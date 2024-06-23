ВСУ получат первую партию боеприпасов по чешской инициативе до конца июня, - глава Минобороны Чернохова

Украинские защитники получат получат первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы согласно плану.

Об этом рассказала глава оборонного ведомства Чехии Яна Чернохова, сообщает CNN Prima NEWS, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и было обещано, первая поставка поступит до конца июня", - сказала чешский министр.

Она также ответила на упреки бывшего министра обороны Чехии Любомира Метнара, который заявил, что часть боеприпасов может быть некачественной. Чернохова заверила, что перед отправкой в Украину боеприпасы будут осматриваться чешскими специалистами и при необходимости будут отремонтированы.

Министр также отметила, что сейчас наблюдается дефицит боеприпасов во всем мире, поэтому Чехии приходится работать с тем, что есть.

"Если мы хотим помочь Украине, мы должны быть благодарными за то, что есть. К счастью, у нас есть компании и ресурсы. Доноры - Чешская Республика за это не платит - позаботятся о том, чтобы боеприпасы были приведены в пригодное для использования состояние", - сказала руководительница оборонного ведомства Чехии.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский тоже сообщал, что первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы поступит в Украину в июне.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Накануне глава правительства Чехии Петр Фиала сообщал, что первая партия снарядов калибра 155 мм, приобретенная в рамках чешской инициативы, поступит в Украину в июне.