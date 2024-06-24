УКР
Німеччина передала Держприкордонслужбі України 41 вантажівку. ФОТОрепортаж

41 вантажівку Mercedes Arocs передали до прикордонних підрозділів, які є невіддільною складовою Сил оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поінформували у пресслужбі ДПСУ.

Зазначається, що міжнародна допомога стала можливою завдяки участі Федерального уряду Німеччини. Вантажівки такого типу стануть основою логістики на передовій російсько-української війни.

Сертифікати на транспортні засоби Голові Держприкордонслужби передав Надзвичайний та Повноважний Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер.

Повноважний Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер під час передачі автівок ДПСУ
Повноважний Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер під час передачі автівок ДПСУ

"Німеччина має дуже тісне партнерство з Україною і ми підтримуємо Україну в усіх сферах, надаємо дуже широкий спектр військової допомоги – від засобів протиповітряної допомоги до знешкодження мін. Ми маємо особливо хороші і тісні стосунки з Державною прикордонною службою України, які склалися протягом років і розвинулися в партнерство і особисту дружбу. Саме тому я особливо радий сьогодні бути тут, коли ці вантажні автомобілі доставлені з Німеччини і будуть передані Державній прикордонній службі України і далі будуть нести службу на фронті. Це наша приємність передати вам цю техніку. І я переконаний – з цими автомобілями ви отримаєте хороший досвід і вони допоможуть вам перемогти і бути успішними", – зазначив Мартін Єґер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Німеччина передала Україні автомобілі для захисту об’єктів цивільної інфраструктури. ФОТО

"Ці автомобілі будуть передані нашим бойовим підрозділам і підрозділам охорони кордону. Я і вся Державна прикордонна служба щиро вдячні Федеральному уряду Німеччини, Міністерству закордонних справ Німеччини в особі міністерки Анналени Бербок, за цю ініціативу, за цю реальну підтримку України і зокрема Державної прикордонної служби", – сказав Голова Держприкордонслужби України Дейнеко.

Голова Держприкордонслужби України Дейнеко на передачі автівок від Німеччини
Голова Держприкордонслужби України Дейнеко на передачі автівок від Німеччини

"Отримані сьогодні вантажні автомобілі значно підвищать боєздатність прикордонних підрозділів, в першу чергу тих, які знаходяться на лінії зіткнення з противником. Вони дадуть змогу покращити систему логістичного забезпечення, доставки військово-технічного майна безпосередньо до місць несення служби", – додав Сергій Дейнеко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна отримала партію спецтехніки для відновлення енергетики від Німеччини. ФОТО

Німеччина передала українським прикордонникам 41 вантажівку
Німеччина передала українським прикордонникам 41 вантажівку

