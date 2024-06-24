Німеччина передала Держприкордонслужбі України 41 вантажівку. ФОТОрепортаж

41 вантажівку Mercedes Arocs передали до прикордонних підрозділів, які є невіддільною складовою Сил оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поінформували у пресслужбі ДПСУ.

Зазначається, що міжнародна допомога стала можливою завдяки участі Федерального уряду Німеччини. Вантажівки такого типу стануть основою логістики на передовій російсько-української війни.

Сертифікати на транспортні засоби Голові Держприкордонслужби передав Надзвичайний та Повноважний Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер.





"Німеччина має дуже тісне партнерство з Україною і ми підтримуємо Україну в усіх сферах, надаємо дуже широкий спектр військової допомоги – від засобів протиповітряної допомоги до знешкодження мін. Ми маємо особливо хороші і тісні стосунки з Державною прикордонною службою України, які склалися протягом років і розвинулися в партнерство і особисту дружбу. Саме тому я особливо радий сьогодні бути тут, коли ці вантажні автомобілі доставлені з Німеччини і будуть передані Державній прикордонній службі України і далі будуть нести службу на фронті. Це наша приємність передати вам цю техніку. І я переконаний – з цими автомобілями ви отримаєте хороший досвід і вони допоможуть вам перемогти і бути успішними", – зазначив Мартін Єґер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Німеччина передала Україні автомобілі для захисту об’єктів цивільної інфраструктури. ФОТО

"Ці автомобілі будуть передані нашим бойовим підрозділам і підрозділам охорони кордону. Я і вся Державна прикордонна служба щиро вдячні Федеральному уряду Німеччини, Міністерству закордонних справ Німеччини в особі міністерки Анналени Бербок, за цю ініціативу, за цю реальну підтримку України і зокрема Державної прикордонної служби", – сказав Голова Держприкордонслужби України Дейнеко.





"Отримані сьогодні вантажні автомобілі значно підвищать боєздатність прикордонних підрозділів, в першу чергу тих, які знаходяться на лінії зіткнення з противником. Вони дадуть змогу покращити систему логістичного забезпечення, доставки військово-технічного майна безпосередньо до місць несення служби", – додав Сергій Дейнеко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна отримала партію спецтехніки для відновлення енергетики від Німеччини. ФОТО



