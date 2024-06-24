Германия передала Госпогранслужбе Украины 41 грузовик. ФОТОрепортаж

41 грузовик Mercedes Arocs передали в пограничные подразделения, которые являются неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом проинформировали в пресс-службе ГПСУ.

Отмечается, что международная помощь стала возможной благодаря участию Федерального правительства Германии. Грузовики такого типа станут основой логистики на передовой российско-украинской войны.

Сертификаты на транспортные средства Председателю Госпогранслужбы передал Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Мартин Егер.





"Германия имеет очень тесное партнерство с Украиной и мы поддерживаем Украину во всех сферах, предоставляем очень широкий спектр военной помощи - от средств противовоздушной помощи до обезвреживания мин. Мы имеем особенно хорошие и тесные отношения с Государственной пограничной службой Украины, которые сложились на протяжении годов и развились в партнерство и личную дружбу. Именно поэтому я особенно рад сегодня быть здесь, когда эти грузовые автомобили доставлены из Германии и будут переданы Государственной пограничной службе Украины и дальше будут нести службу на фронте. Это наше удовольствие передать вам эту технику. И я убежден - с этими автомобилями вы получите хороший опыт и они помогут вам победить и быть успешными", - отметил Мартин Егер.

Также смотрите: Шмыгаль встретился с президентом Бундесрата Швезиг: обсудили децентрализацию украинской энергосистемы и инвестиции. ФОТО

"Эти автомобили будут переданы нашим боевым подразделениям и подразделениям охраны границы. Я и вся Государственная пограничная служба искренне благодарны Федеральному правительству Германии, Министерству иностранных дел Германии в лице министра Анналены Бербок, за эту инициативу, за эту реальную поддержку Украины и в частности Государственной пограничной службы", - сказал Председатель Госпогранслужбы Украины Дейнеко.





"Полученные сегодня грузовые автомобили значительно повысят боеспособность пограничных подразделений, в первую очередь тех, которые находятся на линии соприкосновения с противником. Они позволят улучшить систему логистического обеспечения, доставки военно-технического имущества непосредственно к местам несения службы", - добавил Сергей Дейнеко.

Читайте также: Ferrexpo закупила десять новых автомобилей для нужд обороны Украины: общая стоимость составила 14 млн грн



