати агресора склали 319 окупантів вбитими та пораненими. Знищено один танк, дві бойові броньовані машини, гармату та автомобіль. Втрати уточнюються.

На Курахівському напрямку від початку доби відбулося 15 боєзіткнень. Зберігається активність ворога поблизу Невельського, Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. 11 ворожих атак відбито, бої тривають.

Бойові дії на півдні

На Придніпровському напрямку шість штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Як зазначили в Генштабі, на інших напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін.

Читайте: Ворог не припиняє штурмів Часового Яру попри високі втрати, - ОСУВ "Хортиця"

"Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. Окремо слід відзначити воїнів 92-ої ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, ефективно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі та техніці, завдаючи окупантам відчутних втрат", - додали в Генштабі.