3 000 7

Германия передала Госпогранслужбе Украины 41 грузовик. ФОТОрепортаж

41 грузовик Mercedes Arocs передали в пограничные подразделения, которые являются неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом проинформировали в пресс-службе ГПСУ.

Отмечается, что международная помощь стала возможной благодаря участию Федерального правительства Германии. Грузовики такого типа станут основой логистики на передовой российско-украинской войны.

Сертификаты на транспортные средства Председателю Госпогранслужбы передал Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Мартин Егер.

Повноважний Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер під час передачі автівок ДПСУ
Повноважний Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер під час передачі автівок ДПСУ

"Германия имеет очень тесное партнерство с Украиной и мы поддерживаем Украину во всех сферах, предоставляем очень широкий спектр военной помощи - от средств противовоздушной помощи до обезвреживания мин. Мы имеем особенно хорошие и тесные отношения с Государственной пограничной службой Украины, которые сложились на протяжении годов и развились в партнерство и личную дружбу. Именно поэтому я особенно рад сегодня быть здесь, когда эти грузовые автомобили доставлены из Германии и будут переданы Государственной пограничной службе Украины и дальше будут нести службу на фронте. Это наше удовольствие передать вам эту технику. И я убежден - с этими автомобилями вы получите хороший опыт и они помогут вам победить и быть успешными", - отметил Мартин Егер.

"Эти автомобили будут переданы нашим боевым подразделениям и подразделениям охраны границы. Я и вся Государственная пограничная служба искренне благодарны Федеральному правительству Германии, Министерству иностранных дел Германии в лице министра Анналены Бербок, за эту инициативу, за эту реальную поддержку Украины и в частности Государственной пограничной службы", - сказал Председатель Госпогранслужбы Украины Дейнеко.

Голова Держприкордонслужби України Дейнеко на передачі автівок від Німеччини
Голова Держприкордонслужби України Дейнеко на передачі автівок від Німеччини

"Полученные сегодня грузовые автомобили значительно повысят боеспособность пограничных подразделений, в первую очередь тех, которые находятся на линии соприкосновения с противником. Они позволят улучшить систему логистического обеспечения, доставки военно-технического имущества непосредственно к местам несения службы", - добавил Сергей Дейнеко.

Німеччина передала українським прикордонникам 41 вантажівку
Німеччина передала українським прикордонникам 41 вантажівка

авто (4234) Германия (7226) Госпогранслужба (6776) помощь и поддержка (885)
Це щоб перевозити ухилянтів ?!!!
24.06.2024 19:52 Ответить
Таких як ви
24.06.2024 19:54 Ответить
Таки як ти , в Тисі раків годують !
24.06.2024 19:55 Ответить
у спам дурнуватого
24.06.2024 20:31 Ответить
Вау ! Мерси !!
24.06.2024 20:30 Ответить
Це вони перед гаражем вишикувались.
24.06.2024 20:39 Ответить
Невже будуть застосовані для евакуації з сірої зони? Бо кадри як шкільні маршрутки тягали пожежною машиною по полю, багнюці і досі в пам'яті.
24.06.2024 22:06 Ответить
 
 