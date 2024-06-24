За сутки на фронте 135 боевых столкновений. Самая жаркая обстановка оставалась на Покровском направлении, - Генштаб

В настоящее время произошло 135 боевых столкновений. Самая горячая обстановка сегодня в течение дня оставалась на Покровском направлении.

Российские обстрелы Украины

В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара, применив шесть ракет, 52 авиационных удара с использованием 70 КАБов, задействовал 510 дронов-камикадзе. Враг почти 2700 раз обстрелял позиции наших войск и населенные пункты с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении в течение дня успеха не имели шесть попыток оккупантов атаковать позиции Сил обороны в районах Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении наши защитники отбили семь атак врага вблизи Синьковки, Стельмаховки и Песчаного. В настоящее время еще продолжаются три боестолкновения вблизи Степной Новоселовки. Ситуация под контролем Сил обороны.

Боевые действия на Востоке

Лиманское направление. В течение дня активность врага была сосредоточена вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Невское, Терны, Торское и в Серебрянском лесу. Украинскими защитниками отражено более 20 попыток захватчиков приблизиться к нашим оборонительным позициям.

На Лиманском направлении с начала суток враг уже потерял 92 человека погибшими и ранеными, а также пять единиц вооружения и военной техники.

На Северском направлении количество боестолкновений увеличилось до 22. Враг атаковал Силы обороны в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Роздоловки. 20 атак отбито, 2 боя еще продолжаются. Ситуация напряженная, однако контролируемая.

По имеющейся информации потери оккупантов на этом направлении составили 84 человека. Кроме того, уничтожена боевая машина пехоты и автомобиль. Поражены два блиндажа с личным составом.

Нашими защитниками отражено девять штурмовых действий со стороны российских захватчиков на Краматорском направлении в районах Калиновки, Часового Яра, Ивановского и Клещиевки. Ситуация под контролем украинских защитников.

Торецкое направление. Здесь враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Южного, Северного и Торецка. Восемь атак отбиты, одна - продолжается. Ситуация напряженная.

Горячее всего сегодня на Покровском направлении, где агрессор не оставляет попыток прорвать нашу оборону. За сегодня оккупанты 45 раз атаковали в районах населенных пунктов Александрополь, Евгеновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Сокол, Новоселовка Первая и Уманское. 33 штурмовые действия врага отбиты, 12 боестолкновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по истощению российских оккупационных войск и недопущению их продвижения вглубь территории Украины.

По имеющейся информации, в течение суток враг здесь потерял 185 оккупантов убитыми и ранеными.

На Кураховском направлении штурмовые действия противника успеха не имели в районах Карловки, Красногоровки и Парасковиевки. Ситуация под контролем наших защитников.

На Шахтерском направлении агрессор четыре раза пытался прорваться в районе Урожайного. Три штурмовых действия успеха не имели, продолжается бой. Ситуация контролируемая.

Обстановка на Юге

На Приднепровском направлении враг осуществил пять попыток вытеснить наших защитников на левобережной части Днепра. Три штурмовых действия успешно отражены, два - продолжаются.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

За эффективную боевую работу в течение дня следует отметить воинов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, которые отличились в сдерживании агрессора и нанесении ему непоправимых потерь.

Удары по врагу

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по трем районам сосредоточения личного состава, району сосредоточения вооружения и военной техники и складу с боеприпасами противника.

