ЗСУ отримають першу партію боєприпасів із чеської ініціативи до кінця червня, - глава Міноборони Чернохова

ЗСУ отримають першу партію боєприпасів із чеської ініціативи до кінця червня, - глава Міноборони Чернохова

Українські захисники отримають отримають першу партію боєприпасів у межах чеської ініціативи згідно з планом.

Про це розповіла очільниця оборонного відомства Чехії Яна Чернохова, повідомляє CNN Prima NEWS, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і було обіцяно, перша поставка надійде до кінця червня", - сказала чеська міністерка.

Вона також відповіла на закиди колишнього міністра оборони Чехії Любомира Метнара, який заявив, що частина боєприпасів може бути неякісною. Чернохова запевнила, що перед відправкою в Україну боєприпаси будуть оглядатися чеськими фахівцями та за необхідності будуть відремонтовані.

Міністерка також наголосила, що наразі спостерігається дефіцит боєприпасів у всьому світі, тому Чехії доводиться працювати з тим, що є.

"Якщо ми хочемо допомогти Україні, ми маємо бути вдячними за те, що є. На щастя, у нас є компанії та ресурси. Донори – Чеська Республіка за це не платить – подбають про те, щоб боєприпаси були приведені до придатного для використання стану", - сказала очільниця оборонного відомства Чехії.

Раніше глава МЗС Чехії Ян Ліпавський теж повідомляв, що перша партія боєприпасів у межах чеської ініціативи надійде в Україну у червні.

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Напередодні очільник уряду Чехії Петр Фіала повідомляв, що перша партія снарядів калібру 155 мм, придбана у межах чеської ініціативи, надійде до України у червні.

боєприпаси (2338) Чехія (1697)
Топ коментарі
+7
Йдуть і не дійдуть.Добре що волонтери дрони поставляли і поставляють.
показати весь коментар
23.06.2024 21:15 Відповісти
+5
Шо знову?
показати весь коментар
23.06.2024 21:03 Відповісти
+5
Та ппц(корейці вже москалям 1,6млн. поставили(
показати весь коментар
23.06.2024 21:14 Відповісти
Шо знову?
показати весь коментар
23.06.2024 21:03 Відповісти
Сподіваюсь це питання до шашличного кодла, а не до чехів які замість дєрьмаків шукають нам ********** по всьому світові.
показати весь коментар
23.06.2024 21:07 Відповісти
Не факт, що чехи знайдуть, поки одна балаканина
показати весь коментар
23.06.2024 21:09 Відповісти
А зелені знайдуть чи виготовлять?
показати весь коментар
23.06.2024 21:45 Відповісти
Не задавай тупі питання
показати весь коментар
23.06.2024 21:59 Відповісти
ні одне ні друге..."зелені" -вороги України
показати весь коментар
23.06.2024 22:38 Відповісти
Перші партії *********** в рамках чеської ініціативи Україна може отримати вже у квітні, - Шмигаль Джерело:
показати весь коментар
23.06.2024 21:04 Відповісти
Може отримати ... а може і не отримати ...
А в цей час -
З серпня 2023 по січень 2024 року КНДР, ймовірно, передала РФ близько 1,6 мільйона артилерійських снарядів Джерело:
показати весь коментар
23.06.2024 21:14 Відповісти
Та ппц(корейці вже москалям 1,6млн. поставили(
показати весь коментар
23.06.2024 21:14 Відповісти
Йдуть і не дійдуть.Добре що волонтери дрони поставляли і поставляють.
показати весь коментар
23.06.2024 21:15 Відповісти
а я подумав було, що сербські снаряди через чеську ініціативу вже зайшли до ЗС України...
показати весь коментар
23.06.2024 21:25 Відповісти
Наверное вместе с F-16 придут.... скоро... Зато рашисты сейчас и вчера сносят нашу оборону и опорники КАБами. Притом рашисты уже показывают видео как снесли за раз всю посадку с нашими позициями КАБами. А нам любители пингвинов расказывают что КАБы у рашистов не высокоточные и разброс километры у них. Если не очень скоро не прибудет F-16 или блуждающие ПЕтриоты, то скоро станем жить все там где пингвины
показати весь коментар
23.06.2024 21:31 Відповісти
Маячня, вже кпзали, що в червні ОТРИМАЛИ, во брехуни
показати весь коментар
23.06.2024 21:36 Відповісти
Чомусь згадав про віслюка перед мордою якого прив'язана морквина...
показати весь коментар
23.06.2024 21:50 Відповісти
Не проишло и пів - року - спішать аж перевертаються
показати весь коментар
23.06.2024 22:08 Відповісти
Интересно как поставят, если деньги еще в том году пропиты ( за згодою обох сторiн).
показати весь коментар
23.06.2024 22:15 Відповісти
треба знати, що ********** із чеської ініціативи - це не про необхідність захисту України,а про заробляння грошей .(гешефт, на якому певні люди будуть заробляти відсотки)
показати весь коментар
23.06.2024 22:37 Відповісти
Якась гібридна війна з нашої сторони і з строни наших союзників. Ми всі разом розказуєм путлєру про наші озброєння, снаряди, літаки, снаряди. Про те коли і скільки. А ще про можливості виготовлення. Одні піаряться, що вони бтр поставили, інші - про дві каски. Хіба можна розказувати ворогу про свої плани і можливості???
путлєр про поставки від півкореї і ірану мовчить, а ми розказуєм про кожну гвинтівку
путлєр про поставки від півкореї і ірану мовчить, а ми розказуєм про кожну гвинтівку
показати весь коментар
24.06.2024 05:14 Відповісти
Мабуть, добре снаряди заховані, що вже рік їх шукають.
показати весь коментар
24.06.2024 06:05 Відповісти
Тре ще шляхи доставки ретельно вказати та час; координати кацапня сама розставить.
показати весь коментар
24.06.2024 07:59 Відповісти
 
 