ВСУ получат первую партию боеприпасов по чешской инициативе до конца июня, - глава Минобороны Чернохова
Украинские защитники получат получат первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы согласно плану.
Об этом рассказала глава оборонного ведомства Чехии Яна Чернохова, сообщает CNN Prima NEWS, информирует Цензор.НЕТ.
"Как и было обещано, первая поставка поступит до конца июня", - сказала чешский министр.
Она также ответила на упреки бывшего министра обороны Чехии Любомира Метнара, который заявил, что часть боеприпасов может быть некачественной. Чернохова заверила, что перед отправкой в Украину боеприпасы будут осматриваться чешскими специалистами и при необходимости будут отремонтированы.
Министр также отметила, что сейчас наблюдается дефицит боеприпасов во всем мире, поэтому Чехии приходится работать с тем, что есть.
"Если мы хотим помочь Украине, мы должны быть благодарными за то, что есть. К счастью, у нас есть компании и ресурсы. Доноры - Чешская Республика за это не платит - позаботятся о том, чтобы боеприпасы были приведены в пригодное для использования состояние", - сказала руководительница оборонного ведомства Чехии.
Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский тоже сообщал, что первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы поступит в Украину в июне.
Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины
На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.
Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.
Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.
Накануне глава правительства Чехии Петр Фиала сообщал, что первая партия снарядов калибра 155 мм, приобретенная в рамках чешской инициативы, поступит в Украину в июне.
