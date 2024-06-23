РУС
ВСУ получат первую партию боеприпасов по чешской инициативе до конца июня, - глава Минобороны Чернохова

Украинские защитники получат получат первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы согласно плану.

Об этом рассказала глава оборонного ведомства Чехии Яна Чернохова, сообщает CNN Prima NEWS, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и было обещано, первая поставка поступит до конца июня", - сказала чешский министр.

Она также ответила на упреки бывшего министра обороны Чехии Любомира Метнара, который заявил, что часть боеприпасов может быть некачественной. Чернохова заверила, что перед отправкой в Украину боеприпасы будут осматриваться чешскими специалистами и при необходимости будут отремонтированы.

Министр также отметила, что сейчас наблюдается дефицит боеприпасов во всем мире, поэтому Чехии приходится работать с тем, что есть.

"Если мы хотим помочь Украине, мы должны быть благодарными за то, что есть. К счастью, у нас есть компании и ресурсы. Доноры - Чешская Республика за это не платит - позаботятся о том, чтобы боеприпасы были приведены в пригодное для использования состояние", - сказала руководительница оборонного ведомства Чехии.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский тоже сообщал, что первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы поступит в Украину в июне.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Накануне глава правительства Чехии Петр Фиала сообщал, что первая партия снарядов калибра 155 мм, приобретенная в рамках чешской инициативы, поступит в Украину в июне.

боеприпасы (2399) Чехия (1783)
Топ комментарии
+7
Йдуть і не дійдуть.Добре що волонтери дрони поставляли і поставляють.
23.06.2024 21:15 Ответить
+5
Шо знову?
23.06.2024 21:03 Ответить
+5
Та ппц(корейці вже москалям 1,6млн. поставили(
23.06.2024 21:14 Ответить
Шо знову?
23.06.2024 21:03 Ответить
Сподіваюсь це питання до шашличного кодла, а не до чехів які замість дєрьмаків шукають нам ********** по всьому світові.
23.06.2024 21:07 Ответить
Не факт, що чехи знайдуть, поки одна балаканина
23.06.2024 21:09 Ответить
А зелені знайдуть чи виготовлять?
23.06.2024 21:45 Ответить
Не задавай тупі питання
23.06.2024 21:59 Ответить
ні одне ні друге..."зелені" -вороги України
23.06.2024 22:38 Ответить
Перші партії *********** в рамках чеської ініціативи Україна може отримати вже у квітні, - Шмигаль Джерело:
23.06.2024 21:04 Ответить
Може отримати ... а може і не отримати ...
А в цей час -
З серпня 2023 по січень 2024 року КНДР, ймовірно, передала РФ близько 1,6 мільйона артилерійських снарядів Джерело:
23.06.2024 21:14 Ответить
Та ппц(корейці вже москалям 1,6млн. поставили(
23.06.2024 21:14 Ответить
Йдуть і не дійдуть.Добре що волонтери дрони поставляли і поставляють.
23.06.2024 21:15 Ответить
а я подумав було, що сербські снаряди через чеську ініціативу вже зайшли до ЗС України...
23.06.2024 21:25 Ответить
Наверное вместе с F-16 придут.... скоро... Зато рашисты сейчас и вчера сносят нашу оборону и опорники КАБами. Притом рашисты уже показывают видео как снесли за раз всю посадку с нашими позициями КАБами. А нам любители пингвинов расказывают что КАБы у рашистов не высокоточные и разброс километры у них. Если не очень скоро не прибудет F-16 или блуждающие ПЕтриоты, то скоро станем жить все там где пингвины
23.06.2024 21:31 Ответить
Маячня, вже кпзали, що в червні ОТРИМАЛИ, во брехуни
23.06.2024 21:36 Ответить
Чомусь згадав про віслюка перед мордою якого прив'язана морквина...
23.06.2024 21:50 Ответить
Не проишло и пів - року - спішать аж перевертаються
23.06.2024 22:08 Ответить
Интересно как поставят, если деньги еще в том году пропиты ( за згодою обох сторiн).
23.06.2024 22:15 Ответить
треба знати, що ********** із чеської ініціативи - це не про необхідність захисту України,а про заробляння грошей .(гешефт, на якому певні люди будуть заробляти відсотки)
23.06.2024 22:37 Ответить
Якась гібридна війна з нашої сторони і з строни наших союзників. Ми всі разом розказуєм путлєру про наші озброєння, снаряди, літаки, снаряди. Про те коли і скільки. А ще про можливості виготовлення. Одні піаряться, що вони бтр поставили, інші - про дві каски. Хіба можна розказувати ворогу про свої плани і можливості???
путлєр про поставки від півкореї і ірану мовчить, а ми розказуєм про кожну гвинтівку
24.06.2024 05:14 Ответить
Мабуть, добре снаряди заховані, що вже рік їх шукають.
24.06.2024 06:05 Ответить
Тре ще шляхи доставки ретельно вказати та час; координати кацапня сама розставить.
24.06.2024 07:59 Ответить
 
 