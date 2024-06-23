ЗСУ отримають першу партію боєприпасів із чеської ініціативи до кінця червня, - глава Міноборони Чернохова

Українські захисники отримають отримають першу партію боєприпасів у межах чеської ініціативи згідно з планом.

Про це розповіла очільниця оборонного відомства Чехії Яна Чернохова, повідомляє CNN Prima NEWS, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і було обіцяно, перша поставка надійде до кінця червня", - сказала чеська міністерка.

Вона також відповіла на закиди колишнього міністра оборони Чехії Любомира Метнара, який заявив, що частина боєприпасів може бути неякісною. Чернохова запевнила, що перед відправкою в Україну боєприпаси будуть оглядатися чеськими фахівцями та за необхідності будуть відремонтовані.

Міністерка також наголосила, що наразі спостерігається дефіцит боєприпасів у всьому світі, тому Чехії доводиться працювати з тим, що є.

"Якщо ми хочемо допомогти Україні, ми маємо бути вдячними за те, що є. На щастя, у нас є компанії та ресурси. Донори – Чеська Республіка за це не платить – подбають про те, щоб боєприпаси були приведені до придатного для використання стану", - сказала очільниця оборонного відомства Чехії.

Раніше глава МЗС Чехії Ян Ліпавський теж повідомляв, що перша партія боєприпасів у межах чеської ініціативи надійде в Україну у червні.

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Напередодні очільник уряду Чехії Петр Фіала повідомляв, що перша партія снарядів калібру 155 мм, придбана у межах чеської ініціативи, надійде до України у червні.